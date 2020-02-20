«Дайте им побыть детьми»: в чем обвиняют сестер Кардашьян

Младшую из сестер Кардашьян, 22-летнюю Кайли Дженнер, пользователи соцсетей обвинили в том, что она плохая мать. Поводом для возмущения критиков стали серьги, в которых появилась в Instagram ее двухлетняя дочь Сторми – девочка красуется на снимке в огромных серьгах-кольцах с надписью «Stormi». Несмотря на то, что ребенку очевидно нравятся ее украшения, многие пользовательницы застыдили Кайли Дженнер за такой выбор: одни сочли, что такие серьги для маленькой девочки опасны, другие утверждают, что надевать их в таком нежном возрасте неуместно.

«Не слишком ли она мала для того, чтобы носить такие большие сережки? Она легко ими зацепится и выдернет их из ушей», — предупреждали Кайли Дженнер в Instagram. «Почему двухлетка носит такие кольца? Господи, дайте им побыть детьми», — требовали в другом комментарии. Были и люди, которые обвиняли саму Кайли Дженнер в инфантильности: «Вот, почему детям нельзя заводить детей. Серьги дико опасны для малышей».

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Сестры семьи Кардашьян нередко сталкиваются с требованием дать возможность их потомству «побыть детьми»:

Ким Кардашьян регулярно обвиняют в том, что она плохая мать, именно потому, что она позволяет своей дочери Норт пользоваться атрибутами взрослой жизни, а именно, декоративной косметикой.

Все началось, когда в 2018-м Ким Кардашьян выложила фото, на котором у пятилетней Норт были накрашены губы. Пользователи соцсети были настолько возмущены, что телезвезда бросилась их успокаивать. «Расслабьтесь, шеймеры, ее стерли через несколько минут, — написала она о помаде. – Мне нужно было как-то ее подкупить, чтобы мы могли выйти из дома. Понимаете меня?»

Осенью 2018-го в Istagram Ким Кардашьян оказался снимок, на котором у пятилетней Норт глаза были подкрашены оранжевой подводкой – она тоже не понравилась пользовательницам, однако среди комментаторов нашлись и те, кто потребовал, чтобы Ким Кардашьян выщипала дочери брови. Вскоре Норт уже оказалась с красной помадой на семейной рождественской открытки Ким Кардашьян Уэст и Канье Уэста, что вызвало обвал требований дать возможность ребенку побыть ребенком.

Возмущение в соцсетях вызывали также случаи, когда Хлои Кардашьян и Кайли Дженнер по очереди прокалывали уши дочерям в 2018-м – Тру и Сторми тогда не было и года. Однако самое пристальное внимание по-прежнему уделяется Ким Кардашьян и ее дочери Норт – теперь в Instagram внимательно следят, нет ли помады на губах шестилетней девочки.

В декабре прошлого года, когда уже было известно, что Канье Уэст запретил Норт краситься, пользователи Instagram снова разглядели помаду на ее губах. Они увидели ее на рождественской открытке — на одной из фотографий серии, опубликованной Ким Кардашьян, Норт снята крупным планом, благодаря чему можно заметить, что у нее снова накрашены губы.

На этот раз помада оказалась не красной, а бледно-розовой, едва заметной, если не приглядываться. Но пользователи Instagram все равно ее увидели. «Почему она тут выглядит на 16, — писали комментаторы. — Хватит заставлять своих детей выглядеть гламурно ради лайков. Фу. Дайте им побыть детьми».