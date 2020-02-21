Не отходила весь вечер: с кем Дженнер изменяет баскетболисту

Супермодель Кендалл Дженнер провела весь вечер вместе со своим экс-бойфрендом — певцом Гарри Стайлсом. Вместе с ними на вечеринке BRIT Awards в Лондоне были и другие звезды: Ирина Шейк, Хейли Болдуин, Билли Айлиш и Белла Хадид.

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После того, как их заметили вместе на афтерпати, в СМИ появились версии о воссоединении звездной пары — при том, что Кендалл на данный момент состоит в отношениях с 23-летним баскетболистом Беном Симмонсом.

Об их отношениях стало известно в мае 2018 года. «Кендалл поняла, что пора задуматься о серьезных отношениях. Она хочет быть единственной в жизни Бена», — сообщал инсайдер из их окружения, когда они только начали встречаться.

Однако спустя год они расстались: виной тому был плотный график спортсмена, который не позволял проводить им много времени вместе.

«Все из-за его недавнего проигрыша на чемпионате NBA — для Бена проиграть в плей-офф было мучительно. Теперь он не может вернуться к нормальной жизни и даже бросил Кендалл, чтобы сосредоточиться на спорте. Бен хочет стать лучшим в баскетболе, и он знает, что не сможет посвящать время отношениям», — рассказывал порталу HollywoodLife источник из близкого окружения пары.

В январе этого года Кендалл Дженнер и Бен Симмонс снова сошлись. Их несколько раз замечали вместе на публике — например, во время совместного отдыха у бассейна в Майами. А во время Super Bowl LIV баскетболист выложил историю со стадиона Hard Rock в Майами, где он смотрел матч вместе с Кендалл. Рядом с его именной табличкой на кресле слева была табличка возлюбленной.

Пока за личной жизни Дженнер постоянно следят папарацци и СМИ, о романах британского певца Стайлса давно ничего не слышно. Впрочем, после расставания с Кендалл в 2016 таблоиды писали о его любовной связи с моделью Камиль Роу — папарацци часто видели их вместе в ресторанах, но в итоге они так и не подтвердили, что состояли в романтических отношениях.

Уже в 2019 году в СМИ появились слухи об отношениях певца с корейско-американской моделью Кико Мизухара, однако та сама опровергла данную информацию и заявила, что с Гарри даже не знакома.

«Мир полон поддельных новостей. Люди верят тому, во что хотят верить, а не ставят под сомнение реальность», — заключила Кико в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что впервые о романе между Кендалл Дженнер и Гарри Стайлсом заговорили в 2013 году, однако продлился он недолго — пара разошлась в 2014 году. Анонимный источник газеты The Sun подчеркивал, что из-за постоянных репетиций и концертов группы Гарри не мог уделять достаточно времени Кендалл. Она в свою очередь была с головой погружена в модные показы и съемки.

В 2015 году они все таки восстановили отношения. Модель даже познакомила молодого человека со своей семьей и они все вместе отдыхали в Сент-Барт. Тем не менее спустя год пара вновь распалась из-за напряженных графиков.

Еще до скандальной вечеринки BRIT Awards, которая прошла 19 февраля, в декабре 2019 года экс-возлюбленные приняли участие в программе Late Late Show. Они поучаствовали в игре, в которой нужно было отвечать на провокационные вопросы либо есть различные гадости. Когда Кендалл спросила, какие песни из последнего альбома Стайлса написаны о ней, Гарри отвечать отказался и после неловкого молчания выпил семенные железы рыбы. «О боже, что мы вообще тут делаем?!» — закричал певец, выполнив задание.

Это был не единственный вопрос, на который Стайлс отказался отвечать. Когда его попросили оценить сольную карьеру бывших участников группы One Direction, он съел скорпиона. Кендалл же не стала называть самую непривлекательную модель и выпила смузи из лосося.