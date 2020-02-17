Настоящие полковники: индийские женщины взяли командные высоты

В Индии Верховный суд разрешил женщинам, которые проходят военную службу в армии, занимать командные должности наравне с мужчинами. Об этом сообщает местное издание Indian Times.

«Пришло время, чтобы женщины-офицеры не были подчинены коллегам-мужчинам. Физиологические особенности женщин не имеют отношения к их правам», — заявили судьи. Также основным аргументом такого решения стало то, что конституция страны гарантирует равные права всех граждан.

В результате женщины смогут получать звания от полковника и выше — офицер в звании полковника командует батальоном, который обычно состоит из 850 человек. «Распространение клеветы, основанной на половых признаках, является оскорблением достоинства женщин и страны в целом. Настало время, чтобы женщины-офицеры не были дополнением к своим коллегам-мужчинам», — говорится в решении суда.

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Телеканал NDTV передавал, что незадолго до окончательного вердикта власти страны начали сопротивляться. По их мнению рядовые военнослужащие, которые в основном прибыли из сельской местности, не поймут таких изменений, поскольку имеют традиционные представления о роли женщины. «Ментально они не готовы принять как командиров женщин-офицеров», — такие аргументы приводили представители государства.

Суд, однако, назвал аргументы правительства «дискриминационными», «тревожными» и основанными на стереотипах. Он отклонил и доводы о физиологических ограничениях для женщин-военных. Решение суда должно быть исполнено в течение трех месяцев.

Индийских женщин в армию стали набирать еще в 1888 году, когда был сформирован «Индийский военный центр медсестер». После этого с начала Первой войны медсестры Британской индийской армии воевали вплоть до конца Второй мировой. Согласно открытым источникам, около 350 женщин либо погибли, либо были взяты в плен, либо без вести пропали.

В мае 1942 года в Индии был образован женский вспомогательный корпус. Затем в 1992 году индийская армия начала принимать женщин-офицеров на немедицинские должности. В 1993 году в рядах вооруженных сил в стране служили 25 женщин-офицеров. Одна из них, Алка Хурана, стала первой женщиной из индийской армии, которая приняла участие в параде на день Республики и параде в день армии в 1994 году.

Подполковник Митали Махумица в 2000 году стала первой женщиной-офицером в Индии, получившей несколько почетных наград, а также медаль за образцовое мужество: она была активной участницей сопротивления во время нападения террористов в афганском городе Кабуле на индийское посольство 26 февраля 2010 года. Более того она участвовала в операции в Джамму и Кашмире и северо-восточных штатах.

Однако только в прошлом году женщины-офицеры получили право на постоянную службу в 10 родах войск индийской армии. Власти страны решили предоставить возможность служить в войсках связи, инженерном корпусе, авиации, противовоздушной обороне, армейском корпусе обслуживания, артиллерийском корпусе и разведке.

В мае 2019 года капитан Бхавана Кантх стала первой женщиной-истребителем в Военно-воздушных силах Индии. Она успешно прошла полный курс пилота многоцелевого боевого самолета МиГ-21 и была допущена к боевым операциям в дневное время.

После этого уже в апреле Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман сообщила о том, что правительство страны приняло «историческое решение». Женщины получили возможность служить в подразделениях военной полиции страны. Это было сделано с целью увеличить количество представительниц прекрасного пола в Вооруженных силах Индии.

Ожидается, что в результате этого решения численность женщин, служащих в военной полиции, составит около 20% от общего личного состава. Власти планировали вовлекать их в реализацию всего спектра задач военной полиции: от ведения расследований дел об изнасиловании и сексуальном домогательстве до поддержки армейских подразделений в случае необходимости.

Между тем, незадолго до масштабных преобразовании в индийской армии. стало известно, что модернизированные американские подводные лодки класса Virginia будут адаптированы для женщин. Так, на кораблях появятся раздельные санузлы. Кроме того, все вентили переделают, чтобы их было легче закручивать, а джойстики, дисплеи и переключатели опустят ниже для удобства.