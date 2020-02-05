Эпидемия скромности: китайский вирус подкосил бутики

Вспышка коронавируса в Китае становится серьезной угрозой для всего рынка предметов роскоши. После десятилетия непрерывного роста, поддерживаемого именно китайскими покупателями, люксовые бренды жалуются на стремительное падение продаж.

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Дело в том, что наиболее важные для отрасли клиенты устраивают себе карантин, не выходят из своих домов и массово отменяют поездки за границу, которые обычно не обходятся без посещения бутиков Louis Vuitton, Gucci, Cartier и других модных и ювелирных домов. Даже профессиональные байеры, привыкшие возить предметы роскоши в Китай из Европы и США, переключились с ритейла брендовых кошельков и сумок на продажу импортных дезинфицирующих средств. Эпицентр вспышки вируса и вовсе оказался отрезан от доступа к роскошной жизни — люксовые бренды закрыли там свои бутики, а любые передвижения между Уханем и другими городами Китая сейчас ограничены.

Сейчас на долю китайцев приходится 35% от всех продаж предметов роскоши, при этом большая часть таких сделок совершается в поездках за пределы Китая. И теперь, когда международные авиакомпании одна за другой приостанавливают авиасообщение с китайскими мегаполисами, это сильно сказывается на рынке.

С момента вспышки коронавируса акции LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton SE упали в цене на 2,49%. Однако продажи падают не только у тех, кто специализируется на лакшери-сегменте: снижение туристического потока также сказывается на бьюти-рынках Южной Кореи и Японии. Стоимость акций южнокорейской компании Amorepacific Corp., производителя таких косметических брендов, как Sulwhasoo, Laneige и Innisfree, снизилась на 2,67%, а ценные бумаги японского косметического конгломерата Shiseido Co. Ltd. подешевели на 3,87%.

Лука Солка, старший аналитик рынка предметов роскоши в компании Bernstein, в беседе с S&P Global отметил, что такая быстрая реакция рынка точно показывает, как данные сегменты зависят от туристического потока.

«Все, что влияет на путешествия — например, эпидемии, террористические атаки или войны, — является фактором риска, поэтому стоит все это просчитывать на самом начальном этапе», — объяснил Солка.

Пока что эксперты дают утешительные оценки. Они отмечают некоторые проблемы, но советуют не поддаваться панике. Глава LVMH Бернар Арно заявил, что если последствия вспышки вируса сойдут на нет уже в марте, «это будет не ужасно», поскольку накануне эпидемии китайские покупатели стали приносить конгломерату рекордную прибыль. «Если это продлится два года, это будет уже другая история», — добавил Арно.

Проблема кроется в том, что большая часть покупок предметов роскоши происходит в оффлайн-режиме, что делает рынок особенно уязвимым в той ситуации, когда основная клиентура не хочет покидать свои дома.

Хоть доля покупок, сделанных непосредственно в интернет-магазинах люксовых брендов, и растет, по мнению аналитиков, вряд ли китайские покупатели готовы резко переместить все свои расходы в онлайн. Дело в том, что они, как и многие другие потребители, особенно ценят реальные эмоции, которые переживают от похода в бутик.

Тем не менее переход в онлайн сейчас — единственная надежда на светлое будущее для некоторых производителей. К примеру, так поступил шанхайский косметический бренд BrighterBeauty. 30 января компания оповестила своих клиентов через WeChat, Weibo и SMS, что теперь они могут покупать свои любимые спреи для лица, патчи и биодобавки онлайн, не выходя из дома и не подвергая себя опасности.

Однако в этой истории есть еще один немаловажный фактор — вирус просто ослабил массовое желание делать покупки. Жители Китая в неподходящем настроении, им не перед кем хвастаться новой брендовой одеждой, потому что все сидят дома. Нет смысла покупать очередную помаду, если на улицу ты все равно выйдешь в маске. Да и здоровье сейчас у всех на первом месте, поэтому с точки зрения продаж коронавирус не сразил разве что предметы первой необходимости — продукты питания и средства личной гигиены. Однако в страхе заразиться, притронувшись к немытой пачке чипсов, даже на еду китайцы стали тратить меньше.