Не влезут даже деньги: самые бесполезные сумки в мире

Спрячет главное

В октябре 2019 года Jacquemus презентовал необычную микросумку. Ее позиционируют как чехол для губной помады.Сделан этот аксессуар из кожи и украшен фирменной буквой J. Несмотря на небольшой размер, ее покупка обойдется в $294 (около 19 тыс. рублей) — такова цена на нее в официальном магазине.

Вместит половинку жвачки

А в эту модель того же модного дома не влезет даже помада. В коллекции «Осень — зима 2019/20» Симон Порт Жакмю — основатель бренда — представил сумку еще меньшего размера: в нее влезет максимум один наушник или пара купюр.

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В Instagram бренда пользователи предположили, что крошечная сумочка может вместить половину пластинки жевательной резинки или послужить пакетом для собачьих экскрементов, и весьма эксклюзивным.

Цена на нее не такая маленькая, как она сама — приобрести сумочку можно за $486 (40 тыс. рублей).

Вместит только радость

Симон Порт Жакмю хотя бы предлагает носить минисумки как обычные — а вот Chanel и вовсе советует вешать их на ногу. Эта модель вместит в себя лишь кредитную карту и ключи от дома.

Кендалл Дженнер в своей Instagram-истории прокомментировала эту сумку, сказав, что «в нее поместится только радость».

Дебютировавшая более десяти лет назад сумка-анклав стала довольно востребованной, поэтому сейчас найти ее не просто. У торговых посредников она обойдется вам в $900 (около 57 тыс. рублей).

В дверь не пройдет

Слыша «сумочка от Chanel», мы мгновенно представляем себе маленькую и аккуратную вещицу. Но помимо миниатюрных сумочек, у Chanel были и экстравагантные варианты. Впервые публика увидела эту роскошную пляжную сумку на показе сезона «Весна — лето 2013». Свое творение Карл Лагерфельд назвал сумкой-хулахупом. Приобрести такой аксессуар можно было за $3100 (почти 200 тыс. рублей)

close Chanel

Замаскирует собаку

Когда вы путешествуете, главное требование к сумочке — она должна подходить под определение ручной клади. И если с сумкой-хулахупом вряд ли разрешат подняться на борт, то с творением Мерил Смит однозначно пропустят. Аксессуар от Louis Vuitton, который выглядит как чихуахуа, украшенный логотипом бренда, был представлен на «The Honey Space» — выставке, где художники демонстрировали работы, которые должны были соответствовать международным требованиям к ручной клади.

close Louis Vuitton

Растеряет все

Тренд на дорогие, но бесполезные аксессуары подхватили Off-White. Свою «космическую сумку» бренд представил в коллекции «Весна — лето 2020» в прошлом году. В дырявой сумке-метеорите поместится больше, чем в аксессуарах, придуманных, Жакмю, но вот о сохранности имущества стоит обеспокоиться: нет никакой гарантии, что положенное внутрь не выпадет по дороге.

close Off-White

Покажет главное

У Louis Vuitton была похожая по своей идее модель еще в 2014 году — дырявую сумку разработала приглашенный дизайнер Рей Кавакубо, основательница бренда Comme des Garcons. В проекте «Триумф монограммы», в результате которого появилась эта модель, шести известным дизайнерам поручили разработать оригинальную версию аксессуаров с использованием легендарного узора Louis Vuitton.

Участниками проекта стали Карл Лагерфельд, Синди Шерман, Кристиан Лубутен, Рей Кавакубо, Марк Ньюсон и Фрэнк Гери.