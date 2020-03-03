Неделя апокалипсиса: что случилось с модой в Париже

От Недели моды в Париже в разгар распространяющейся эпидемии коронавируса ждали чего угодно, но не того, что она пройдет без паники и отмен шоу. Мировые знаменитости, как ни в чем ни бывало, съехались в город и мирно располагались в первых рядах на показах. Да еще и превратили все Неделю в семейное мероприятие — дочь Ким Кардашьян, шестилетняя Норт Уэст, зачитала рэп на дефиле бренда своего отца Канье Уэсте Yeezy, 56-летняя Иоланда Хадид вышла на подиум на шоу Off-White наравне с дочерьми Джиджи и Беллой, а актриса Зои Кравиц появилась на показе Saint Laurent вместе с папой, музыкантом Ленни Кравицем.

На подиумах тем временем было мрачновато — дизайнеры будто предвидят грядущий осенью и зимой 2020 года апокалипсис, так что в их коллекциях доминировали черный, белый, красный цвета и не хватало некоторой легкости и возвышенности.

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И все же это было хотя и мрачно, но красиво. Видимо, как и наше всеобщее будущее.

При жизни креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда постановка каждого показа была едва ли не интереснее самой коллекции: подиумы превращались то в швейную мастерскую, то в райский сад с водопадами, то в серверную комнату, то в космодром. В этот раз преемница модельера, скончавшегося год назад, Вирджини Виар решила не отвлекать внимание от своих задумок — зеркальный подиум, расходящиеся вверх белые волны ступеней, легкая дымка по полу.

И неожиданная коллекция, в которой Виар смогла не только сохранить дух дома Chanel с его классическими жакетами из ткани букле и маленькими черными платьями, но и предложить свое свежее видение.

Объемный рукав, брюки с высокими разрезами по бокам, юбки, запахивающиеся на талии, под которыми видны короткие шорты, черный и белый цвета. Виар не избежала соблазна оказаться в тренде, введя в коллекцию пальто и жакеты оверсайз, а заодно добавила немного рока в виде кожи и кружева.

Alexander McQueen

Перед тем как приступить к созданию коллекции, креативный директор британского дома Сара Бертон и ее команда отправились в Пемброкшир в Уэльсе, чтобы вдохновиться тамошними культурными традициями — итогом стали доминирующий в этот раз алый цвет, который, как верили в Уэльсе, ограждает от злых духов, кружево и силуэт приталенных нарядов.

Плюс много черного и никакого оверсайза: у Сары Бертон талия оказалась на месте — костюмы выкроены точно по фигуре, корсеты сжимают грудь, алый укороченный жакет заканчивается точно в районе пупка, линия плеч широка и бескомпромиссна. И тоже есть немного рока — в виде кожаных платьев и клетки.

Givenchy

При создании коллекции креативный директор дома Givenchy англичанка Клер Уайт Келлер черпала вдохновение в произведениях современных художниц и плакатах кинофильмов «новой волны».

Получилась выверенная коллекция, в которой доминируют черный, белый и красный со шляпами с широкими полями, мужскими двубортными пиджаками, кожаными перчатками до локтя, платьями-кейпами и декором платьев в виде перьев.

Не забудем про клетку и объемный рукав — кажется, женщины четко решили толкаться этой осенью плечами, отвоевывая себе пространство.

Balenciaga

На показе Balenciaga креативный директор дома Демна Гвасалия устроил самый настоящий апокалипсис: на низком потолке разражались молнии и мелькали (правда, с бешеной скоростью) изображения природы, которую человечество вот-вот убьет, а под ногами моделей был слой воды, по которому они мрачно шлепали. Общее ощущение конца света усиливалось самими нарядами: как признавался Гвасалия журналистам, при создании коллекции он вдохновлялся образами из детства, когда его восхищали грузинские монахи и футболисты.

Источник вдохновения ему можно было и не называть — черные балахоны действительно напоминают монашеское облачение, а просторным футболкам с логотипом дома впору было присваивать номера игроков команды.

Вероятно, Гвасалия умолчал о чиновничьего вида пиджаках и пальто, которые тоже навевают на постсоветского человека определенные воспоминания. Если пойти дальше, то кожаный плащ мог носить какой-нибудь бандит из 90-х, розовую блузку в горох и плиссированную юбку – школьная учительница, а строгий брючный костюм — героиня научно-фантастической антиутопии. В общем, как и прежде, коллекции Гвасалии можно разложить на архетипы из его детства. Однако в этот раз они куда более творчески переосмыслены, чем раньше, и на это уже можно смотреть не только без содрогания, но даже с удовольствием.