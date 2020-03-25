«Молоды душой»: как уговорить родителей переждать эпидемию дома

Мы привыкли, что бабушки и дедушки переживают за нас, порой напрасно, лишний раз напоминают надеть шапку и закармливают каждый раз, когда приходишь к ним в гости. Но теперь настал момент, когда переживать нужно за них, ведь COVID-2019 особо опасен для пожилых людей. В Москве с 26 марта вводится ограничение на посещение общественных мест для людей старше 65 лет. Им рекомендован домашний режим, а работающих пенсионеров переводят на удаленную работу.

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Однако не все пожилые люди согласны соблюдать эти меры — некоторые считают их преждевременными и отказываются соблюдать навязанный карантин, как и причислять себя к категории пожилых.

Психологи объясняют такое неповиновение социальной изоляцией, с которой пожилые люди часто сталкиваются. Привычные к ней, они стараются внести в жизнь максимум активности и воспринимают любую попытку ее ограничить как стрессовый фактор.

«Пенсионеры, которые не работают, находятся в социальной изоляции и без эпидемии. Для них оплатить коммунальные услуги, сходить за покупками и посидеть во дворе на лавочке — уже развлечение», — объясняет «Газете.Ru» Марина Бабурина, психолог, сотрудничающая с онлайн-сервисом zigmund.online.

Другой стрессовый фактор для них — это страх смерти. На фоне тревожной статистики смертности от коронавируса на Западе и ежедневных печальных новостей пожилые люди выбирают псевдопозитивный стиль мышления, думая, что они молоды душой, поэтому с ними ничего страшного не случится.

«В данном случае речь идет об отрицании. Это такой защитный механизм, который оберегает психику от чрезмерных переживаний, по сути — от саморазрушения. Нужно относиться к этому с пониманием», — считает психолог Татьяна Павлова.

Психологи советуют родственникам пожилых людей доносить информацию о вирусе ненавязчиво, делая упор на то, что выполнение рекомендаций ВОЗ и соблюдение режима карантина на дому позволят уберечься от инфекции. Нельзя при этом вываливать на них страшную статистику, это лишь усилит тревогу и активирует защитный механизм. Важно дать понять: речь идет не только об их здоровье, но и о безопасности окружающих. Пожилые несут равную ответственность перед другими людьми и могут стать источником распространения вируса для своих близких.

Чтобы как-то развлечь и поддержать пожилых родственников, при этом мотивировав их остаться дома, психологи рекомендуют почаще связываться с ними по Skype или телефону, а живое общение и визиты лучше ограничить, чтобы ненароком не заразить. Молодым людям при этом нужно быть готовыми и относиться с терпением к тому, что в связи с повышением уровня тревоги родители начнут чаще звонить и беспокоиться о здоровье детей.

«Нежелание причислять себя к разряду «пожилых» и относящихся к группе риска — это не блажь, а стремление отстоять свое эго и независимость в сложной жизненной ситуации», — утверждает психолог Мария Веселова.

Если ваши пожилые родные живут с вами, проявите хитрость и попросите их, чтобы следили за тем, как дети соблюдают правила гигиены, пусть они станут главными в вопросах заботы о чистоте в доме. Спрашивайте их о событиях в мире и новостях о распространении вируса, покажите, что они для вас представляют авторитет. И самое главное, дайте им почувствовать вашу заботу, не раздражайтесь на непослушных родителей, бабушек и дедушек, дайте им понять, что их здоровье и жизнь — высшая ценность, что для вас важно, чтобы они были в безопасности и не подвергали себя риску» — добавляет психолог.

Молодым важно понимать, что пожилые люди имеют право выбирать, как себя вести, и уважать их выбор. Это вопрос личных границ. Прежде всего нужно справиться с собственной тревогой и обезопасить себя, чтобы таким образом подать пример всем близким.