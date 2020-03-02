Горестный смех: что задумала Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон – бывшая первая леди США, бывший госсекретарь, а также бывшая соперница Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года – продолжает искать способы привлечь к себе внимание публики. Несмотря на то, что она не участвует в нынешней избирательной кампании, 72-летняя Клинтон хочет, чтобы публика регулярно слышала ее голос.

В ближайшее время Хиллари Клинтон выступит в жанре, весьма популярном у людей в два раза моложе нее — она запустит собственный подкаст.

Как рассказало издание Politico, бывшая госсекретарь станет ведущей аудиошоу, в которое будет приглашать для продолжительных задушевных бесед известных людей. Это будут не только политики — в числе гостей Клинтон будут и артисты, писатели и, возможно, даже шеф-повара, которые будут обсуждать, в числе прочего, последние новости.

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Задача команды, которая занимается проектом, запустить передачу, в которой гости рядом с Хиллари Клинтон будут чувствовать себя расслабленными — образцом для подражания для экс-кандидата в президенты стали подкасты известного американского ведущего Говарда Стерна, у которого сама Хиллари недавно побывала. Ему удалось создать в студии настолько расслабляющую атмосферу, что Клинтон провела там два с половиной часа вместо одного, как предполагалось. И наговорила много неожиданных вещей — например, призналась, что «любит мужчин», несмотря на «то, что вы, наверное, слышали».

«Это был потрясающий опыт, — рассказал позже Politico источник из команды Хиллари Клинтон. — Мы строим планы, основываясь на этом опыте и пытаемся создать похожий формат».

Издание отмечает, что ожидать от Хиллари Клинтон, что она сумеет настроить собеседника на спокойный и искренний разговор, сейчас довольно трудно, учитывая репутацию бывшего госсекретаря США. «Как регулярно показывает Стерн, хорошим интервью становится тогда, когда собеседник раскрывается и приоткрывает окно к своему характеру, мотивациям, отношениям — а именно этим Клинтон, будучи кандидатом, была не готова заниматься», — пишет издание. Оно отмечает, что скованность бывшей первой леди заставляла критиков считать ее ненастоящей, и это могло стать одной из причин того, что предвыборная кампания соперницы Дональда Трампа в 2016 году оказалась неуспешной.

Однако сейчас наблюдатели отмечают, что Хиллари Клинтон становится более раскованной — они с удивлением видят, что она улыбается и даже смеется. На это обратило внимание издание Vanity Fair – его автор Джой Пресс, побывавшая в феврале на презентации четырехсерийного фильма «Хиллари», снятого стримминговым сервисом Hulu, сообщила, что бывшая госсекретарь стала вести себя на публике более расслабленно, чем раньше. «Хотя ее обвиняли в вялости и замкнутости, она излучала жизнелюбие и тепло, — написала Джой Пресс. – А потом она засмеялась».

Смех Хиллари Клинтон поразил автора Vanity Fair настолько, что она даже призналась: поначалу она была убеждена, что это было отрепетировано с коучами, обучающими политиков поведению на публике.

Но поскольку смех Хиллари на презентации раздавался довольно часть, Джой Пресс поняла, что он не был напускным. Впрочем, автор Vanity Fair призналась, что иногда он звучал довольно горестно.

В последнее время Хиллари Клинтон демонстрирует раскованность и в интервью. Например, в январе, давая интервью The Hoollywood Reporter в связи с премьерой фильма «Хиллари» на фестивале в Санденсе, бывшая первая леди оказалась даже слишком откровенной, нелестно отозвавшись о Берни Сандерсе, ее сопернике на праймериз 2016 года и нынешнем участнике гонки за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии, а также его команде.

Хиллари Клинтон не стала отказываться от слов, сказанных в фильме о Сандерсе: «Его никто не любит, никто не хочет с ним работать, он ничего не сделал». Более того, она добавила, что ей не нравится атмосфера, создавшаяся вокруг фигуры Берни Сандерса и постоянные нападки членов его команды на других кандидатов, «особенно женщин».

В том же интервью Клинтон, не стесняясь, говорила о своих чувствах после проигрыша Трампу. «Я была ошеломлена, разочарована, безумно расстроена», — призналась она. Это значит, что, вероятно, ей стало немного легче говорить о чувствах – так что у нее есть шанс найти поклонников своего будущего подкаста.