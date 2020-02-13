Женщины на коне: какую моду показали в Нью-Йорке

Верховая езда

Ковбои — вечное вдохновение дизайнеров, особенно американских. Но в этом году на удивление мало кто обращался к патриотической теме и звездно-полосатому флагу. Зато модельеров потянуло в аристократизм Старого света — не дикие прерии, но скачки в Аскоте вспоминаются при виде высоких жокейских сапог, показанных Brendon Maxwell, Michael Kors, Tory Birch.

Последние и вовсе не стали скрывать, что осенью и зимой предлагают носить исключительно высокие сапоги, длинные платья и летящие юбки с толстыми свитерами, приталенные жакеты.

В общем, все, что наверняка надела бы Кейт Миддлтон — не исключено, что образ женщины осенне-зимнего сезона 2020 года писался именно с нее.

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Накидки и кейпы

Кейпом в наше время никого не удивишь — хотя тот факт, что накидки не выходят из моды вот уже несколько сезонов, все же заставляет задуматься. Как бы то ни было, Меланье Трамп, известной любительнице кейпов, в следующем сезоне будет что носить. От кораллового вечернего наряда Carolina Herrera и черного шелкового плаща с капюшоном Rodarte — до клетчатого пальто с пелериной Michael Kors (а также черной накидки и теплого пончо верблюжьего цвета, бежевого замшевого пончо): на подиумах Нью-Йорка были все способы спрятать руки.

Удивительно, как этот тренд еще не предали обструкции последовательницы феминистского движения — накидки довольно сильно ограничивают возможности женщины шевелить руками.

Впрочем, можно взглянуть и с другой стороны: мантия всегда была символом власти, так что кейп, особенно королевского красного цвета, морально возвышает его носительницу.

Объем в бедрах

То, что женщина красива, когда в районе бедер у нее наблюдается некоторая пышность, подтверждают своим примером практически все сестры Кардашьян. Американские дизайнеры в этом году тоже приходят на помощь тем, кого природа обделила пышным низом: то, чего нет, можно сымитировать при помощи одежды.

А что может проще, чем создать объем в районе бедер? Человечество это умело еще пять столетий назад — и до сих пор явно не разучилось.

Пышные юбки Brandon Maxwell и Oscar de la Renta, графический силуэт вечернего платья Christian Siriano, в котором на подиуме элегантно изгибалась на точке модель Коко Роша, — все это показывает, что не надо отчаиваться, если вы не Ким Кардашьян. В этом сезоне можно просто позволить себе быть маленькой принцесской в огромной юбке. Даже с воланами.

Ностальгия

Закрывавший по традиции Неделю показ Marc Jacobs не мог не вызвать глубочайшей тоски по 60-м даже у тех, кто родился гораздо позже этого периода. На подиум будто вышли Одри Хэпберн и Жаклин Кеннеди — а на самом деле это просто Марк Джейкобс одел моделей в однотонные мини-платья и короткие пальто А-силуэта, береты, двубортные жакеты.

Атмосферу клуба Studio 54 создали ультракороткие платья в пайетках, а вечерние платья заставляют пожалеть, что Демна Гвасалия, а не Марк Джейкобс, создает теперь коллекции для основанного Кристобалем Баленсиагой дома.

Ностальгировал по былому не только Марк Джейкобс — Rodarte тоже откровенно смотрят назад. Только им в этом сезоне милее, видимо, конец сороковых: на это намекали блузки с рюшами и рукавами-фонариками или крылышками, юбки до середины колена и вуали.