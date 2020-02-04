Новая жизнь в 50: директор Facebook выходит замуж

Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг выходит замуж. Об этом бизнесвумен сообщила на своей странице в Instagram.

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Предложение руки и сердца ей сделал телевизионный продюсер Том Бернтал. 50-летняя Сэндберг разместила их совместное фото в соцсети, подписав: «Помолвлены!!! Том, ты мое все. Невозможно любить тебя больше».

В комментариях Бернтала и Сэндберг поздравили их не менее известные и влиятельные знакомые. Арианна Хаффингтон, основательница The Huffington Post, отметила: «Так приятно видеть вас обоих такими счастливыми!» и добавила несколько эмодзи сердечек, а генеральный директор Birdies Бьянка Гейтс назвала событие «лучшей новостью».

Шерил Сэндберг выйдет замуж в третий раз спустя почти 5 лет с момента смерти ее второго мужа, генерального директора SurveyMonkey Дейва Голдберга. Он внезапно скончался от сердечно-сосудистого заболевания во время их с Сэндберг отпуска в Мексике.

Бизнесвумен публично рассказывала о том, как ей пришлось пережить горе от потери мужа. Сначала она написала об этом длинный пост на своей странице в Facebook: «Я думаю, когда случается трагедия, она приносит выбор. Вы можете уступить пустоте, которая заполняет ваше сердце, ваши легкие, ограничивает вашу способность думать и даже дышать. Или вы можете попытаться найти смысл». А в 2017 году топ-менеджер выпустила бестселлер под названием «Вариант Б» о том, как она справилась с несчастьем и снова обрела радость в жизни со своими детьми, которых в браке с Голдбергом у нее появилось двое.

Несколько лет спустя она встретила Тома Бернтала. У 46-летнего продюсера от предыдущего брака остались трое детей. По словам знакомых пары, именно дети были тем, что связало их. Шерил и Тома познакомил брат покойного мужа бизнесвумен Роб Голдберг.

Близкие к паре источники сообщают, что на первое свидание Шерил и Том отправились в поход и устроили пикник. Известно, что встречаться они начали уже прошлой весной, а о своих отношениях объявили спустя несколько месяцев.

Впервые вместе Сэндберг и Бернтал появились на публике на концерте Garth Brooks в Айдахо в июле 2019 года, а в следующем месяце пара отправилась в путешествие по Израилю. Сандберг по традиции опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала, что они с ее «близким человеком» посетили Всемирный центр Холокоста.

1 февраля пара решила повторить свою первую романтическую встречу, и именно в этот вечер Бернтал сделал Сэндберг предложение. Хоть и Шерил Сэндберг не поделилась фотографией помолвочного кольца, инсайдеры утверждают, что украшение декорировано пятью небольшими алмазами, символизирующими пятерых детей, которых теперь они будут воспитывать вместе.

Шерил Сэндберг не первый год держится в списках самых влиятельных женщин мира. Ее состояние оценивается в $1,6 млрд, и за почти 10 лет работы в Facebook Сэндберг стала одной из самых узнаваемых работников Кремниевой долины.

Прежде чем стать операционным директором крупнейшей соцсети, Сэндберг проделала долгий путь. Когда Шерил уже семь лет работала в Google, ей предложили стать финансовым директором компании, но она отказалась, поскольку не хотела брать на себя слишком большую ответственность. Она поинтересовалась возможностью стать операционным директором, однако руководители Google не захотели разбавлять уже собранную команду из трех мужчин.

В этот момент Сэндберг познакомилась с основателем Facebook Марком Цукербергом. Известно, что они в течение нескольких недель регулярно обедали вместе, и в какой-то момент Цукерберг предложил ей должность главного операционного директора своей компании. Как позже сказал он в одном из своих интервью, Сэндберг «справляется с вещами, которыми я не хочу заниматься» — он объяснил, что есть люди, которые действительно могут быть прекрасными менеджерами и управлять большой организацией, а есть те, кто обладает аналитическим складом ума и хорош в стратегии. «Эти два типа обычно не сочетаются в одном и том же человеке», — пояснил глава компании.