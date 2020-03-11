Работает удаленно: как Линдси Лохан нарушает обещания

Линдси Лохан, бывшая звезда фильмов для подростков, начала зарабатывать на своем голосе. Теперь аудио- или видеосообщение, записанное 33-летней актрисой и певицей, можно приобрести на сервисе Cameo, который продает поздравления с днем рождения, сообщения о разрыве отношений и другие важные известия, произнесенные знаменитостями. Правда, все это звезды второго или третьего эшелона, среди которых Линдси Лохан выглядит суперзнаменитостью. В клиентах у нее бывшие участники бойз-бэндов, рок-групп, реалити-шоу и актеры не самых популярных сериалов. Например, Лэнс Басс из популярной в начале 2000-х поп-группы 'N Sync.

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Цены на поздравления разнятся: клиенты сервиса могут выложить от $25 до $2500: как отмечает издание Papermag, дороже всего обойдется сообщение от Кейтлин Дженнер, а вот записи Линдси Лохан оказываются относительно недорогими – около $350. Однако услуги актрисы будут доступны в ограниченный период времени.

В последнее время Линдси Лохан мало радует своих поклонников.

Еще в прошлом году она давала им обещание вернуться с Ближнего Востока, где сейчас живет, и выпустить новый альбом. В сентябре 2019 года, когда Лохан опубликовала новый сингл «Xanax», артистка объявила о релизе альбома 29 февраля 2020 года. Однако наступил март — и об этим нет никаких известий.

Поклонники напоминают Лохан об обещании в ее Instagram, куда она выкладывает новые фото в купальнике и видеоролики из спортзала в Дубае. После того, как на днях артистка опубликовала в сториз видеосвидетельство, как она работает над формой своих ягодиц, подписчики не стали восхищаться, а потребовали ответа: «Ты говорила про 29 февраля… И-и-и?». Некоторые смотрят еще глубже в историю: «Где новый альбом, который ты обещаешь с 2008-го?» — пишут фанаты.

О планах вернуться в США и начать новую жизнь Линдси Лохан говорила в декабре 2019 года и телеведущему Энди Коэну. В интервью, которое она давала в Омане CNN, актриса уверяла, что собирается вернуться из ОАЭ и снова начать сниматься в кино — речь шла о финальной стадии переговоров, в результате которых Лохан должна была приступить к съемкам в главной роли в хоррор-фильме «Проклятые» о женщине, наделенной суперсилой. Партнером Линдси Лохан должен был стать Микки Рурк.

«Я занимаюсь делами своей сестры, так что я правда хочу сфокусироваться на себе и на том, что я делаю со своей жизнью, вернуться в Америку и снова начать сниматься. Это произойдет вскоре после начала нового года, — обещала Линдси Лохан. — Знаете, я хочу вернуть назад свою жизнь, ради которой я так много трудилась и разделить ее со своей семьей и с вами, ребята».

Пока что Линдси Лохан возвращается к поклонникам в виде аудио- и видеосообщений, которые она будет записывать от их имени — она остается в ОАЭ, куда переселилась в 2017 году. Она не раз признавалась, что ей хорошо на Ближнем Востоке.

«Лучшее, что есть в ОАЭ – это то, что здесь нет папарацци», — сказала, например, Лохан однажды в интервью журналу Ahlan!

Между тем, фильм «Проклятые», судя по интернет-базе Imdb.Com, находится в стадии предпродакшна – съемки пока так и не начались. А поклонники Лохан, которые до сих пор считают ее лучшей актрисой и просто красавицей, продолжают напоминать о новом альбоме и скромно намекать на то, что хотели бы увидеть ее в кино.