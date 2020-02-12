Лишняя жилплощадь: в Москве продают квартиру Елизаветы II

Элитную московскую квартиру, владелицей которой числится королева Великобритании Елизавета II, выставили на продажу. Как сообщает портал «7 дней» со ссылкой на источник в одном из столичных агентств по продаже недвижимости, речь идет об одной из четырех квартир в Первом Обыденском переулке в Хамовниках, которые, как стало известно СМИ прошлым летом, принадлежат британской королеве. Общая площадь жилища, для которого подыскивают нового владельца, — 250 квадратных метров.

О причинах продажи ничего не сообщается, равно как и о том, сколько просят за квартиру столичные риэлторы.

Однако примерный порядок сумм за аналогичную недвижимость они все же называют. «Стоимость одного метра в этих квартирах варьируется от миллиона до полутора, — рассказал риэлтор Константин Носов изданию «7 дней». – Среди этих квартир есть двухуровневые. Там уже цена достигает двух миллионов за метр. Впрочем, на продажу выставлена именно «одноэтажная» квартира».

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Новость о том, что британская королева владеет четырьмя квартирами в престижных и весьма уютных Хамовниках, распространилась в СМИ в конце июля 2019 года. Тогда Telegram-канал Baza, ссылаясь на данные Росреестра, рассказал, что четыре квартиры в Москве, находящиеся в одном доме в Первой Обыденском переулке, оказались записаны на Елизавету II. Общая площадь недвижимости составила 839 кв.м.

В документах в графе «Владелец» было записано, что объекты недвижимости принадлежат Ее Величеству королеве, правящей в Канаде. Действительно, Елизавета II формально считается главой государства в этой североамериканской стране и Австралии, хотя на деле ими управляют премьер-министры. Та же история – и с недвижимостью: летом 2019 года в посольстве Канады корреспонденту РИА «Новости» объяснили, что хотя квартиры формально записаны на Ее Величество, на практике ими распоряжается канадское правительство.

Как сообщал ранее портал РИА «Недвижимость», в доме №10 по Первому Обыденскому переулку, о котором сообщали СМИ, — всего 12 квартир площадью от 70 до 360 квадратных метров. «Стоимость при экспонировании составляет около 15 тысяч долларов за квадратный метр», - объяснила агентству председатель совета директоров риелторской компании Kalinka Realty Екатерина Румянцева. При этом она уточнила, что в реальности квартиры продаются за меньшую цену.

Елизавета II в записанных на нее московских квартирах не бывала, хотя в октябре 1994 года приезжала с четырехдневным визитом в Россию вместе с супругом, принцем Филиппом.

Тогда она открыла мемориальный камень на стройплощадке нового здания британского посольства в Москве, посетила Большой театр в компании президента России Бориса Ельцина, побывала в одной из элитных школ, приняла участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке неподалеку от Кремля.

Последние два дня путешествия в Россию Елизавета II и принц Филипп провели в Санкт-Петербурге — сходила Мариинский театр и Эрмитаж, побывала на экскурсии в Петропавловской крепости. Прощальный банкет Елизавета II и герцог Эдинбургский устроили на яхте «Британия», пришвартованной в порту Петербурга. Дело в том, что по протоколу, если королева прибывает в страну, имеющую выход к морю, то она должна либо приехать туда, либо уехать оттуда морским путем.

Кстати, во время визита Елизаветы II первый российский президент Борис Ельцин умудрился нарушить протокол — он попытался помочь ей снять пальто, в то время как прикасаться к королеве простым смертным запрещено. Однако она смогла не допустить конфуза, увернувшись от российского лидера.