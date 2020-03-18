Ешьте больше: рестораны просят спасти их от разорения

Ужесточение карантинных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19 отразилось на прибыли ресторанов по всему миру. C 18 марта некоторые из российских заведений закроются для посетителей и будут работать только в режиме доставки.

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Федерация отельеров и рестораторов в связи с этим направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой снизить налоговую и арендную нагрузку — отменить обязательство платить налог еще на четыре месяца с даты отмены ограничений, а также освободить рестораны от арендной платы и оплаты коммунальных услуг на тот же срок. По оценкам рестораторов, их прибыль в марте снижается на 90%, что может привести к банкротству и закрытию многих заведений, в которых трудится 20% населения страны.

Опустели рестораны в Америке. Это связано с требованием самоизоляции и запретом на проведение массовых мероприятий, в том числе походов в рестораны и бары. Многие заведения работают только на доставку, но она не сможет компенсировать убытки. К тому же традиционные рестораны не в состоянии конкурировать с сервисами по доставке еды, у которых уже отлажен механизм обслуживания клиентов. Звучат неутешительные прогнозы, что некоторые рестораны не откроются после карантина, поскольку погрязнут в долгах.

Это приведет к потере рабочих мест среди 15 миллионов работников общепита в Америке.

В Великобритании сеть закусочных МакДональдс закрыла залы, но оставила возможность оформления заказа на вынос и в МакАвто и доставки с помощью онлайн-сервисов. Причем курьерские службы станут бесконтактными, то есть снизится возможное взаимодействие между продавцом, курьером и покупателем. Рестораны будут открыты до тех пор, пока это безопасно, говорится в заявлении компании.

Принудительно закрыли рестораны во Франции, где жителям разрешено покидать дома только для похода в аптеку, больницу и за продуктами. Там рестораторы были вынуждены распустить своих сотрудников по домам — некоторые приняли такое решение еще до официального распоряжения правительства.

Работников магазинов обязали носить перчатки, маски, дезинфицировать руки и держаться на дистанции от покупателей, передает Le Monde. Многие магазины предлагают бесконтактную доставку: курьер оставляет заказ под дверью, звонит и уходит, а клиент сам забирает продукты. Заказ при этом можно сделать стоимостью минимум в 20 евро. В приоритете пенсионеры, больные и инвалиды. Для них создана специальная горячая линия.

В Германии ограничения пока коснулись только баров и некоторых кофеен, рестораны работают с 6.00 до 18.00. Только в Баварии с сегодняшнего дня ввели запрет на посещение ресторанов в рамках введения чрезвычайного положения, сообщает Reuters.

В Испании против закрытия ресторанов выступили туристы, которые оказались заблокированы на побережье в своих отпускных виллах, ведь их рейсы на родину отменились.

Привыкшие питаться в ресторанах, они испугались перспективы закрытия заведений в ситуации, когда купить продукты в магазинах тоже стало проблемой. На восточном побережье Испании, в городе Бенидорм, туристы даже вступили в столкновение с полицейскими, попытавшимися выдворить их из заведения, забросали представителей порядка бутылками и посудой, передает Deutsche Welle. Некоторые из туристов были в состоянии алкогольного опьянения. Полиции пришлось применить силу, есть пострадавшие. Выгнать туристов с пляжа, однако, не получилось даже с помощью громкоговорителей.

Американское издание Eater назвало эту ситуацию небывалым кризисом в истории ресторанного бизнеса, который и без того считается уязвимой отраслью. Даже переход на модель доставки не в силах спасти многие заведения, которым не хватит наличных денег для покрытия долгов по аренде и закупке продуктов. Такие прогнозы связаны также с предчувствием, что даже после отмены карантина люди станут меньше времени проводить в ресторанах из опасения заразиться и сохранения социальной дистанции, а также общего снижения благосостояния и платежеспособности, повышения цен.

Переживать стоит и за открытие новых ресторанов, особенно это коснется представителей национальных меньшинств, которым вряд ли выдадут кредиты, чтобы запустить собственный бизнес на фоне всеобщей экономической рецессии.

Тем, кто хочет спасти рестораны от разорения, издание уже порекомендовало заказывать побольше, чтобы не гонять курьеров по несколько раз, оставлять хорошие чаевые, а если столик в заведении был забронирован заранее, несостоявшихся гостей просят не отменять, а переносить бронь до лучших времен и приобретать накопительные карты, чтобы поддержать любимые рестораны.