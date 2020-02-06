Бунт в музее: кураторы потребовали зарплату, как у бариста

Эксклюзивная вакансия, недавно открытая Британской галереей Тейт, привела к массовым возмущениям среди работников сферы искусства. Об этом сообщает газета Art News.

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На прошлой неделе лондонский художественный музей Тейт объявил вакансию так называемого «кофейного куратора» и пообещал весьма хорошие деньги тому, кто займет эту должность. Галерея собралась платить счастливчику на 5 тыс. фунтов стерлингов в год больше, чем зарабатывает большинство музейных кураторов в Великобритании. Такое решение мгновенно раскритиковали и расценили его как отсутствие уважения к людям, которые трудятся и организовывают выставки в одном из самых престижных музеев мира.

Возмущенным искусствоведам, галеристам и прочим музейным работникам быстро пришел ответ из общества барист с просьбой не обесценивать их работу. Им указали на то, что «кофейному куратору» придется управлять четырьмя разными точками в музее, контролировать их продвижение, продажи и поставки, и тем самым на нем будет лежать ответственность за внушительный вклад в бюджет музея.

Некоторые бариста задались вопросом, появились ли бы у кого-нибудь претензии к этой вакансии, если бы галерея дала должности более сопоставимое с задачами название — к примеру, «директор службы общественного питания».

Из-за названия «кофейный куратор» многие музейные кураторы стали сравнивать оклад этой должности со своим, что и привело к серьезным дискуссиям.

Одна из лучших бариста Лондона Селеста Вонг дала Art News емкий комментарий по этому поводу. «Вывод, который мы должны извлечь из этой ситуации, — не то, что экспертам по кофе платят слишком много, а то, что специалистам музеев платят слишком мало», — отметила эксперт.

В последнее время вопрос заработной платы работников культурных учреждений становится все острее. Весной прошлого года группа активистов Art + Museum Transparency создала электронную таблицу, в которую музейные работники со всего мира анонимно вносили данные о своих должностях и зарплатах. В общей сложности в таблице отметились свыше 3 тыс. работников сферы искусства, среди которых были сотрудники Гарвардского музея искусств, Музея американского искусства Уитни, Музея изобразительных искусств Бостона, Филадельфийского музея искусств и многих других известный учреждений.

«Подобные истории и реакция на них явно дают понять, что музейные работники всех категорий должны быть лучше информированы об условиях, в которых мы сейчас работаем, если мы хотим добиться солидарности, чтобы когда-нибудь изменить их», — сказала Art News одна из участниц движения.

Над этой проблемой уже активно работают в Соединенных Штатах, где сотрудникам музеев пообещали ощутимое повышение заработной платы, и это обещание постепенно становится реальностью. Осенью прошлого года один из музейных профсоюзов смог добиться повышения средней заработной платы для своих штатных сотрудников на 8%. А в сентябре работники Метрополитен-музея в Нью-Йорке и вовсе стали получать до 63% больше, что увеличило их среднегодовую заработную плату с $46 тыс. до $73.

Представители музеев читают, что повышать зарплаты работникам просто необходимо, потому что существует мало других способов привлечь новые таланты и убедить ценных сотрудников остаться. В особенности это касается специалистов по техническому обслуживанию, поскольку там конкуренция меньше, чем среди кураторов.

«В период беспрецедентного экономического роста этому нет приемлемого объяснения», — подытожила активистка группы Art + Museum Transparency, говоря о заниженных доходах сотрудников музеев и галерей.

Тем временем в галерее Тейт продолжают отстаивать свою позицию и придерживаются того мнения, что более высокий оклад для эксперта по кофе вполне оправдан. Представители галереи отмечают, что это менеджерская должность и сравнивать ее с позицией куратора зала — просто некорректно, потому что это «другой уровень».

«У всех отделов Тейт есть различные должности с различными обязанностями и зарплатами, включая кураторские, и более правильно было бы соотнести эту зарплату с руководителем кураторской команды», — отметил представитель Тейт в беседе с Art News и добавил: «Мы ценим всех наших сотрудников и стремимся надлежащим образом оплачивать их работу в Тейт».