Новый год каждый день: что сделал коронавирус с Нью-Йорком

В Нью-Йорке отмечают неожиданный побочный эффект от режима самоизоляции: люди начали значительно больше пить, и начинают это делать раньше, чем обычно. На прошлой неделе из-за того, что в Нью-Йорке начался резкий рост числа заболевших COVID-19, жителей штата призвали поменьше выходить на улицы. Они принялись заказывать на дом не только еду, но и алкоголь. Причем в огромных количествах.

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Уже в среду, 18 марта, городской портал Grub Street сообщил, что количество пользователей приложений для заказа спиртных напитков на дом увеличилось в разы. За 72 часа число подписчиков Drizly выросло на 450% (при этом в Бруклине эти цифры дошли до 750%), другое приложение, Minibar, ответило, что заказчиков стало вдвое больше.

«Наблюдать за этим было поразительно», — признался порталу Скотт Браун, генеральный директор по маркетингу Drizly. Теперь ему приходится тщательно следить за тем, чтобы от наплыва желающих воспользоваться приложением, оно не рухнуло.

Убедиться в том, что нью-йоркцы бросились заказывать курьерскую доставку спиртных напитков, можно было в одном из супермаркетов, специализирующихся на продаже спиртных напитков — менеджер, отказавшийся назвать корреспонденту Grub Street свое имя, держал в руках толстую пачку чеков от приложений для заказа алкоголя.

Он признался, что только что отгрузил 700 заказов и боится, что товар скоро раскупят — «как это случилось в Пенсильвании»: по словам работника супермаркета, каждый вечер теперь походит на новогодний.

По статистике приложений, жители Нью-Йорка покупают, в основном, вино и водку, также среди заказов фигурирует французское шампанское и текила. На спиртное они не скупятся: средний чек Minibar вырос до $88, по сравнению с прежними $71, Drizly же сообщили, что сумма выросла в два раза.

Как рассказал порталу кассир одного из магазинов алкогольной продукции, пить нью-йоркцы начинают, как только в школах заканчивается учебный день — и действительно, приложения отмечают, что заказы начинают поступать в 14.00-15.00. При этом один из клиентов приложения признался, что заказал огромное количество пива, потому что «жена не разрешает выходить из дома».

Расцвели и производители кустарной алкогольной продукции – например, так называемых «наткрекеров», продающихся без лицензии сладких напитков, содержащих алкоголь, которые продаются обычно через Instagram. Представители среднего класса Нью-Йорка предпочитают пить такие коктейли летом, однако сейчас в ход идут и они. Например, один из распространителей «наткрекеров» рассказал Grub Street: «Вспышка вируса никого не удерживает от желания выпить».

Желанию горожан выпить не противостояли и власти штата Нью-Йорк.

После того, как губернатор Эндрю Куомо на прошлой неделе потребовал от нью-йоркцев оставаться дома и объявил о закрытии всех магазинов и заведений, не предоставляющих товары или услуги первой необходимости, торговые точки, где продается спиртное, остались открыты. «Алкоголь сочли необходимой продукцией, — цитировало заявление Ассоциации алкогольных магазинов штата Нью-Йорк издание Daily News. — Нам не нужно снижать мощности».

В Нью-Йорке даже ослабили на период эпидемии коронавируса антиалкогольное законодательство – барам и ресторанам разрешили доставлять вино, крепкие спиртные напитки и алкогольные коктейли на дом. Правда, при соблюдении некоторых условий – у курьера должна быть при себе лицензия на продажу спиртных напитков, а заказать алкоголь можно только вместе с едой. Доставляться «негрони» и «космополитены» должны в плотно закрытых и запечатанных емкостях.

Для баров и ресторанов, в которые теперь нью-йоркцам ходить нельзя, возможность зарабатывать на доставке — это вопрос выживания. Однако многих жителей города эпидемия коронавируса не напугала: на минувших выходных в Центральном парке обнаружились толпы прогуливающихся, несмотря на то, что COVID-19 сильнее всего ударил по их городу.

22 марта, когда число случаев заболевания в Нью-Йорке дошло до 10 764, из которых 2649 были зарегистрированы за сутки, губернатор штата Эндрю Куомо вышел из себя на пресс-конференции по коронавирусу.

Он заявил, что пришел в ужас, увидев. сколько народу гуляет в воскресный день в Центральном парке. «Вы можете думать, что в Нью-Йорке просто ничего не происходит. Вы можете думать, будто это просто прекрасное солнечное воскресенье. Я не понимаю, что из того, что я говорю, вам непонятно... Это не обычная жизнь, — заявил Куомо. — Я был в этих парках, и вам бы не пришло там в голову, будто что-то происходит. Это просто ошибка. Ошибка! Это бесчувственно! Это высокомерно! Это вредно! Это неуважительно по отношению к другим людям! Это должно прекратиться, и должно прекратиться прямо сейчас! Это не шутка, и я не шучу!» — указал губернатор.