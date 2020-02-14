Оборвали концы: Гарри и Меган уволили всю команду

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри, сложившие с себя королевские полномочия, уволили весь свой персонал в Лондоне — всего 15 человек. При этом Букингемский дворец отказался комментировать сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает Daily Mail.

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Об увольнении герцоги Сассекские сообщили своему персоналу лично еще в январе — сразу после того, как отказались от королевских обязанностей. Среди уволенных оказались личный секретарь пары Фиона Макилвэм, хотя она была командирована из министерства иностранных дел и по делам Содружества и, вероятно, продолжит работу на другой должности.

Также под удар попала глава по связям с общественностью Сара Латэм, опытная пиарщица, которая ранее работала на семью Барака Обамы и была старшим советником Хиллари Клинтон по предвыборной кампании. Ее помощница Марни Гаффни, «старожил» пресс-службы Букингемского дворца, тоже покинет свой пост, хотя она поддерживала Гарри еще во времена службы в армии и успешно организовывала официальные поездки герцогов Сассекских в Австралию и Африку — из-за преданности специалиста королева Великобритании Елизавета II награждала ее Королевским Викторианским Орденом.

В числе тех, в кем распрощались герцог и герцогиня Сассекские, была даже Клара Лафран. В свое время принц настолько уважал и ценил женщину, что отдал ей почетное право вручить Меган ее букет в день свадьбы в мае 2018 года.

Искать работу многим из сотрудников, правда, не придется: сообщается, что другие члены королевской семьи предложат им новые должности.

«Учитывая их решение отказаться от королевских обязанностей, офис в Букингемском дворце им больше не нужен. В настоящий момент предпринимаются усилия по перераспределению их сотрудников. Но к сожалению, сокращения неизбежны», — рассказал инсайдер Daily Mail.

Источник также добавил, что решение Меган и Гарри отказаться от своих обязанностей стало шоком для их команды, но большинство ее членов поддержали их поступок: «У герцога и герцогини небольшая команда, менее 15 человек. Они очень лояльны к Сассексам, понимают и уважают их решение. Они все близки и поддерживают друг друга. Сейчас они заняты тем, чтобы помочь Их Высочествам подготовиться к новой жизни и выполнить последние обязательства».

Что касается дальнейших действий Меган и Гарри, то сейчас они заняты подбором новой команды, которая будет состоять из пиарщиков и агентов, ранее сотрудничавших с герцогиней. Предполагается, что они помогут Меган вернуться к актерской карьере. Гарри, в свою очередь, оставит в Англии несколько наемных сотрудников, которые будут заниматься его проектом экологичных путешествий Travalyst.

Напомним, в январе 2020 года Меган Маркл и принц Гарри заявили о том, что отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Пара акцентировала внимание на том, что в дальнейшем она планирует отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимой.

Желание Гарри и его супруги «постепенно сформировать новую роль» в рамках института монархии, а также «сбалансировать время» между пребыванием в Великобритании, США и Канаде отозвалось сарказмом — пользователи соцсетей, придумали хештег, отражающий ситуацию — Megxit.

По данным «Би-би-си», принц Гарри и Меган Маркл не предупредили других членов королевской семьи, включая королеву Елизавету II, о своем намерении. Букингемский дворец сообщил, что старшие члены королевской семьи весьма опечалены решением герцога и герцогини Сассекских.

«Ни в коем случае нельзя сказать, что они (Уильям и Гарри) расстались в хороших отношениях. Однако они оба рады, что все закончилось. Возможно, Меган и Гарри не думали о последствиях. Но они хотели быть счастливыми. Кто может винить их за это?» — заявил инсайдер газете The Sun.

В итоге с весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут именоваться титулами «Его и Ее Королевское Высочество».