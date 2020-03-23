Маска от Gucci и антисептик Absolut: новые тренды COVID-19

Европейские модные дома, такие как Gucci, Balenciaga и Saint Laurent, решили бросить свои силы на производство самых необходимых во время пандемии вещей. 23 марта они сообщили о намерении шить маски на своих мануфактурах, после того как материалы для пошива будут утверждены осуществляющими контроль учреждениями.

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Компания Prada также решила присоединиться к новому виду деятельности по запросу итальянской Тосканы. Там уже пообещали изготовить 80 тыс. комбинезонов и 110 тыс. масок для медицинского персонала. При этом поставки будут производиться в больницы ежедневно и закончатся 6 апреля, уточняется в сообщении Prada Group.

Не осталась в стороне и испанская корпорация Inditex, которой принадлежит Zara и некоторые другие массовые бренды одежды. 18 марта компания объявила о пожертвовании медицинским службам Испании 10 000 масок. В ближайшее время производители собираются отправить еще 300 тыс. штук в больницы, после чего Inditex планирует преобразовать некоторые производственные предприятия для изготовления больничных халатов, перчаток, защитных очков и шапочек.

А вот холдинг LVMH, который владеет брендами одежды Louis Vuitton, Dior и Givenchy, пошел по другому пути — он пообещал закупить у китайских производителей 10 млн масок и доставить их в медицинские учреждения Франции в ближайшие дни. Через месяц заказ будет повторен на аналогичное количество товара.

Объединить усилия в общей борьбе с распространением вируса «буквально за одну ночь» решили и американские компании.

По данным Национального совета текстильных организаций, девять предприятий, среди которых крупнейшие производители спортивной и повседневной одежды, а также пряжи и изделий из нее, создали коалицию, чтобы наладить производство масок и организовать их поставку в больницы.

Возглавила объединение компания Parkdale – самый масштабный дистрибьютер пряжи в США. Взаимодействие коалиции и контролирующих ведомств осуществляется через Белый дом. Некоторые маски уже получили одобрение со стороны Министерства здравоохранения и социальных служб США, первые поставки в больницы должны начаться в конце текущей недели.

«Компании отдают свои ресурсы и производственные мощности для организации пошива масок для лица. После того, как рабочая схема будет полностью налажена в течение четырех-пяти недель, они рассчитывают производить до 10 млн масок в неделю в США и Центральной Америке», — указано в сообщении Национального совета текстильных организаций, в котором призвали другие компании также присоединяться к производству,

Делать маски решили и сами американские дизайнеры — так, модельер Кристиан Сириано заявил, что его команда уже начала шить их для тех, кто так или иначе взаимодействует с зараженными. К середине недели Сириано намерен выпустить уже около тысячи масок и приступить к производству медицинских халатов. Для этого ему необходимо получить четкий список требований к одежде медиков.

«Как только мы получим необходимую информацию, мы будем рады помочь, насколько это возможно», — заявил модельер.

Аналогичным образом поступил и его коллега — дизайнер Брэндон Максвелл. Его команда также дожидается рекомендаций сотрудников медицинской сферы, чтобы начать пошив недостающих средств защиты.

Общий настрой подхватили и в России. Медицинские маски начнут шить на мануфактурах Bosco в Калуге, чтобы они вернулись на полки аптек. Об этом сообщил основатель и председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович в Instagram.

По его словам, производство будет запущено совместно с Министерством промышленности и торговли РФ. Распространять товар будут через единый интегратор ведомства.

«Мы начинаем на нашей мануфактуре в Калуге производить миллионы масок для общего блага», — заявил Куснирович.

Одними масками компании ограничиваться не стали — к общему делу подключились и те, кто в силах восполнить недостаток антисептических средств.

Так, косметическая компания MIXIT из-за пандемии коронавируса уже переориентировала все свои производства под выпуск антисептиков. Часть из них передадут в благотворительные фонды, в то время как остальные тюбики с заветной очищающей жидкостью появятся в свободной продаже на сайте компании и в магазинах.

Помочь с антисептиками решили также парфюмерные бренды Givenchy, Christian Dior и Guerlain. Первую партию геля для ускорения процесса разлили по бутылочкам для мицеллярной воды Kenzo и сразу же направили в магазины. Для французских учреждений здравоохранения антисептики будут бесплатными, холдинг LVMH обещает производить их в необходимых количествах. В течение первой недели там планируют выпустить 12 т средства, после чего объемы производства будут увеличены.

По их стопам пошли и косметические компании L'Oréal и Coty. В частности, бренд La Roche-Posay будет поставлять дезинфицирующий гель для рук в больницы и дома престарелых, а Garnier будет бесплатно снабжать антисептиками своих клиентов, занимающихся поставкой продуктов питания.

Переключили свое внимание на дезинфицирующие средства для рук и производители алкоголя.

Французская компания Pernod Ricard безвозмездно отправит 70 тыс. литров чистого спирта компании Laboratoire Cooper, производящей антисептические гели для рук во Франции. Некоторые подразделения Pernod Ricard в других странах, в том числе изготавливающее водку Absolut в Швеции, а также британская пивоваренная компания Brewdog решили делать гели самостоятельно.

«Дезинфицирующее средство на основе спирта — это водка или джин крепостью в 70%, изготовленные из денатурированного спирта. После одобрения нашей заявки Управлением по доходам и таможне на производство денатурированного спирта наша экспертная команда дистилляторов начала работать вместе с микробиологом и химиком Оксфордского университета над разработкой и производством этого нового продукта», — заявил исполнительный директор Brewdog Майкл Уильямс.

Инженерная фирма Meggitt, в свою очередь, пообещала отдать свое производство под изготовление десятков тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения пациентов, у которых развиваются проблемы с дыханием. Автомобильные фирмы McLaren и Nissan, Dyson, Airbus, Vauxhall, Jaguar Land Rover, Renishaw и JCB также заявили о готовности участвовать в борьбе с пандемией любыми возможными способами.