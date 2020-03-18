Увидели дно: лебеди вернулись в Венецию

Жители Венеции, оказавшиеся на карантине из-за эпидемии коронавируса COVID-19, обнаружили, что воды каналов стали прозрачнее и в них вернулась жизнь — рыбы и птицы. Это связывают с тем, что городская жизнь, напротив, замерла: остановили работу кафе, рестораны, магазины и мастерские, закрылись музеи и галереи, по каналам перестали плавать гондолы с туристами, поскольку катать стало некого. Общественный транспорт — автобусы и катера-вапоретто — изменил расписание и теперь ходит куда реже, чем прежде, перевозя ограниченное число пассажиров, которые могут отправиться куда-то лишь по неотложным делам, а грузовой перевозит только продукты и товары первой необходимости.

Теперь у жителей Венеции появилась возможность наблюдать, как в водах каналов за окном плещутся рыбы, плавают утки и лебеди — своими наблюдениями они делятся в группах в Facebook и Twitter под названием «Venezia Pulita» («Чистая Венеция»). И, судя по комментариям, венецианцы восхищены появившейся живностью, которой не было видно десятилетиями.

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«За 47 лет жизни я никогда не видел мою Венецию такой чистой», — пишет, например, в Facebook пользователь Маноло. «Лагуна возвращает себе власть над Венецией, — комментирует Палли Капонера в Twitter. — Без сточных вод и потока транспорта можно увидеть дно каналов».

Причин тому, что в венецианские каналы вернулась живность, которой раньше не было видно, может быть несколько. Наблюдатели предполагают, что

дело в снижении транспортных потоков.

«Вапоретто и лодки с товарами для магазинов продолжают курсировать, — объяснил изданию VaiElettrico Джакомо Жилиберто, владеющий собственной моторной лодкой. — В ближайшие дни станет понятно — это временное явление или это происходит из-за санитарных ограничений».

Условия карантина предполагают, что в городе, как и по всей Италии, жители вынуждены большую часть времени проводить дома — а это значит, что они не пользуются собственными моторными лодками и общественным транспортом, благодаря чему в каналах стало спокойнее. Кроме того, есть вероятность, что из-за отсутствия туристов в Венеции стало меньше чаек и голубей — их некому кормить, — и они больше не вытесняют благородных водоплавающих.

Чистые каналы сейчас — то немногое, что радует жителей Венеции, запертых на карантин: город, благосостояние которого зависит от туристов, смотрит в будущее с недоумением и страхом. Особенно трудно приходится тем, чей доход напрямую зависит от туриндустрии.

Например, индивидуальный гид Стейси Гиббони пожаловалась The Guardian, что 1 апреля ей будет нечем платить за аренду. «Венеция всегда была для меня идеальным городом — местом, где я могла заработать приличную сумму, работая гидом, и при этом иметь свободное время, чтобы заниматься своей настоящей страстью, живописью, — призналась она изданию. — Однако теперь у меня нет работы и нет туристов, которые обратятся ко мне в ближайшем будущем, особенно из-за запрета на путешествия для американских туристов, с которыми я работаю. Конечно, когда-нибудь путешественники вернутся в Венецию, но я не могу ждать, когда это случится, так что мне нужно искать, как зарабатывать на жизнь по-другому».

Страдают и производители сувениров из муранского стекла — они не выживут без туристов, как и рестораторы, владельцы пиццерий, кофеен, отелей и мороженщики.

Swans in Murano and Burano making the most of the current calm, clear water in the canals #Venice #Murano #Burano pic.twitter.com/TpBcdgaBUB — City Wonders Ltd. (@City_Wonders) March 15, 2020

«Я сразу закрыла мастерскую и бутик возле площади Сан-Марко, беспокоясь о здоровье работников, которые приезжали на работу на автобусе из Местре и были в ужасе от коронавируса,— объяснила The Guardian Глория Астольфо, зарабатывавшая на старинном венецианском ремесле. — Поскольку мы зарегистрированы как ремесленники, расходы моих работников в течение трех месяцев будут покрываться из специального фонда. Но, если честно, за это время я могу лишиться бизнеса из-за всех счетов и аренды, что я должна оплачивать. Так что я уже велела им подумать о новой работе».