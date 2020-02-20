Ошибка королевы: Елизавету II затравили в соцсетях

Британская королева Елизавета II оказалась в неловкой ситуации из-за того, что поздравила сына с 60-летием. После того, как 19 февраля в официальном королевском Twitter-аккаунте @RoyalFamily появился пост по случаю дня рождения принца Эндрю, герцога Йоркского, в адрес монарха посыпались гневные комментарии. В результате пользователи соцсети затравили Елизавету II за то, что она решила отметить 60-летия сына трогательным постом.

On this day in 1960, Prince Andrew was born at Buckingham Palace, the first child born to a reigning monarch for 103 years.



Happy Birthday to The Duke of York. pic.twitter.com/zoZErBHQbG — The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2020

Пост, выложенный в аккаунт королевской семьи, представлял собой коллаж из двух фотографий. На одной из них, черно-белой, принц Эндрю в младенческом возрасте сидит на коленях своей бабушки, королевы-матери Елизаветы, другая представляет собой официальный портрет герцога, сделанный недавно. В подписи говорилось: «В этот день в 1960 году в Букингемском дворце появился на свет принц Эндрю, первый ребенок за 103 года, родившийся у царствующего монарха. С днем рождения, герцог Йоркский».

Реакция пользователей интернета на поздравление королевы оказалась неожиданно резкой — никогда еще посты, написанные от ее имени, не подвергались такой критике.

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Комментаторы оказались возмущены тем, что Елизавета II поздравила с 60-летием сына, который в прошлом году был отстранен от выполнения полномочий членов королевской семьи и лишен довольствия из-за давней дружбы с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Общественность в комментариях к посту Елизаветы II не одобрила ее решение. «Вы что, действительно отмечаете день рождения этого человека? Он должен быть в тюрьме», — написал один комментатор. «Насколько я люблю нашу чудесную королеву, не думаю, что опубликовать это было хорошей идеей», — мягко отметила другая пользовательница. Один из обитателей Twitter даже добавил в комментарии коллаж, на котором поместил младенца-Эндрю на колени Эпштейна: «Первый ребенок за 103 года, родившийся у царствующего монарха, и первый, которого поймали на том, что он дружил с осужденным педофилом», — подписал автор коллажа.

Пользователи также припомнили принцу Эндрю интервью «Би-би-си», в котором он пытался убедить людей, что дружба с Эпштейном не означает, что он тоже педофил, но потерпел поражение. Как оказалось, никто не забыл, что герцог Йоркский говорил о дне, когда, по словам одной из жертв Эпштейна Вирджинии Робертс (Джуффре), он занимался с ней сексом — принц утверждал, что тогда, в марте 2001-го, ходил в пиццерию в Уокинге с дочерью Беатрис.

«Вечеринка по случаю дня рождения будет проходить в PizzaExpress в Уокинге?» – интересовались пользователи Twitter. Другие, тем временем, советовали ему связаться с ФБР, которое надеется допросить принца по делу Эпштейна, чтобы получить подарок.

Юбилей принца Эндрю явно не удался. Из-за скандала с Эпштейном он не отмечался роскошной вечеринкой, а поскольку из-за отстранения от обязанностей он больше не считается «работающим» членом королевской семьи, на правительственных зданиях не поднимали флагов в его честь. Кроме того, в честь 60-летия герцог Йоркский должен был получить звание адмирала – но в преддверии юбилея попросил не оказывать ему такой чести, пока не пройдет время, и он не вернется к своим королевским обязанностям. Пока об этом, однако, речи не идет.