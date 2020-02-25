«Это оскорбление»: как Бейонсе обидела фотографов

Певица Бейонсе вызвала возмущение журналистов и фотографов: как стало известно изданию Page Six, она запретила снимать себя во время выступления на мемориальной службе памяти баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джанны, прошедшей накануне в Лос-Анджелесе. О запрете рассказали таблоиду редакторы крупнейших фотоагентств мира — возможности получить снимок выступавшей в Стейплс-центре певицы не получили Associated Press и Getty Images.

Если для фотографов это создало помехи в работе, то для людей, включенных в организацию мероприятия, такое требование со стороны Бейонсе выглядело возмутительным. «Это такое оскорбление для семьи Коби и его фанатов. Бейонсе всегда контролирует свой имидж – обычно она позволяет публиковать только отобранные и одобренные снимки, — так что ни одному фотографу не позволили ее сфотографировать во время мемориальной церемонии, — объяснил источник, знакомый с ситуацией, Page Six. — Ну серьезно — на церемонии памяти? Даже семья Майкла Джексона этого не делала».

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Как рассказал собеседник издания, комплекс выделил специального сотрудника, который следил, чтобы ни одна камера не была во время выступления Бейонсе нацелена на сцену. «Фотографы не могли в это поверить, — признался он. — Это никак не идет на пользу имиджу Бейонсе, это, наоборот, ему вредит. Она ведет себя как дива — мероприятие было посвящено не ей». Как выяснилось, запрет на съемку поступил только от Бейонсе – ни Кристина Агилера, ни Алиша Киз не выдвинули подобных требований.

Позже в сети все же появились снимки выступления Бейонсе — как она сказала, она исполнила любимые песни Коби Брайанта, «XO» и «Halo». Их опубликовали только после того, как сама певица отобрала те, которыми согласна поделиться со зрителями.

Бейонсе тщательно следит за своими снимками с 2013 года. В рунете вот уже несколько лет отмечается годовщина скандала, который однажды вызвали фотографии Бейонсе на сцене — сейчас они известны как «удаленные из интернета фото», хотя на самом деле они сохранились.

Дело в том, что в 2013 году после выступления на Супербоуле портал Buzzfeed опубликовал материал «33 самых горячих момента из шоу Бейонсе в перерыве матча» с подборкой самых «яростных» снимков — на них Бейонсе была запечатлена в движении, во время весьма энергичного танца, когда она не контролировала выражение лица. Фотографии вышли действительно яркими и сопровождались вполне одобрительными комментариями — редакторы портала были впечатлены мощью и силой, которую транслировала артистка со сцены. Но после публикации к ним обратилась представительница Бейонсе Иветт Ноэль-Щур – она потребовала удалить из публикации «нелестные» снимки.

В результате портал не только не стал удалять фотографии, но и опубликовал отдельную заметку под названием «Пиарщица Бейонсе не хочет, чтобы вы видели эти «нелестные» снимки». В ней было приведен скан электронного письма, которое получила редакция.

«Спасибо за то, что ответили на мой звонок, — говорилось в сообщении Иветт Ноэль-Щур. — Как мы и договаривались, вот самые нелестные снимки в вашей нынешней публикации, которые мы, со всем уважением, просим заменить. Я уверена, что вы найдете фотографии получше. Худшие – это №5, 6, 10, 11, 12, 19 и 22. Огромное спасибо». В публикации были приведены и снимки, которые представительница Бейонсе назвала самыми неудачными.

История закончилась тем, что в интернете появился обвал мемов: пользователи изображали Бейонсе в виде Халка, многорукого Шивы и борца на ринге.