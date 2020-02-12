«Вези, тварь»: истерика участницы «Красы России» стала вирусной

В интернете стало вирусным видео, на котором пассажирка такси закатывает истерику таксисту, нецензурно выражаясь, называя «мразью» и «тварью», требуя, чтобы он ее вез и набрасываясь на него с кулаками. Выступление девушки, которое начало расходиться по Telegram-каналам, обсуждалось вечером 12 февраля, наверное, во всех офисах страны — в мессенджере даже мгновенно создали стикеры с надписями вроде «Отвези меня, мразь».

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Вскоре стала известна и личность девушки, которая аргументировала свои требования тем, что ее «люди ждут» и обещала, что в случае, если водитель машины не согласится отвезти ее к месту назначения, за ним тоже приедут какие-то люди.

Нервной пассажиркой такси оказалась Яна Данькова — фитнес-тренер, преподававшая в одном из клубов столичного региона.

Как сообщил Telegram-канал Baza, причина конфликта крылась с том, что девушка обнаружила: в конце поездки ей придется заплатить на 57 рублей больше заявленной изначально суммы. Дело в том, что таксист долго ждал пассажирку, а тронувшись, не сразу нажал кнопку «В пути» — из-за того, что к продолжительности поездки добавилось 8 минут, сумма стала больше. В результате девушка устроила страшный скандал, и таксист высадил ее, не доехав до пункта назначения.

В разговоре с изданием Life Яна Данькова подтвердила, что 10 февраля у нее вышла «не очень приятная ситуация в такси», однако вскоре передумала и сказала, что ничего не было. Как сообщает издание, 12 февраля она пришла к руководству фитнес-клуба, расположенного в подмосковном Одинцово, с заявлением об увольнении.

Томичка Яна Данькова — бывшая участница нескольких конкурсов красоты и выпускница одного из лучших вузов Сибири, Томского политехнического университета (специальность – «Управление персоналом»). В 2012 году она приняла участие в состязании «Мисс Томск» и заняла на нем третье место. После этого ей предложили в следующем году посоревноваться с другими девушками в конкурсе «Краса России» — и она согласилась.

В интервью изданию kp.ru в 2013 году Данькова, которой тогда было 22 года, рассказывала, что считает конкурсы красоты возможностью проявить свой творческий потенциал — на «Мисс Томск», например, в творческой части они читала под музыку стихи Александра Блока.

«Конкурс — это ведь не просто пройтись по сцене, — говорила она. — Он развивает творческие качества человека. Жюри смотрит на девушку не только как на красавицу, но и как на личность и главное, на творческую личность, которая раскрывается на шоу талантов».

Кроме того, Яна Данькова утверждала, что не планирует продолжать карьеру модели и никогда не мечтала об этой профессии — в детстве она, по ее словам, занималась спортом и танцами, училась в музыкальной школе, писала стихи.

На конкурсе «Краса России — 2013» первой вице-мисс стала другая томичка — Инна Бабинович. Но для Яны Даньковой это был хороший старт в карьере. По информации портала «НГС-Томск», ей поступило несколько предложений от модельных агентств — Яна признавалась журналистам, что возвращаться в Томск не собирается. В результате она стала фитнес-тренером, преподавала пилатес и давала советы по правильному питанию.

Сейчас весь Instagram Яны заполнен гневными комментариями интернет-пользователей, которые называют ее мразью и отзываются о ней в выражениях, которые нельзя цитировать в прессе. Отдельный гнев комментаторов вызвали высказывания девушки относительно узбекской национальности таксиста — она высказывала предположения, что он не хочет ее везти, поскольку «не любит русских».