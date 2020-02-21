«Хочется убежать»: тяжелая жизнь жены миллиардера в Монако

Анна Вишневская — жена миллиардера, бывшего совладельца Совкомбанка Василия Клюкина — пожаловалась подписчикам в соцсети Instagram на тяжелую жизнь в Монако. В частности она сообщила о постоянных грабежах.

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«Ничего не нравится! Живу там ради детей и постоянно ищу способ уехать и обязательно уеду на ПМЖ в Москву. А пока я просто улетаю оттуда, как можно чаще.

Вся сложность в Максиме (имя ребенка заменено — «Газета.Ru»): он очень ранимый и категорически отказывается менять школу, так что мы пообещали ему, что до колледжа он будет учиться в Монако. Я поняла, как люблю снег, хороший сервис и, черт возьми, безопасность», — пожаловалась она.

Вишневская отметила, что в Монако стала интровертом. Кроме того, ее выводит из себя уровень преступности в королевстве. Пару много раз грабили, однако полиция бездействует — им даже пришлось нанять частного детектива.

«На лазурке нас с 2012 года ограбили 6 раз: 2 раза обносили разные дома, 2 раза угоняли машины, 2 раза воровали сумки в аэропорту. На вопрос, а что говорит полиция, отвечаю: а ничего не говорит. Прошло 7 недель с момента ограбления и информации 0, как и предыдущие 5 раз», — возмущается она.

Известно, что до брака Вишневская работала моделью, иногда снималась на телевидении. Однако после свадьбы с Клюкиным в 2008 году ей пришлось переехать в Монако. «В 2008 году я оказался на грани того, чтобы все потерять, потом бизнес восстановил, но понял, что так дождусь момента, когда точно разорюсь. И решил, что буду жить так, как хочу я, и делать то, что нравится мне. У меня правило: я готов потерять 30-40% дохода, чтобы выиграть 80% времени», — делился бизнесмен с журналом GQ.

Тогда же он рассказал, как изменилась его жизнь после переезда в Монако. «Я был очень общительным человеком в Москве, у меня было множество знакомых, я был реальным экстравертом, а теперь интроверт, все время работаю. У меня телефон полон заметок!» — пояснил Клюкин. Носит он в основном джинсы и майки, а роскошным ресторанам предпочитает ирландский паб, находящийся рядом с его квартирой на rue du Portier. Вскоре Клюкин планирует снять мультфильм в Голливуде, а также выпустить несколько книг про киноиндустрию.

В то время как муж и отец полностью погружен в новые проекты, Вишневская занимается воспитанием и здоровьем детей. На вопрос подписчиков о том, делает ли она им прививки, экс-модель ответила отрицательно.

«Нет, перестала делать 3 года назад и только убеждаюсь в правильности своего выбора. Никого ни на что не агитирую, просто поделюсь информацией, что многие состоятельные люди, имеющие возможность обратиться к лучшим педиатрам, не делают», — уточнила она. Добавив, что предпочитает лечить детей гомеопатией.

Вакцинация — дело добровольное, однако ряд представителей российского шоу-бизнеса, как и Вишневская, отказываются прививать своих детей. В числе ярых противниц оказалась Алена Водонаева. На своей странице в Instagram весной 2019 года она заявила, что боится вакцинировать сына и вместо этого лучше воспользуется гомеопатией или более традиционными методами.

С ней соглашается телеведущая Ксения Бородина и ее супруг — бизнесмен Курбан Омаров. Они воспитывают двух дочерей. Бородина сообщила подписчикам, что делала старшей прививки до 5 лет, но они вызывали аллергии и температуру, после чего семья отказалась от них. После рождения младшей девочки было решено отказаться от вакцинации.

Противницей прививания детей оказалась актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова. Она очень сдержанно обсуждает эту тему. Когда одна из подписчиц спросила у нее о прививках трем сыновьям, женщина ответила четко и лаконично: «Нет».