«Я гордый лобстер»: кого повстречала Ким Кардашьян

В Twitter появился новый инфлюэнсер, который обещает стать интернет-сенсацией. Это лобстер — Calabasas Lobster, то есть лобстер из Калабасаса, о встрече с которым в начале недели рассказала своим подписчикам Ким Кардашьян. У Twitter-аккаунта, созданного 17 марта, сейчас насчитывается почти 4 тыс. подписчиков — при этом сам Лобстер из Калабасаса оставил пока что лишь пять твитов, а подписан он на девятерых обитателей соцсети, и это — члены огромного клана Кардашьян. О себе автор записей говорит так: «Просто прогуливаюсь по улицам Калабасаса».

Just confused how a lobster is walking on my street in Calabasas! What is happening?!?!?! pic.twitter.com/h5cy1IzTPI — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 16, 2020

Twitter-аккаунт членистоногого инфлюэнсера появился после того, как 17 марта мир облетела новость: Ким Кардашьян встретила на улице своего города лобстера. Неожиданное событие так поразило знаменитость, что она поделилась впечатлениями со своими фолловерами. «Просто не понимаю, как это лобстер гуляет по моей улице в Калабасасе, — написала телезвезда. — Что происходит?!»

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В тот же день «гуляющий» лобстер завел Twitter-аккаунт, хотя кто на самом деле его ведет, никому не известно. «Гуляю», «Что за черт, кажется, я только что прошел мимо дома Ким К.», «Еще 1000 лайков – и я цапну Канье», — были первые записи Лобстера, оставленные 17 марта. Твиты набирали до 6 тыс. лайков, однако подписчиков за три дня набралось около 4 тыс.

Сегодня автор набирающего популярность Twitter-аккаунта сообщил, что получил первую угрозу убийства в Twitter — ему прислали изображение приготовленного и разделанного лобстера в тарелке, украшенного кружком лимона и веточкой укропа.

«Слава — нелегкое дело», — прокомментировал он происходящее.

Received my first death threat today. Fame is not easy pic.twitter.com/XKJMYkPEzH — Calabasas Lobster (@calabasalobster) March 17, 2020

Пользователи Twitter по-разному восприняли встречу Ким Кардашьян с лобстером. Если одни сочли определенным признаком богатства знаменитости тот факт, что даже под ногами у нее ползают потенциальные деликатесы, то другие увидели некоторую иронию в том, что представительница одной из самых знаменитых семей Америки, которую преследуют папарацци, сама фотографирует на улице мирно гуляющих членистоногих.

Нашлись и специалисты, которые заявили: Ким Кардашян встретила не лобстера, а самого обычного рака. Но это заявление было встречено с недовольством самим членистоногим. «Вы все так быстренько определили, к какому виду я принадлежу. Может, я выгляжу как «рак», но на самом деле я гордый ЛОБСТЕР», — написал в Twitter Лобстер из Калабасаса.

Вероятно, СМИ ухватились за новость о встрече Ким Кардашьян с лобстером из желания хоть как-то разбавить поток удручающих новостей о пандемии коронавируса.

Сама знаменитость тоже не оставляет без внимания эту проблему — большинство ее записей в Twitter все же посвящено именно ей. В своих недавних твитах она призвала людей оставаться дома, даже если они хорошо себя чувствуют, поскольку в противном случае они могут заразить домашних. Кроме того, она советует запасаться продуктами и помогать одиноким пожилым соседям, а также напоминает, что вирус «не дискриминирует людей по расе, возрасту, полу и т.д.»