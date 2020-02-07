Все не так, как у Меган: какой будет свадьба принцессы Беатрис

Стало известно, когда состоится церемония бракосочетания принцессы Беатрис и Эдоардо Мапетти Моцци. Ожидается, что свадьба пройдет 29 мая в Букингемском дворце, однако точное место проведения и другие детали официальные источники пока не раскрывают. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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31-летняя Беатрис Йоркская и 36-летний Эдоардо Моцци решили провести церемонию в мае, судя по всему, следуя примеру герцогов Сассекских и Кембриджских. Как сообщают изданию People близкие к паре источники, свои клятвы Беатрис и Эдоардо произнесут друг другу в Гвардейской часовне, которая находится в парке Сент-Джеймс. Сам торжественный прием должен пройти в Букингемском дворце, где в 2011 году свою свадьбу праздновали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Изначально предполагалось, что Эдоардо и Беатрис поженятся в королевской резиденции принца Эндрю, однако в свете декабрьского скандала они решили присмотреть другое место.

Церемония бракосочетания герцогини Йоркской состоится после ежегодной серии вечеринок Королевского двора, которая пройдет в королевском саду в середине мая. Вероятнее всего, Беатрис и ее младшая сестра принцесса Евгения по традиции также появятся на этих мероприятиях.

Предполагается, что торжество Беатрис и Эдоардо будет заметно отличаться от свадьбы ее сестры Евгении, и тем более от пышных церемоний, которые были у Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Источники таблоида People ранее сообщали, что пара всегда мечтала о «скромном» празднике. Их свадьба также не будет транслироваться по телевидению, как это проходило у других членов королевской семьи. Кроме того, в отличие от предыдущих королевских свадеб, которые частично финансировались государственными средствами из королевской казны, торжество Беатрис и Эдоардо будет полностью оплачено в частном порядке.

О том, что Эдоардо Моцци и принцесса Беатрис решили стать мужем и женой, стало известно в сентябре прошлого года. В Instagram-аккаунте Букингемского дворца появились их совместные снимки с трогательным заявлением от пары: «Мы невероятно счастливы возможности поделиться новостью о нашей недавней помолвке. Мы взбудоражены тем, что ввязываемся в это приключение на всю жизнь, и не можем дождаться, когда поженимся», — гласит подпись под фото.

Так, вдали от посторонних глаз, в декабре прошла помолвочная вечеринка влюбленных. Журналистам удалось выяснить лишь место ее проведения и понаблюдать за гостями, которые прибывали в Chiltern Firehouse, один из престижнейших ресторанов при отеле в центре Лондона. Помимо родственников принцессы — ее матери Сары Фергюсон, Пиппы Миддлтон и других — вечеринку посетили такие знаменитости, как певица Элли Голдинг, супруга Робби Уильямса Айда Филд, актер Роберт Де Ниро и прочие. Среди близких герцогини на празднике не видно было разве что ее отца, принца Эндрю.

Герцог Йоркский принял решение не появляться на помолвочной вечеринке Беатрис, чтобы не испортить очень важный для своей дочери день. Очевидно, он бы привлек слишком много внимания прессы и гостей по причине неутихающего скандала, связанного с его откровенными заявлениями.

20 ноября принц Эндрю дал интервью в эфире передачи «Би-би-си» Newsnight, в котором раскрыл подробности отношений с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в педофилии и работорговле. Ожидалось, что откровенный разговор на публику изменит репутацию герцога Йоркского в лучшую сторону, однако все пошло не по плану. В результате принцу Эндрю добровольно-принудительно пришлось отказаться от права официально представлять королевскую семью в ближайшем будущем, а также от зарплаты, которая составляла около 250 тыс. фунтов в год.

Однако за герцогом Йоркским все же осталось право появляться на публике вместе с королевскими родственниками во время семейных торжеств. По словам инсайдеров, семья рассчитывает на то, что последствия скандала с принцем Эндрю утихнут к концу весны, и он сможет поприсутствовать на свадьбе дочери.