Под угрозой: Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Эко-активистка Грета Тунберг утверждает, что переболела COVID-19

Эко-активистка Грета Тунберг решила напомнить молодым людям, что они не защищены от опасности заражения COVID-2019, хотя опаснее всего он для пожилых: она объявила, что уже переболела коронавирусом. Пользователи соцсетей не исключают, что таким образом Грета хотела привлечь внимание легкомысленных сверстников, устраивающих вечеринки на пляже вместо карантина, к проблеме эпидемии и подать им пример.

17-летняя Грета Тунберг рассказала в своем Instagram, что последние 10 дней провела в изоляции, поскольку подозревает, что могла заразиться коронавирусом и переболеть им в скрытой форме. Девушка призналась, что еще две недели назад почувствовала симптомы, похожие на те, что вызывает коронавирус: усталость, озноб, боль в горле и кашель, — когда вернулась в родную Швецию из поездки по Центральной Европе. По словам Греты, ее отец, который путешествовал вместе с ней из Брюсселя, испытывал те же симптомы, только гораздо более интенсивные — к тому же, у него поднялась температура.

Как поведала Грета подписчикам, в Швеции у людей нет возможности пройти тест на коронавирус, если только они не находятся в тяжелом состоянии, требующем немедленной госпитализации. Поэтому вместо того чтобы создавать дополнительную лишнюю нагрузку на систему здравоохранения, она приняла решение самоизолироваться от матери и младшей сестры в съемной квартире.

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The last two weeks I've stayed inside. When I returned from my trip around Central Europe I isolated myself (in a borrowed apartment away from my mother and sister) since the number of cases of COVID-19 (in Germany for instance) were similar to Italy in the beginning. Around ten days ago I started feeling some symptoms, exactly the same time as my father - who traveled with me from Brussels. I was feeling tired, had shivers, a sore throat and coughed. My dad experienced the same symptoms, but much more intense and with a fever. In Sweden you can not test yourself for COVID-19 unless you're in need of emergent medical treatment. Everyone feeling ill are told to stay at home and isolate themselves. I have therefore not been tested for COVID-19, but it's extremely likely that I've had it, given the combined symptoms and circumstances. Now I've basically recovered, but - AND THIS IS THE BOTTOM LINE: I almost didn't feel ill. My last cold was much worse than this! Had it not been for someone else having the virus simultainously I might not even have suspected anything. Then I would just have thought I was feeling unusually tired with a bit of a cough. And this it what makes it so much more dangerous. Many (especially young people) might not notice any symptoms at all, or very mild symptoms. Then they don't know they have the virus and can pass it on to people in risk groups. We who don't belong to a risk group have an enormous responsibility, our actions can be the difference between life and death for many others. Please keep that in mind, follow the advice from experts and your local authorities and #StayAtHome to slow the spread of the virus. And remember to always take care of each other and help those in need. #COVID #flattenthecurve

Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

Поскольку Грета Тунберг не могла пройти тест на коронавирус, но испытывала схожие симптомы, она предположила, что уже переболела им, даже не почувствовав.

«Сейчас я практически поправилась, но — читайте между строк — я почти ничего не почувствовала. Моя предыдущая простуда была гораздо хуже! Если бы не остальные заболевающие коронавирусом, я бы даже ничего не заподозрила»,

— написала активистка в Instagram, дополнив сообщение собственной фотографией, где она выглядит вполне здоровой.

Отсутствие доказательств болезни, однако, позволяет предположить, что Грета таким образом решила привлечь внимание мировой общественности к проблеме коронавируса и безответственного отношения многих граждан к просьбам правительств самоизолироваться, чтобы не распространять инфекцию. Ведь молодые люди, которые, могут быть носителями вируса в скрытой форме, все равно являются переносчиками заразы, а значит, социальная дистанция и карантин должны распространяться на них с той же строгостью, что и на пожилых людей, которые находятся в группе риска.

«Те, кто не находится в группе риска, тем не менее несут огромную ответственность перед другими, от них зависит вопрос жизни и смерти остальных людей. Пожалуйста, задумайтесь об этом, следуйте советам экспертов и местных властей и #ОставайтесьДома, чтобы остановить распространение вируса. Помните, что вы должны всегда заботиться о других и помогать тем, кто в этом нуждается», — призвала Грета Тунберг своих подписчиков. Текст она сопроводила популярными в соцсетях хэштегами #StayAtHome (#Оставайтесь дома), #COVID и #flattenthecurve (#Остановите распространение вируса).

До этого Грета уже высказывалась по поводу коронавируса, когда отменила традиционную забастовку школ ради климата из-за эпидемии, чтобы не нарушать режим карантина. Взамен она предложила подписчикам провести цифровую забастовку, призывая их выкладывать фотографии с соответствующим постером и хэштегом #ClimateStrikeOnline.

«Во время кризиса мы изменяем наше поведение, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам во благо всего общества», — написала Грета в Instagram.