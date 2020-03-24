«Готов умереть»: вице-губернатор Техаса призвал спасти США

Во всем мире в связи с распространением коронавируса нового типа призывают беречь пожилых людей, которые оказались наиболее уязвимы к этой болезни. Однако в США не все согласны на жесткие меры карантина, которые приведут к остановке предприятий и поставят под угрозу отрасли, связанные с обслуживанием людей. Вице-губернатор Техаса, республиканец Дон Патрик заявил, что американцам не стоит подвергать опасности состояние экономики ради спасения своих стариков – и считает, что «множество бабушек и дедушек» по всей стране с ним согласятся.

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69-летний политик выступил накануне на канале Fox News с неожиданным заявлением. «Я хочу сказать: давайте вернемся к работе, давайте вернемся к жизни, давайте будем разумны, а те из нас, кому больше 70-ти, позаботятся о себе сами!» — сказал Дон Патрик в эфире Fox News телеведущему Такеру Карлсону.

Он призвал: «Не отдавайте страну в жертву! Не делайте этого».

Дон Патрик объяснил, что боится: меры, которые принимает правительство для охраны общественного здоровья, покончит с американским образом жизни в том виде, в котором он его знает. И он сам готов рискнуть своей жизнью ради того, чтобы сохранить уровень экономического развития для своих внуков.

Tx Lt Gov Dan Patrick says grandparents would be willing to die to save the economy for their grandchildren pic.twitter.com/wC3Ngvtsbj — Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) March 24, 2020

«Вы знаете, Такер, никто не обратился ко мне и не спросил: «Как пожилой гражданин, хотите ли вы рискнуть жизнью в обмен на то, чтобы сохранить для Америки все, что Америка любит, ради своих детей и внуков?» И если это вопрос такого обмена, я согласен», — сказал политик-республиканец. Он потребовал не считать, будто проявляет ненужный героизм. «Это не делает меня благородным или храбрым, ничего такого, — добавил Патрик. — Я просто думаю, что в этой стране есть множество таких же дедушек, как я».

В своем телевизионном выступлении Дон Патрик выразил восхищение президентом США Дональдом Трампом, который уже говорил о том, что опасается негативного эффекта, который ограничения из-за распространения COVID-19 окажут на американскую экономику. На пресс-конференции по коронавирусу в Белом доме, прошедшей 23 марта, Трамп не скрывал, что хочет, чтобы они были сняты как можно скорее, и предположил, что если это затянется надолго, то больше людей умрет из-за самоубийств в экономический кризис, чем из-за коронавируса в эпидемию. Дон Патрик, комментируя беспокойство Трампа, заявил, что оно воодушевило его.

«Я не хочу, чтобы целая страна была отдана в жертву, — сказал Дон Патрик. — Я говорил с сотнями людей, и каждый говорил примерно одно и то же: «Мы не можем закрыть всю нашу страну. У нас наступает экономический коллапс».

Подытожил свое выступление вице-губернатор Техаса, которому на следующей неделе исполнится 70 лет, заявлением, что несмотря на то что он находится в группе риска, он готов отдать жизнь ради своих шести внуков.

«Послушайте, я собираюсь сделать все, что могу, чтобы выжить, — сказал Дон Патрик. — Но если бы вы спросили, хочешь ли ты рискнуть… Если я заболею, я постараюсь выздороветь. Но если нет, то нет».