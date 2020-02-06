«Моя суперсила»: Эрика Баду поделится интимным запахом

Американская певица Эрика Баду готовится составить конкуренцию Гвинет Пэлтроу: после того, как актриса выпустила в продажу ароматическую свечу под названием «Пахнет, как моя вагина», соул-исполнительница пошла еще дальше – она создает духи с запахом своего интимного органа, и называться они будут «Вагина Баду» (или «Киска Баду» — так тоже можно перевести словосочетание Badoo's Pussy). Однако в отличие от Гвинет Пэлтроу, которая шутливо назвала так свечу, пахнущую розой, бергамотом, кедром и гвоздикой, Эрика Баду намерена продавать парфюм, который действительно будет напоминать своим ароматом запах ее собственных интимных мест. Их она считает своей суперсилой.

«Я взяла множество своих трусиков, нарезала их на маленькие кусочки и сожгла, — рассказала исполнительница журналу «10». – Даже пепел будет частью этого».

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Она настаивает: пахнуть ее духи будут именно так, как заявлено в названии, и утверждает, что, в принципе, нижнее белье давно перестала носить. Что же касается того, что процесс изготовления парфюма оказывается для нее слишком личным, то она этого и не отрицает. «Люди это заслужили!» — говорит Эрика Баду.

48-летняя исполнительница соула, джаза и ритм-энд-блюза, прославившаяся в 1997 году благодаря альбому Baduizm, сегодня — не только знаменитая певица, но и икона стиля, которому она следует всю жизнь. Еще в конце 90-х ее узнавали благодаря высоким тюрбанам и шляпам, ярким платьям, плюшевым шубам – всему, что во времена популярности минимализма и андрогинности никто не носил. Эрика Баду всегда была подчеркнуто феминна, а наряды ее непременно вызывали ассоциации с культурой темнокожих — принадлежность к своему полу и к своей расе Эрика Баду подчеркивает с гордостью.

С начала 2010-х певица стала любимицей дизайнеров – например, в 2012-м модельер Рикардо Тиши назвал ее «воплощением стиля». Она участвовала в рекламных кампаниях Tom Ford и Givenchy, а в 2016 году стала стилистом показа бренда Pyer Moss на Неделе моды в Нью-Йорке. Но стиль у Баду всегда отличается от других: она говорит, что по природе – нонконформист. «Если мне говорят, что делать или если от меня этого ждут, это очень вдохновляет меня на то, чтобы развернуться и пойти другой дорогой», — призналась певица в интервью изданию «10».

Для одной из самых чувственных певиц мира важное значение имеет телесность: с 2001 года она не только поет, но и принимает роды.

Дулой — домашней акушеркой — Эрика Баду решила стать после того, как ей случайно довелось помогать подруге при родах, которые растянулись на 52 часа. «Пока это все происходило, я думала: «Вау, может, я здесь, потому что должна быть частью принимающего комитета!» После этого я начала учиться», — рассказала артистка о своем опыте.

Роды она принимает нечасто — раза три в год. Однако надеется когда-нибудь открыть родильное отделение в своем родном Далласе в Техасе.

В своей акушерской деятельности Эрика Баду полагается на драгоценные камни зеленого цвета, такие, как изумруд и нефрит – по словам певицы, они создают вибрацию с частотой в 128 Гц, совпадающей с частотой сердечной чакры. Камни, кстати, можно будет купить в онлайн-магазине вместе с духами с ароматом вагины и, например, бутилированной водой, настоянной на аметистах и розовом кварце.

Вера в силу камней объединяет Эрику Баду и Гвинет Пэлтроу так же, как и восхищение своими половыми органами. Однако соул-певице не стоит забывать о печальном опыте актрисы, которую уже штрафовали за ненаучную рекламу, обещавшую, что нефритовые яйца могут выровнять гормональный фон и менструальный цикл.