Можно, только осторожно: летчикам ВВС США разрешили бороды

В Военно-воздушных силах США изменили дресс-код для военнослужащих: теперь военнослужащие получили право носить бороды и тюрбаны, если этого требует их религия. Кроме того, согласно циркуляру, опубликованному еще 7 февраля, служащие в рядах ВВС сикхи теперь могут надевать тюрбаны, а женщинам исламского вероисповедания можно носить хиджабы.

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Бороды при этом не должны превышать два дюйма – то есть почти шесть сантиметров – в длину. Однако это не значит, что они должны быть там острижены: новые правила подразумевают, что более длинную бороду нужно просто скрутить и подвязать. При этом усы не могут закрывать верхнюю губу. Что же касается тюрбанов и хиджабов, то их цвета не должны вступать в противоречие с расцветкой формы военнослужащих, что означает, что они должны быть камуфляжной окраски.

Претендентам на право носить религиозные атрибуты внешности нужно будет пройти интервью, в котором они докажут руководству, что руководствуются исключительно религиозными соображениями.

Но право на бороду могут и отозвать — например, в случае опасности, что ее носитель подвергнется химической атаке.

Все это — итог борьбы военнослужащих США, вероисповедание которых подразумевает некоторые атрибуты, вступавшие в противоречие с правилами, принятыми в американской армии, за возможность служить, оставаясь приверженцами своей религии. Раньше они добивались возможности носить бороды и тюрбаны в индивидуальном порядке — впервые мусульманин, служащий в ВВС США, получил разрешение не сбривать бороду в 2018 году, а в следующем году, как сообщает портал Military.com, это разрешили одному сикху и двум военнослужащим, следующим германскому языческому культу.

В американской армии тюрбаны и бороды разрешили носить еще в 2017-м – однако тогда это не коснулось служащих ВВС, и соответствующий указ был подписан после того, как в течение нескольких лет сикхи в индивидуальном порядке добивались через суд позволения одеваться так, как требует их религия.

С 2007 по 2017 год было выдано 50 тысяч временных разрешений на ношение бород, в том числе для военнослужащих, находившихся в Ираке и Афганистане. Активнее всего за право не сбривать растительность на лице боролись сикхи – с 2017-го им дали возможность массово получать разрешение на бороды, однако в циркуляре специально оговаривалось, что носить их нужно «в аккуратном консервативном виде, который демонстрирует ухоженность».

Одной из причин, по которым растительность на лице военнослужащего в армии США не приветствовалась, был тот факт, что бороды могли помешать носить респираторы при возможных химических атаках. Так что борцам за право носить религиозные атрибуты пришлось доказывать властям: бороды, а также хиджабы и тюрбаны, не мешают защищать лицо при помощи респиратора.

В октябре 2016-го в армейских лабораториях провели эксперимент, в котором приняли участие, в основном, гражданские лица, за исключением нескольких служащих ВВС. Участников разделили на две группы — в одну вошли люди без волос на лице или головных уборов, в другую – те, кто носит бороду, хиджаб или тюрбан. В итоге выяснилось, что лишние атрибуты на лице или голове их носителя действительно ослабляют защиту, однако религиозные активисты продолжили свою борьбу – они стали настаивать на том, что в родах войск, в которых люди могут подвергнуться химическим атакам, бородатые служить попросту не должны.