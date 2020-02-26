«Не конец мира»: 19-летняя активистка бросила вызов Грете Тунберг

В Германии появилась своя «Анти-Грета»: 19-летняя уроженка Германии Наоми Зайбт стала лицом движения «климатических скептиков», отрицающих глобальное потепление и опасные изменения климата. Как сообщает Washington Post, новая активистка, противопоставляющая «климатический алармизм» «климатическому реализму», выступит в ближайшую неделю в институте «Хартланд» в Чикаго — аналитическом центре консервативного и либертарианского толка — на ежегодной конференции консервативных политических деятелей CPAC.

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Эко-активистке Грете Тунберг, которая в 17 лет стала «Человеком года» Time благодаря своей борьбе с глобальным потеплением, Наоми Зейбт противопоставили сами организаторы конференции, пригласившие ее выступить. «Наоми Зайбт vs. Грета Тунберг: кому можно доверять?» — так называется видео, опубликованное институтом «Хартланд».

В нем 19-летняя девушка говорит, что «наука основана на интеллектуальном унижении». «Важно подвергать сомнению те интерпретации, которые она предлагает, вместо того, что пропагандировать их, а в наше время идея климатических изменений совсем не относится к науке», — утверждает Зайбт в ролике.

Уроженка Мюнстера, расположенного в Западной Германии, Наоми Зайбт в мае 2019 года начала выкладывать на YouTube ролики, в которых развенчивает «климатический алармизм».

Она утверждает, что в основе ее идей — «нет повестки и идеологии». «Алармизм в связи с климатическими изменениями — это самые основы отвратительной античеловечной идеологии», — утверждает она при этом.

По информации The Guardian, ее продвигают собственная мать, юрист по профессии, и члены праворадикальной партии «Альтернатива для Германии», а также активисты других движений правого толка. В частности, ее эссе было опубликовано в блоге антиисламском Philosophia Perennis – его автор Мартин Селлнер, лидер австрийских крайне правых, которому запрещен въезд в Великобританию и США.

Наоми Зайбт отрицает, что вступила в партию «Альтернатива для Германии», однако на ее сайте она числится среди членов – кроме того, девушка выступает на мероприятиях праворадикалов.

Однако самым крупным собранием, на котором девушка расскажет о своих идеях, станет все же конференция консерваторов в Чикаго. Как утверждает The Guardian, среди тех, кто поддерживает ее проведение – производители табачной продукции и алкогольных напитков. Как считает стратег «Хартланда» Джеймс Тейлор, ролики Наоми Зайбт помогут климатическим скептикам привлечь на свою сторону молодежь.

Институт дает Зайбт не только площадку для выступлений, но и материальную поддержку — она не скрывает, что получает от него сумму, соответствующую «средней месячной зарплате».

Риторика Наоми Зайбт близка к популистской. «У меня для вас хорошие новости, — говорит она в низкобюджетном ролике, снятом, по всей видимости, у нее дома. – Миру не приходит конец из-за климатических изменений. На самом деле через 12 лет мы по-прежнему будем здесь, небрежно держа в руках iPhone18».

Пока что, однако, большую часть молодого поколения ей убедить не удается – в YouTube у Наоми Зайбт всего 55 тыс. подписчиков.