Пустой дом: COVID-19 испугал Джорджо Армани

Страх перед коронавирусом сказался на Неделе моды в Милане: в последний день показов, 23 февраля, шоу Giorgio Armani прошло в пустом зале. Уличным фотографам было некого снимать перед показом, не за кем было и следить в первом ряду — моделей, дефилировавших по подиуму в пустом помещении, можно было увидеть лишь в онлайн-трансляции.

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Решение закрыть показ для гостей принял сам глава модного дома Джорджо Армани — в день показа гостей и прессу официально известили, что ради безопасности публики перед лицом распространения эпидемии проход на шоу в 16.00 будет закрыт. На тот момент было известно уже о 130 случаях заражения коронавирусом, из которых 54 обнаружились неподалеку от Милана, по всей Ломбардии.

«Шоу пройдет за закрытыми дверями из-за недавней вспышки коронавируса в Италии, прямая трансляция будет вестись из пустого театра на сайте Armani, так что, пожалуйста, не приходите на шоу после полудня, — говорилось в официальном сообщении модного дома. — Решение было принято ради охраны здоровья всех приглашенных, чтобы им не нужно было посещать переполненные помещения».

Дефиле проходило в полутьме, на фоне темных задников, в которых выделялись розовые и жемчужно-серые юбки и брюки моделей, но совершенно утопали вошедшие в коллекцию бархатные жакеты. Закончилось дефиле тем, что в пояснительной записке к коллекции называлось «приветом Китаю» — свою поддержку охваченной эпидемией коронавируса стране Джорджо Армани выразил, выведя на подиум моделей в нарядах архивной кутюрной коллекции Armani Prive, вдохновленной Китаем, и отвесив поклон виртуальным зрителям.

Armani отменили публичный показ коллекции из-за беспокойства о здоровье публики впервые за 45 лет существования дома. Другие бренды примеру 85-летнего модельера не последовали.

Отменять шоу или проводить их при привычном стечении публики решали сами дизайнеры: утром в воскресенье, 23 февраля, Национальная палата моды Италии заявила, что официальных требований отменить показы от ведомств, занимающихся охраной здоровья, не поступало.

Остальные восемь шоу, значившихся в расписании, состоялись в обычном режиме. Впрочем, некоторые из гостей все же приняли меры предосторожности — например, на показе Dolce&Gabbana можно было заметить людей в масках.

Несмотря на то что модельеры и гости Недели усиленно делали вид, что ничего не происходит, эпидемия коронавируса заметно сказалась на общей атмосфере. По данным агентства Bloomberg, в этом году в Милан не приехали около тысячи журналистов, инфлюэнсеров и байеров из Китая, которые составляют существенную часть зрителей и покупателей вещей из новых коллекций итальянских дизайнеров.

Не хватало их и на Неделе моды в Лондоне, прошедшей перед миланской. «Из-за ограничений в передвижениях из Китая, как мы знаем, представители ритейла и прессы, а также модели столкнулись со сложностями при организации поездок на Неделю моды», — цитировало тогда главу Британского совета моды Кэролин Раш издание Grazia. Она выражала надежду, что в следующий раз гости из Китая, которые сейчас не смогли купить билет в Европу или оказались под карантином в китайских городах, снова приедут.

Мир моды пока не подсчитывает убытки, нанесенные эпидемией коронавируса, официально, но они окажутся весьма существенными. В 2018 году потребители из Китая, по подсчетам компании Bain and Company, потратили на предметы роскоши, которые создают модные дома, треть от суммы в 260 млрд евро, — таков был общий объем продаж в сегменте товаров класса люкс.

В отсутствие спроса на предметы роскоши модные дома останавливают работу своих магазинов в Китае — например, по данным на 7 февраля, Burberry закрыл 24 точки из 69.

Не хватает на Неделях моды и китайских дизайнеров — в Лондоне отменил показ своего бренда ASAI модельер Сай Та, которому пришлось закрыть из-за коронавируса фабрику в Шанхае, в Милане не состоялись показы Angel Chen и Hui and Ricostro, а в Париже не стоит ждать шоу Masha Ma, Shiatzy Chen, Uma Wang, Calvin Luo и Maison Mai.