«Такое настроение»: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ходят парой

22-летняя звезда из клана Кардашьян Кайли Дженнер опубликовала фото с экс-бойфрендом 27-летним репером Трэвисом Скоттом, чем вызвала волну слухов об их воссоединении — девушка на своей странице в Instagram выложила в сториз несколько старых фотографий с подписью «Такое настроение».

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Поклонники сразу напали на звезду в комментариях, они предполагают, что их вновь связывают романтические отношения. Об их воссоединении намекнула и мама Кайли Крис Дженнер: в эфире шоу Эллен Дедженерес она рассказала, что Кайли проводит много времени с Трэвисом.

«Я точно не знаю, встречаются ли они снова, но они проводят много времени вместе», — рассказала глава семейства.

Напомним, что до начала романа Дженнер и Скотт были знакомы несколько лет. В 2017 году на фестивале Coachella, прошло их первое свидание. Спустя год, 1 февраля 2018 года, у пары родилась дочь по имени Сторми. Несколько лет влюбленные казались идеальной парой и не раз говорили о намерении пожениться, однако осенью 2019 года они сообщили о расставании — это стало ударом для поклонников, многие в дальнейшем были агрессивно настроены, писало издание The Mirror.

Спустя некоторое время, выяснились подробности распада звездной пары. Как заявляли знакомые с ситуацией источники, причиной разрыва стало желание Кайли завести больше детей, в то время как Трэвис хотел сосредоточиться исключительно на своей карьере. Однако поклонники не поверили этой версии и считают, что виновницей расставания стала Instagram-модель Роджан Кар, писала газета Daily Mail.

СМИ передавали, что связь Роджаны и Трэвиса продолжалась на протяжении многих лет. Фанаты Дженнер тщательно изучили страницы любовников в соцсетях и заметили, что они много раз выкладывали фотографии из одних и тех же локаций. Так, например, когда однажды рэпер был замечен в казино, спустя некоторое время и девушка выложила свой снимок рядом с игровыми автоматами.

Также существует фото 2013 года, на котором Роджана с плюшевым медведем на руках снята в компании мужчины, очень похожего на Трэвиса. Более того, в этом году девушка присутствовала на вечеринке по случаю его дня рождения.

«Ни один из слухов, публикуемых СМИ, не является правдой. Интернет создает ложную картину. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое, потому что это влияет на нашу жизнь», — заявляла сама модель. Однако рэпер так никак и не прокомментировал обвинения в измене.

После расставания Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта в сети появилось множество слухов о новых предполагаемых бойфрендах Кайли — например, когда заметили в компании певца Tyga. Однако, после этого она сразу опубликовала несколько сообщений в своем Twitter, в которых объяснила сложившуюся ситуацию.

«Интернет делает все в 100 раз более драматичным, чем это есть на самом деле. У нас с Tyga не было никакого двухчасового свидания. На снимках можно лишь увидеть, как я высаживаю своих друзей у студии, где он случайно оказался. А с Трэвисом я в хороших отношениях, и сейчас для нас главное — Сторми! Наша дружба и наша дочь являются приоритетом», — написала Кайли.

Затем в СМИ появились слухи о том, что и рэпер Дрейк закрутил роман с младшей из сестер Кардашьян. Ситуация запуталась после дня рождения рэпера: очевидец рассказал Us Weekly, что всю вечеринку Дрейк провел в компании Кайли Дженнер.

«Она провела много времени с Дрейком и его друзьями. Она читала рэп и танцевала рядом с именинником. Кайли и Дрейк не танцевали вместе, но казалось, что между ними есть связь», — рассказал источник. Он отмечал, что помимо рэпера звезда реалити-шоу общалась с сыновьями Пи Дидди.

По словам другого инсайдера, Дрейк и Кайли весь вечер не отходили друг от друга и поддерживали оживленный разговор: «Казалось, они наслаждались обществом друг друга. Они много шутили, и Кайли не переставала смеяться. Она выглядела очень счастливой и была в отличном настроении. Кайли и Дрейку определенно было очень комфортно вдвоем. Со стороны казалось, что между ними что-то есть».