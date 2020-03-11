«Раздели догола»: что рассказал принц Гарри пранкерам

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, дважды разыграли принца Гарри. В разговоре с внуком королевы Великобритании блогеры представились шведской активисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Гарри охотно отвечал на вопросы пранкеров. По словам Столярова, принц был очень открыт и разговаривал с ними около часа.

«Он хотел выговориться, — сообщил блогер изданию The Sun. — Было ощущение, что у него многое накопилось».

Первые же вопросы «Греты» и ее «отца» касались разрыва Гарри и его жены Меган Маркл с британской королевской семьей. Принц заявил, что считает свое решение правильным, хотя и далось оно ему нелегко.

«В этой ситуации много подводных камней, но это было необходимо, чтобы иметь возможность защитить нашего сына. И я думаю, что многие люди во всем мире уважают нас за то, что мы ставим нашу семью на первое место. Но это сложно. Мы начнем новую жизнь», — пояснил герцог Сассекский.

На вопрос, есть ли различия между жизнью обычного человека и члена королевской семьи, Гарри признался, что ему намного больше нравится первый вариант.

«Вы забываете, что я прослужил в армии десять лет, так что я более простой, чем хотелось бы верить моей семье. Но теперь, конечно, когда мы находимся в другом положении, это дает нам возможность говорить и делать то, что мы, возможно, не смогли бы сделать раньше», — заявил он.

При этом герцог подчеркнул, что ни он, ни его супруга не были лишены официальных титулов. «Нас попросили не использовать наши титулы, поскольку мы планируем зарабатывать самостоятельно. Но мы никогда бы этого и не сделали. А пресса описала все так, как будто нас раздели догола», — сказал Гарри.

Вован и Лексус также затронули тему скандальной связи сына королевы Елизаветы II принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и в торговле людьми.

Однако от ответа Гарри уклонился. «Я почти ничего не могу сказать по этому поводу. Но все, что он сделал или не сделал, совершенно не касается меня и моей жены. Мы действуем в духе инклюзивности и фокусируемся на сообществе. И поэтому мы полностью отделены от большинства членов моей семьи», — сказал он.

Также герцог решил откровенно высказаться и о президенте США Дональде Трампе. По словам Гарри, тот использует встречи с Гретой лишь для повышения собственного рейтинга, а не для обсуждения изменений климата.

Помимо этого принц подчеркнул, что из-за поддержки американским лидером угольной промышленности в США погибают люди. «У него руки в крови», — добавил он.

Далее разговор приобрел шутливый характер. «Грета» заявила, что является дальним потомком правящей династии Швеции Бернадотт. На что Гарри поинтересовался, не являются ли они с ней родственниками.

Позже пранкер под видом Тунберг спросил, сможет ли тот помочь в перемещении пингвинов из Белоруссии на Северный полюс. Принц ответил, что у него есть контакт человека из Норвегии, который мог бы посодействовать в данном вопросе.

Российские пранкеры Столяров и Кузнецов сказали The Sun, что давно мечтали поговорить именно с принцем Гарри. «В разговоре мы вставляли разные забавные детали, чтобы повеселиться. Мы пытались сделать смешной пранк, а не серьезную беседу», — подчеркнул Столяров.

Блогеры не сообщают, каким образом смогли достать номер принца Гарри, но отметили, что он был не единственным из высокопоставленных британцев, кому они позвонили под видом Греты Тунберг.