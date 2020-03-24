«Готов умереть»: вице-губернатор Техаса призвал спасти США

Во всем мире в связи с распространением коронавируса нового типа призывают беречь пожилых людей, которые оказались наиболее уязвимы к этой болезни. Однако в США не все согласны на жесткие меры карантина, которые приведут к остановке предприятий и поставят под угрозу отрасли, связанные с обслуживанием людей. Вице-губернатор Техаса, республиканец Дон Патрик заявил, что американцам не стоит подвергать опасности состояние экономики ради спасения своих стариков – и считает, что «множество бабушек и дедушек» по всей стране с ним согласятся.
69-летний политик выступил накануне на канале Fox News с неожиданным заявлением. «Я хочу сказать: давайте вернемся к работе, давайте вернемся к жизни, давайте будем разумны, а те из нас, кому больше 70-ти, позаботятся о себе сами!» — сказал Дон Патрик в эфире Fox News телеведущему Такеру Карлсону.
Он призвал: «Не отдавайте страну в жертву! Не делайте этого».
Дон Патрик объяснил, что боится: меры, которые принимает правительство для охраны общественного здоровья, покончит с американским образом жизни в том виде, в котором он его знает. И он сам готов рискнуть своей жизнью ради того, чтобы сохранить уровень экономического развития для своих внуков.
«Вы знаете, Такер, никто не обратился ко мне и не спросил: «Как пожилой гражданин, хотите ли вы рискнуть жизнью в обмен на то, чтобы сохранить для Америки все, что Америка любит, ради своих детей и внуков?» И если это вопрос такого обмена, я согласен», — сказал политик-республиканец. Он потребовал не считать, будто проявляет ненужный героизм. «Это не делает меня благородным или храбрым, ничего такого, — добавил Патрик. — Я просто думаю, что в этой стране есть множество таких же дедушек, как я».
В своем телевизионном выступлении Дон Патрик выразил восхищение президентом США Дональдом Трампом, который уже говорил о том, что опасается негативного эффекта, который ограничения из-за распространения COVID-19 окажут на американскую экономику. На пресс-конференции по коронавирусу в Белом доме, прошедшей 23 марта, Трамп не скрывал, что хочет, чтобы они были сняты как можно скорее, и предположил, что если это затянется надолго, то больше людей умрет из-за самоубийств в экономический кризис, чем из-за коронавируса в эпидемию. Дон Патрик, комментируя беспокойство Трампа, заявил, что оно воодушевило его.
«Я не хочу, чтобы целая страна была отдана в жертву, — сказал Дон Патрик. — Я говорил с сотнями людей, и каждый говорил примерно одно и то же: «Мы не можем закрыть всю нашу страну. У нас наступает экономический коллапс».
Подытожил свое выступление вице-губернатор Техаса, которому на следующей неделе исполнится 70 лет, заявлением, что несмотря на то что он находится в группе риска, он готов отдать жизнь ради своих шести внуков.
«Послушайте, я собираюсь сделать все, что могу, чтобы выжить, — сказал Дон Патрик. — Но если бы вы спросили, хочешь ли ты рискнуть… Если я заболею, я постараюсь выздороветь. Но если нет, то нет».