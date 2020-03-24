Праздник непослушания: как на Западе игнорируют карантин

Пандемия коронавируса COVID-19 охватила западные страны в самое неподходящее время: на улице весна, а у студентов — каникулы. Многие оказались не готовы пожертвовать возможностью отдохнуть из-за каких-то требований самоизолироваться или хотя бы держаться друг от друга на расстоянии, с которыми выступают правительства стран, где еще не введен жесткий карантин с штрафами за выход из дома без особой надобности.

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Несмотря на то, что в СМИ и соцсетях ежедневно напоминают, что сидеть дома или хотя бы сохранять дистанцию друг от друга — лучший способ победить распространение вируса, люди проявляют полную несознательность: на европейских и американских пляжах обнаруживаются толпы отдыхающих, с которыми пытаются справиться власти.

В понедельник, 23 марта, портал Buzzfeed опубликовал подборку снимков, сделанных на американских пляжах и курортах после того, как жителей США призвали к самоизоляции, и те бросились скупать туалетную бумагу.

Фотографии, снятые с 20 по 22 марта, наглядно показывают, что пока часть американцев делает стратегические запасы гигиенических принадлежностей, другая — толпится в купальниках и шортах на пляжах Флориды, разгуливает по променаду Майми-Бич, который, в отличие от городских пляжей и парков, не закрыли, целыми компаниями гуляет по Центральному парку Нью-Йорка, серфит и катается на велосипедах в Калифорнии и любуется сакурой в Вашингтоне в Приливном бассейне, части парка Западный Потомак, куда ежегодно съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение вишневых деревьев.

Все происходит — несмотря на то, что власти штатов принимают меры, чтобы люди меньше собирались вместе.

Во Флориде, куда сейчас на весенние каникулы отправились многие американские студенты, еще 14 марта ввели комендантский час в Майами-Бич — начиная с 23.00, там закрыты все бары в туристической зоне, — и запретили собираться группами более десяти человек.

Но решение закрыть пляжи губернатор Рон Десантис возложил на местные власти, в результате закрытыми оказались лишь прибрежные зоны в Майам-Бич, Форт-Ладердейле и Тампе, во всех остальных городках по-прежнему можно загорать и купаться, что и делают американские студенты.

Рон Десантис уже заявил 19 марта, что их каникулы у молодежи в этом году не состоялись. «Весенние каникулы закончены, — цитирует его CNN. – Со всеми барами и другими местами для этого всего покончено. Им просто некуда идти».

Однако студенты не слушаются: в пятницу, 20 марта «Би-би-си» выпустили репортаж из Флориды, где опросили отдыхающих. «Если у меня будет корона, значит, будет корона, — заявил один из молодых людей. – В конце концов, они меня не остановят, я буду продолжать веселиться».

Студенты, опрошенные «Би-би-си», говорят, что планировали поехать на каникулы в Майами в течение нескольких месяцев, и хотя COVID-19 вмешался в их планы, они не относятся к нему серьезно. «Есть куда более серьезные вещи – например, голод и бедность», — говорят они.

В другой части США – на северо-западе, в штате Орегон, толпы отдыхающих на тихоокеанских пляжах в минувшие выходные вызвали возмущение местных жителей. Солнечная погода привлекла на белые пески Орегона целые толпы отдыхающих из городов штата и соседнего Вашингтона – и они явно не находились на расстоянии друг от друга, позволявшем не подхватить вирус.

«Я уверен, люди говорят, что соблюдают дистанцию от других, но судя по тому, что я видел на пляже, это не так», — заявил изданию Komonews Тайлер Олгрен, живущий в Пасифик-Сити.

«Они все равно собирались группами, — пожаловалась изданию другая местная жительница, Габриэль Мартин. – Все равно нужно проходить мимо припаркованных машин, все равно на тропе, ведущей к пляжу, образуется очередь из людей. Ты все равно проходишь мимо них, чтобы пройти на пляж или уйти оттуда. Вокруг пляжей все равно работают магазины».

Женщина уточнила, что ее беспокоит не только опасность заражения, но и тот факт, что приехавшие из других штатов люди пользуются местными ресурсами, в частности, едой и гигиеническими принадлежностями: «Они приезжают в наши маленькие городки с маленькими бакалейными магазинами и покупают все, что было предназначено для нас».

Для того, чтобы очистить пляжи от несознательных граждан, в США еще не прибегают к строгим мерам, а вот в других частях света к этому уже привлекают полицию.

Так, в Австралии правоохранительные органы Сиднея закрыли пляж Бонди из-за того, что в пятницу, 20 марта, там образовалось скопище людей, не соблюдавших распоряжение местных властей, согласно которому в одном месте нельзя собираться толпой больше, чем в 500 человек. Позже глава полиции Нового Южного Уэльса заявил в эфире телекомпании ABC: «Некоторые фотографии с этого пляжа, которые я видел, — с десятками семей, которые пользуются общими душами и туалетами, — показывают, насколько люди отказываются осознавать, о чем вообще этот вирус».

В британском Саутпорте после того, как в минувшие выходные на пляжах образовались толпы людей, приехавших отдохнуть, сегодня выявили нескольких новых заразившихся COVID-19 – об этом сообщило местное издание Lancashire News. Дело в том, что здешняя набережная – любимое место сбора байкеров, и в 21-22 марта, несмотря на призывы правительства к самоизоляции и закрытие в Великобритании баров и ресторанов, они снова съехались на пирс и набережную Саутпорта. Здесь же наблюдались и группки тинэйджеров, по своему обыкновению явившихся к морю проводить время. Правда, в будущие выходные это им уже не удастся – премьер-министр Великобритании накануне ввел в стране карантин.

В странах Европы, где уже бушует коронавирус, на пляжах собираться можно, только если вы готовы заплатить огромный штраф. Однако местные власти все равно не могут справиться с отдельными гражданами, которые норовят выйти на улицу — и вызывают резкую реакцию местных мэров, которые, в отличие от американцев и австралийцев, не стесняются в выражениях.

Сегодня в Telegram-каналах были опубликованы видеоролики, на которых видно, как градоначальники итальянских городов грозятся выгнать нарушителей карантина огнеметами с пляжей и убеждают, что все это не кино, а пренебрегающие карантином – не Уиллы Смиты в фильме «Я – легенда».

«Нельзя играть в пинг-понг, — кричит на одном из роликов мэр на мужчину на пляже. — Иди домой, поиграй в видеоигры. Я мэр, я заставлю тебя соблюдать указ. Мне не нужны оправдания. Вы должны идти домой. Вы. Все. Должны. Оставаться. Дома».