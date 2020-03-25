Под угрозой: Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

17-летняя Грета Тунберг рассказала в своем Instagram, что последние 10 дней провела в изоляции, поскольку подозревает, что могла заразиться коронавирусом и переболеть им в скрытой форме. Девушка призналась, что еще две недели назад почувствовала симптомы, похожие на те, что вызывает коронавирус: усталость, озноб, боль в горле и кашель, — когда вернулась в родную Швецию из поездки по Центральной Европе. По словам Греты, ее отец, который путешествовал вместе с ней из Брюсселя, испытывал те же симптомы, только гораздо более интенсивные — к тому же, у него поднялась температура.

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Как поведала Грета подписчикам, в Швеции у людей нет возможности пройти тест на коронавирус, если только они не находятся в тяжелом состоянии, требующем немедленной госпитализации. Поэтому вместо того чтобы создавать дополнительную лишнюю нагрузку на систему здравоохранения, она приняла решение самоизолироваться от матери и младшей сестры в съемной квартире.

Поскольку Грета Тунберг не могла пройти тест на коронавирус, но испытывала схожие симптомы, она предположила, что уже переболела им, даже не почувствовав.

«Сейчас я практически поправилась, но — читайте между строк — я почти ничего не почувствовала. Моя предыдущая простуда была гораздо хуже! Если бы не остальные заболевающие коронавирусом, я бы даже ничего не заподозрила»,

— написала активистка в Instagram, дополнив сообщение собственной фотографией, где она выглядит вполне здоровой.

Отсутствие доказательств болезни, однако, позволяет предположить, что Грета таким образом решила привлечь внимание мировой общественности к проблеме коронавируса и безответственного отношения многих граждан к просьбам правительств самоизолироваться, чтобы не распространять инфекцию. Ведь молодые люди, которые, могут быть носителями вируса в скрытой форме, все равно являются переносчиками заразы, а значит, социальная дистанция и карантин должны распространяться на них с той же строгостью, что и на пожилых людей, которые находятся в группе риска.

«Те, кто не находится в группе риска, тем не менее несут огромную ответственность перед другими, от них зависит вопрос жизни и смерти остальных людей. Пожалуйста, задумайтесь об этом, следуйте советам экспертов и местных властей и #ОставайтесьДома, чтобы остановить распространение вируса. Помните, что вы должны всегда заботиться о других и помогать тем, кто в этом нуждается», — призвала Грета Тунберг своих подписчиков. Текст она сопроводила популярными в соцсетях хэштегами #StayAtHome (#Оставайтесь дома), #COVID и #flattenthecurve (#Остановите распространение вируса).

До этого Грета уже высказывалась по поводу коронавируса, когда отменила традиционную забастовку школ ради климата из-за эпидемии, чтобы не нарушать режим карантина. Взамен она предложила подписчикам провести цифровую забастовку, призывая их выкладывать фотографии с соответствующим постером и хэштегом #ClimateStrikeOnline.

«Во время кризиса мы изменяем наше поведение, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам во благо всего общества», — написала Грета в Instagram.