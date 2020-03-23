Слабоумие и отвага: как люди борются со страхом перед COVID-19

Из-за пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой власти европейских и американских городов закрывают места массового скопления людей или запрещают жителям выходить на улицы без особой надобности, а страны закрывают границы, некоторые представители населения Земли нашли способ показать, что они не боятся болезни. Они демонстративно облизывают места, к которым до них прикасалось множество людей.

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Видео, снятые в общественных местах, появляются в сети регулярно. Не далее, как сегодня, 23 марта, в соцсетях разошелся ролик, на котором мужчина, как предполагают, из штата Миссури в США, облизывает товары на полке супермаркета, вызывающе поглядывая в камеру. «Кто боится коронавируса?» — спрашивает он, после чего проходится языком по упаковкам туалетной бумаги или бумажных полотенец.

Подпись к видео, сделанная молодым человеком, представляет собой непереводимую игру слов — из нее можно заключить, что он считает, будто таким образом бросает вызов обществу, при этом стараясь выглядеть как можно более отвратительным.

В соцсетях призывают арестовать лизавшего товары в супермаркете мужчину из Миссури — то есть поступить с ним так же, как с бельгийцем, который около двух недель назад вызвал возмущение соцсетей тем, что слюнявил поручни в общественном транспорте.

Мужчина был арестован 9 марта в брюссельском метро. Тогда в сети появилось видео, на котором молодой человек, спустив с лица хирургическую маску, совал пальцы в рот, после чего принимался возить ими по поверхностям, за которые держатся люди. Брюссельский метрополитен после инцидента заявил, что поезд был снят с маршрута и продезинфицирован. Сам же молодой человек, как оказалось, либо был пьян, либо находился под воздействием каких-то веществ.

В США 20 марта была задержана женщина, которая на глазах у работника супермаркета облизала ручку дверцы холодильника. Как сообщило издание Kansas City Star, менеджер магазина Festival Foods в городе Маршфилде, штат Висконсин, протиравший дверные ручки дезинфицирующим средством, мельком взглянул на одну из покупательница. В ответ на это она лизнула недавно протертую поверхность.

Сотрудник магазина мгновенно продезинфицировал ручку дверцы холодильника снова — и вызвал полицию, которой женщина заявила, что сделала это в знак протеста против коронавируса.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

Возможно, покупательница, протестовавшая против эпидемии, следовала примеру блогера по имени Ава Луиз, которая попыталась запустить в соцсети TikTok «коронавирусный челлендж». 17 марта в соцсетях появился видеоролик, на котором молодая женщина облизывает сиденье унитаза в самолете. Она призывала последовать ее примеру, чтобы «люди знали, как правильно соблюдать гигиену в самолете».

Позже блогер рассказала изданию The Insider, что устала бороться с коронавирусом за внимание публики, и пошла на отчаянный шаг, чтобы ее заметили.

И все же первыми придумали показывать свое бесстрашие перед коронавирусом, прикладываясь к предметам в местах общего пользования, в Иране. Еще 1 марта в сети появились видео, на которых паломники целовали решетки в Мавзолее Фатимы Масуме в городе Кум. «Перестаньте так пугать людей коронавирусом», — говорил на видео один из мужчин, целовавших решетку в священном для мусульман-шиитов месте. После этого он поцеловал решетку и сказал, что коронавирус — «ничто в шиитских святилищах».

На другом ролике мужчина, пришедший в храм, лизнул решетку со словами, что он «соберет весь коронавирус». На тот момент в Иране были заражены COVID-19 978 человек, 54 скончались.