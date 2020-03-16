«Убери руки»: как проходят звездные вечеринки на фоне пандемии

Несмотря на то что коронавирус добрался уже и до звезд Голливуда — инфекцию подхватили американский актер Том Хэнкс, его жена Рита Уилсон и украинская актриса Ольга Куриленко, сыгравшая в 2008 году девушку Бонда — многие знаменитости продолжают устраивать массовые вечеринки. И хотя им приходится придерживаться дополнительных мер безопасности из-за пандемии, они все же стараются организовать все максимально красиво.

Так, на открытие выставки «Студия 54: Ночная магия» в бруклинском музее Нью-Йорка американский бизнесмен Гарри Голденштейн и его супруга Эллисон Иден пришли в медицинских масках, стилизованных под диско-шары.

«Мне кажется, если и необходимо носить маску, то она должна выглядеть невероятно!», — сообщила Иден изданию The Post. Ей понадобилось полтора дня, чтобы сделать одну такую маску.

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По данным телеканала Fox News, студия стеклянной мозаики, которой владеет Голденштейн, ранее уже поставляла украшенные «медицинские» маски американской певице Билли Айлиш, а также комику и писателю Стиву Харви.

Иорданский дизайнер Самиа Альзакль также создает для знаменитостей необычные маски, — она расшивает их кристаллами Сваровски, делая из безопасности тренд.

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«Я вижу свою цель в том, чтобы побудить людей носить защитные маски для лица», — рассказала девушка изданию The Reuters. Она подчеркула, что таким образом надеется помочь иорданцам избавиться от «новой чумы».

Самиа сообщила, что для изготовления одной маски ей требуется около сотни разноцветных драгоценных камней и три свободных часа.

Тем временем голливудская актриса Шэрон Стоун на праздновании своего 62-летия 10 марта разрешила гостям приходить без дополнительного защитного снаряжения, однако обязала всех сдать тест на коронавирус.

Всех пришедших на празднование встречала медсестра, которая измеряла им температуру. Сама Стоун, прежде чем устраивать день рождения, тоже сдала все необходимые анализы. «Чтобы попасть ко мне на вечеринку, требуется проверка», — сообщила актриса на своей странице в соцсети Instagram, на что получила массу одобрительных комментариев.

«Молодец! Заботишься об остальных», «Мудрая прекрасная женщина», — писали подписчики Стоун.

Меньше повезло российской актрисе и телеведущей Елене Берковой – ее звездные друзья отказались приехать на ее день рождения.

11 марта девушка планировала устроить грандиозное празднование в честь своего 35-летия. Однако, по словам пиар-директора актрисы Максима Клименко, за несколько дней до торжества гости начали отказываться от приглашений из-за опасности распространения COVID-19.

«Я думаю, многие звезды просто испугались большого скопления людей в тесном помещении клуба. Оно и понятно — обстановка напряженная. Возможно, мы отметим праздник Елены позже, если, конечно, прогнозы станут более оптимистичные», — объяснил Клименко изданию Daily Storm.

Между тем хореограф из Новой Зеландии Пэрис Гобель, которая сотрудничала с Дженифер Лопез, Никки Минаж и Джастином Бибером, устроила «карантинную» вечеринку в гостиной дома диджея Дипло.

Мероприятие проходило в рамках прямого эфира «Coronight Fever» («Короночная лихорадка», – «Газета.Ru»), который Дипло объявил как «онлайн-концертом в рамках карантина». Такая идея появилась у диджея после заявления властей США об отмене всех мероприятий, в которых участвуют 50 или более человек.

Он уточнил, что намерен «оставаться креативным» и будет продолжать «составлять сеты и шоу, но уже из дома». Видеозапись с импровизированного танцпола Гобель опубликовала на своей странице в соцсети Instagram с подписью: «Руки помыты и температура измерена».

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На видео хореограф и ее гости танцуют под музыкальное сопровождение Дипло, который сидит за пультом в медицинской маске.

Помимо этого, в течение трансляции диджей периодически показывал плакаты со следующими надписями: «убери руки» и «избегай близкого контакта».

«Мы победили коронавирус в этом раунде!», — заявил Дипло по окончании «вечеринки». Поклонники Гобель и Дипло отметили в комментариях к видео, выложенному хореографом, что будут стараться проводить время в самоизоляции так же весело, как и их кумиры.