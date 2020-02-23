Женщины-министры: кто управляет войсками в 2020 году

В День защитника Отечества, как правило, восхваляют исключительно мужчин — так сложилось из-за того, что именно они являются военнообязанными в России, ежегодно отмечающей этот праздник 23 февраля.

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Между тем многие девушки в РФ проходят военную службу наравне с мужчинами, а за пределами страны представительницы прекрасного пола и вовсе достигают должности главы Министерства обороны.

Сейчас в мире пост министра обороны занимают женщины в 19 странах. Правда, всего несколько из них служили в армии — глава оборонного ведомства Австралии Линда Карен Рейнольдс, а также Носививе Маписа-Нкакула и Марина Пендеш, руководящие министерствами в Южной Африке и Боснии и Герцеговине.

Из них троих дольше всех возглавляет министерство обороны 64-летняя Носививе Маписа-Нкакула — она заняла пост 12 июня 2012 года. При этом в юности она не видела себя на службе в армии и поступила в педагогический колледж.

Однако уже в 1980-х годах, окончив учебное заведение, Маписа-Нкакула покинула Южную Африку, чтобы пройти военную подготовку в Анголе и СССР.

Уже в 1993 году она стала генеральным секретарем Женской лиги руководящей в стране партии «Африканский национальный конгресс», а потом и вовсе заняла пост министра внутренних дел, сменив его вскоре на должность главы оборонного ведомства.

В свою очередь 55-летняя Марина Пендеш из Боснии и Герцеговины, напротив, сразу знала, что ее будущее будет связано с вооруженными силами (ВС). В молодости девушка поступила на учебу в Военно-техническую академию в Загребе по специальности «Электротехника» — там за свои успехи она получала стипендию от Югославской народной армии. Окончив училище в 1988 году, боснийка стала работать на военном заводе в родном городе Травник.

Во время войны в Югославии Пендеш служила в военной разведке Хорватского совета обороны. Позже, в 2000 году, она была избрана в парламент в составе партии «Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины», а затем заняла должность помощника министра обороны. Спустя 11 лет в 2015 году Пендеш сменила бывшего начальника на посту главы ведомства.

Чуть позже, 29 мая 2019 года, министром обороны стала 55-летняя Линда Рейнольдс из Австралии.

За ее плечами — военная служба, продолжавшаяся в течение почти 30 лет. С 1984 и по 2012 год она прошла путь от офицера до бригадира, генерала-адъютанта в резерве австралийской армии. На этом посту австралийка была награждена почетным крестом «За особые заслуги», а также стала первой женщиной в армейском резерве страны, которая была повышена до звания «бригадир первого ранга».

С августа 2018 года Рейнольдс трудилась на посту министра внутренних дел, после чего уже стала главой Минобороны Австралии.

Остальные 16 министров обороны-женщин прежде, чем возглавить ведомства своих стран, не служили в армии. Дольше всех пост занимает 73-летняя Шейх Хасина Вазед, которая стала главой Минобороны Бангладеш 6 января 2009 года.

Свою карьеру она начинала как руководитель партии «Авами лиг» («Народная партия Бангладеш»), которой до своей смерти управлял ее отец. Во фракции Хасина выступала против режима президента страны Хуссейна Мохаммада Эршада, занимавшего этот пост с 1983 по 1990 год. Глава «Авами лиг» устраивала массовые акции протеста, в ходе которых много раз была арестована силовиками.

В 1996 году партия Хасины выиграла парламентские выборы, а она стала премьер-министром. Проиграв выборы в 2001 году, политик вновь вступила в гонку за эту должность только в 2009 году и одержала уверенную победу.

Отметим, что в Бангладеш премьер-министр отвечает не только за правительство, но и за Министерства по делам кабмина, обороны, а также энергетики.

Однако это не единственная страна в Азии, где вооруженными силами руководит женщина. 58-летняя Мария Ахмед Диди 17 ноября 2018 года стала первой женщиной, занявшей пост главы Минобороны Мальдивских островов.

Примечательно, что роль первооткрывательницы для Диди не в новинку — в 2005 году она была признана первой женщиной-адвокатом на Мальдивах. А уже в 2007 году ее наградили Международной премией «Женщины мужества», которую присудил Диди государственный секретарь США в знак признания ее вклада в демократию и борьбу за права человека на островах.

Третья женщина-министр из Азии — Зейна Акар — возглавила вооруженные силы Ливана только 22 января 2020 года. Акар стала первой женщиной-министром обороны страны и первой женщиной-министром обороны в арабском мире. Кроме того, должность главы ведомства она совмещает с постом вице-премьера.

Намного больше женщин занимают эту должность в Африке. Там, помимо Носививе Маписа-Нкакулы из Южной Африки, министром обороны в 2013 году стала 58-летняя Райчел Омамо из Кении. А уже в 2017 году в этот список вошла 65-летняя Мари-Ноэль Кояра, возглавившая вооруженные силы Центральной африканской республики. Эти же полномочия взяла на себя и Роза Кристиана Рапонда из Габона в 2019 году.

В Европе, кроме министра обороны Боснии и Герцеговины Марины Пендаш, ведомством также управляют 48-летняя Радмила Шекеринская Янковская из Северной Македонии, вступившая в должность в 2017 году. Этот же пост в своих странах заняли 57-летняя француженка Флоренс Парли и 41-летняя Олта Джачка из Албании.

Нынешняя глава оборонного ведомства Нидерландов Анна Теодора Бернадина (Анк) Бейлевельд, которая в 2018 году объявила о том, что ее страна находится в состоянии «кибервойны» с Россией, получила это кресло 26 октября 2017 года.

Между тем 64-летняя Мария Маргарита Роблес Фернандес, которая стала министром обороны Испании 7 июня 2018 года, занимает еще и должность исполняющего обязанности министра иностранных дел королевства с ноября 2019 года.

В свою очередь 58-летняя Виола Амхерд 1 января 2019 года стала первой женщиной, возглавившей Минобороны Швейцарии. А вступившая на этот пост следом за ней 39-летняя Трине Брамсен из Дании признана самой молодой женщиной-министром обороны среди нынешних глав ведомства.

Министр обороны сменился в прошлом году и в Германии — 17 июля 2018 года этот пост заняла 58-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр. А в соседствующей Австрии новый руководитель вооруженных сил появился лишь 7 января 2020 года — им стала 50-летняя Клаудиа Таннер.

Регион, который не может похвастаться большим числом женщин-министров обороны, — это Океания. Там, помимо Линды Рейнольдс, удалось занять эту должность только Ланель Танангаде с Соломоновых островов.

Самой отстающей по этому показателю считается Америка: сейчас на двух континентах лишь Марта Елена Руис Севилья из Никарагуа управляет оборонным ведомством.