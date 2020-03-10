Нельзя пользоваться: от чего Анджелина Джоли защищает дочерей

Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках. Об этом стало известно после того, как 8 марта Джоли рассказала в специальной колонке для Time, как поддерживали друг друга ее дочери.

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Какого рода было хирургическое вмешательство пережила Захара, неизвестно, что же касается Шайло, то мать девочек лишь сказала, что это была операция на бедре.

«Я провела последние два месяца в хирургических отделениях со своей старшей дочерью, а несколько дней назад видела, как ее младшая сестра легла под нож на операцию на колене», — рассказала Джоли в колонке в Time. Актриса уточнила, что хотя она старается уважать тайну частной жизни своих детей, о медицинских процедурах ей все же нужно было рассказать публике — разумеется, с разрешения самих девочек. Как написала Джоли, они отнеслись к этому даже с энтузиазмом.

Анджелина Джоли рассказала публике о проблемах дочерей со здоровьем не просто так — она объяснила, что после операции младшие девочки заботливо ухаживали за старшими, забыв о себе, однако даже когда девочки готовы отложить дела, посвятив себя кому-то, этим нельзя пользоваться.

«Женщину воспитывают, ожидая, что она будет отдавать, заботиться, жертвовать собой. Девочек часто заставляют думать, будто они хороши только тогда, когда служат другим, но эгоистичны и плохи, кода фокусируются на своих потребностях и желаниях, — написала Анджелина Джоли. — Мягкость девочек, их открытость, инстинкт заботиться и помогать другим нужно высоко ценить, а не грубо использовать». В заключение Анджелина Джоли написала в колонке, что посвящает эссе своим дочерям, и призвала девочек к осознанию своих прав.

Angelina Jolie takes daughters Shiloh and Zahara to a movie in LA after praising her family for rallying around both girls following their surgeries https://t.co/edzFyRsdUN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 10, 2020

После публикации колонки актрисы 8 марта таблоиды были уже не так удивлены, когда к ним попали сделанные в тот же день фотографии папарацци, на которых Анджелина Джоли вместе с двумя дочерьми — 11-летней Вивьен и 13-летней Шайло — покупала цветы. Шайло действительно оказалась на канадских костылях. После этого — в понедельник 9 марта – кинозвезду сфотографировали у одного из кинотеатров Лос-Анджелеса в компании той же Шайло и Захары.

Рассказ Анджелина Джоли о том, что два последних месяца оказались для ее семьи непростыми, пролил свет на причину отсутствия ее бывшего мужа и отца ее детей Бреда Питта на церемонии вручения британской кинопремии BAFTA в феврале. Как сообщило издание Page Six, поездку он отменил в последний момент, поручив своей партнерше по картине «Однажды… в Голливуде» Марго Робби получить за себя награду.

Тогда Бред Питт объяснил организаторам церемонии вручения премии BAFTA свой внезапный отказ приехать семейными обстоятельствами.

Однако сейчас источник Page Six подтвердил: «Дети оказались важнее всего». При этом знакомый актера объяснил, что сам Питт никогда открыто не говорил об операциях, которые пережили его дочери — за него это сделала бывшая жена.

На церемонии вручения наград «Оскар» Бред Питт, ставший лауреатом за роль второго плана в картине «Однажды… в Голливуде», посвятил премию своим детям. «Это моим детям, которые окрашивают все, что я делаю, — сказал он. — Я вас обожаю».