Неловкие жесты: каким был последний выход Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз приняли участие в официальном мероприятии в качестве работающих членов королевской семьи — с 31 марта они становятся обычными гражданами без монарших полномочий и обязательств. Накануне, 9 марта, они впервые с тех пор, как объявили о желании отказаться от своих обязанностей, встретились на торжественном мероприятии вместе с другими родственниками Елизаветы II — и побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества.

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Пока поклонники Меган Маркл с восторгом обсуждают ее сияющее лицо, безукоризненное изумрудное платье с накидкой британского модного дома Emilia Wickstead, журналисты и эксперты обращали внимание на то напряжение, что повисло в воздухе, когда Гарри и Меган увиделись с родными, от которых решили отдалиться.

Нынешняя служба по случаю Дня Содружества в Вестминстере разительно отличалась от предыдущей.

В прошлом году герцоги Сассекские, входили в ворота аббатства в королевской процессии — вместе с Елизаветой II, — а увидев родных принца Гарри, радушно обнимали и целовали их в щеки. Однако в этот раз ничего подобного не было.

Прежде всего, Гарри и Меган не разрешили стать участниками королевской процессии — как сообщает Daily Mail, решение администрации Елизаветы II не позволять им торжественно пройти в аббатство в ряду других родственников, глубоко ранило супругов. К тому же, их усадили на второй ряд, позади Елизаветы II, принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз и принца Уильяма с Кейт Миддлтон.

Известие о том, что Гарри и Меган не будут следовать в процессии, появилось лишь накануне службы в Вестминстерском аббатстве – в воскресенье, 8 марта. После этого герцоги Кембриджские также объявили, что прибудут отдельно. Однако эта попытка как-то снять напряжение, не помогла: явившиеся раньше них Гарри и Меган прошли в двери храма, не подождав принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Позже, уже занимая места, герцогиня Сассекская поприветствовала герцога Кембриджского и его супругу неловким взмахиванием руки со словами «Привет». Принц Гарри улыбнулся.

close Принц Гарри, Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве, 9 марте 2020... Принц Гарри, Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве, 9 марте 2020 года Phil Harris/Reuters

Как сообщили Daily Mail в Букингемском дворце, в этой диспозиции нет ничего особенного, так как у церемонии «нет определенного формата». «Герцоги Уэссекские, Сассекские и Кембриджские прошли к своим посадочным местам. Принц Уэльский, герцогиня Корнуольская и королева прошли в процессии», — уточнили в Букингеме.

После церемонии издание The Mirror обратилось к эксперту по языку тела Джуди Джеймс с просьбой проанализировать поведение герцогов Сассекских на последней официальной встрече с семьей. По ее оценке, принц Гарри чувствовал себя крайне напряженно и нуждался в поддержке жены, что выдавали его жесты.

Джуди Джеймс заметила, что

младший сын принца Чальза в буквальном смысле хватался за руку жены все время, когда это было возможно.

«Когда он прибыл, в тот момент, когда ему и Меган уже нельзя было держаться за руки, он тут же принялся вертеть обручальное кольцо, как будто оно придавало ему уверенности. Даже когда она была позади него, когда они расцепились, ему начинало ее не хватать, ему была нужна поддержка», — рассказала специалист по языку тела.

По мнению эксперта, при встрече с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон герцоги Сассекские проявили чуть больше теплоты, чем Кембриджские – несмотря на неловкое помахивание рукой Меган Маркл. «Особенно Гарри – он одарил Кейт действительно ласковой улыбкой», — считает Джуди Джеймс. Впрочем, с братом, по ее мнению, он поздоровался куда прохладнее.