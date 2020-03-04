Никто не подаст руки: как эпидемия изменила приветствие

Эпидемия коронавируса COVID-19 заставляет весь мир отказываться от базовой привычки — люди боятся пожимать друг другу руки при встрече, опасаясь распространения инфекции. К этому их подталкивают призывы чиновников систем здравоохранения и пример политиков.

Накануне, 3 марта, пользователи соцсетей заподозрили, что королева Великобритании Елизавета II решила обезопаситься от коронавируса, надев перчатки на церемонию вручения орденов в Букингемском дворце. Это всего лишь предположения — она часто появляется на публике в перчатках. Однако другие политики уже демонстрируют, что не хотят заразиться.

В понедельник, 2 марта, соцсети облетел видеоролик, на котором министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказывается пожать руку канцлеру Ангеле Меркель, буквально отмахиваясь от нее. В любых других обстоятельствах это было бы сочтено за оскорбление, но на тот момент в Германии подтвердили уже 152 случая заражения коронавирусом нового типа, так что Меркель в ответ лишь понимающе засмеялась.

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В Италии от привычных приветствий призвал отказаться глава национально службы Гражданской обороны Анджело Борелли. Как сообщает The Guardian, он предположил, что

вина за распространение коронавируса в Италии отчасти лежит на самих итальянцах — по его мнению, они слишком рьяно демонстрируют теплое отношение друг к другу.

Борелли предложил им быть «чуть менее экспансивными».

С таким же призывом власти обратились и к французам, которые привыкли приветствовать друг друга троекратными поцелуями в щеку и объятиями. Министр здравоохранения Оливье Веран попросил жителей страны отказаться от этой практики. Впрочем, президент Франции Эммануэль Макров примера согражданам пока не подал — в четверг, 27 февраля, встречаясь в Неаполе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, он расцеловал его в обе щеки.

Рукопожатия и поцелуи действительно весьма негигиеничные способы поздороваться. «С точки зрения науки, пожимать руки — это отвратительно», — объяснила The Guardian Ники Мильнер, глава медицинского отделения университета Энглия Раскин. По ее словам, в среднем на ладонях человека 3200 бактерий 150 разных видов. Пожимая руки, мы передаем друг другу в два раза больше бактерий, чем когда «даем пятюню» или стукаемся кулаками.

По мнению Мильнер, куда более гигиенично было бы поступать, как жители Японии или Таиланда — слегка кланяться друг другу при встрече, с ладонями, сложенными на груди, будто в молитве. Аналогичное приветствие — намасте — есть и в Индии: там уже активно советуют обратиться к этой традиционной практике.

While the Coronavirus is around, I suggest we temporarily abandon handshakes and go back to the traditional bowing and curtsying upon meeting others. #etiquette #VirusEtiquette pic.twitter.com/YWLpTeUoDH — The Royal Butler (@TheRoyalButler) March 3, 2020

Вернуться к истокам рекомендуют и англичанам: британский специалист по этикету, телеведущий Грант Харрольд в своем Twitter-аккаунте уже посоветовал англичанам вспомнить давнюю традицию, когда мужчины при встрече кланялись друг другу, а женщины делали книксен.

Прочие пользователи соцсетей изобретают новые способы поприветствовать друг друга.

Весьма популярным становится стуканье локтями — его уже практикуют, например, спортсмены.

В частности, участники матча «Ливерпуль — Бенфика» молодежной лиги после предупреждения о распространении коронавируса со стороны Футбольной ассоциации Шотландии решили поздороваться перед игрой именно так.

Honored to greet guests leaving the National Quarantine Unit at @unmc this morning as Nebraska's world-class medical professionals continue to step up to help protect Americans and keep people healthy. #COVID19 pic.twitter.com/ebVopVZUb2 — Gov. Pete Ricketts (@GovRicketts) March 2, 2020

К этой же практике начали прибегать и политики: губернатор Небраски в США Пит Рикеттс выложил в Twitter 3 марта ролик, на котором видно, как он немного неловко стукается локтями с членами Национального карантинного объединения.

How to meet and greet in the age of the #Coronavirius - Made in Iran. pic.twitter.com/ZOKUOLNSXt — Arshin Adib-Moghaddam (@Adib_Moghaddam) February 23, 2020

Еще одним способом приветствия стало «ногопожатие»: при встрече многие жители Китая и Ирана теперь не пожимают друг другу руки, а поочередно стукаются одной и второй ногой.