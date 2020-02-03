Научились у Греты: как стать самым модным на планете

Слово «Sustainability» — стало одним из главных в 2019 году. Его употребляют, когда говорят о различных отраслях промышленности. Это понятие можно перевести как «устойчивое развитие» — оно подразумевает совокупность мер, которые нужно принять, чтобы наносить окружающей среде меньше ущерба. В это понятие входят так же и этические вопросы: справедливая оплата труда, поддержка социально незащищенных групп и многое другое. Но, в первую очередь, когда говорят «устойчивое развитие» подразумевают влияние промышленности на экологию.

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Говорят об устойчивом развитии не только на экономических форумах, но и на неделях моды: забота о том, чтобы производство одежды не вредило экологии, сейчас занимает деятелей модной индустрии больше всего. Все участники рынка — от модельеров до клиентов, — все чаще и чаще обращают внимание на то, какие ресурсы уходят на то, чтобы создать тот или иной предмет гардероба.

Производство одежды действительно вносит большой вклад в загрязнение окружающей среды. Начиная от пестицидов и химикатов, попадающих в воду и заканчивая выделением вредных газов при производстве синтетики.

В 2012 году журнал Natural Science опубликовал отчет, в котором говорилось, что окрашивание и обработка материалов — второй источник загрязнения пресной воды на планете. А по данным 2015 года, этот сектор промышленности выбросил в атмосферу 1,2 миллиарда тонн парниковых газов.

Сейчас деятели индустрии моды пытаются диктовать производителям одежды, как относиться к экологии. В конце января на Неделе моды в Копенгагене, например, был представлен новый план действий по обеспечению устойчивого развития на ближайшие годы. Модные дома, которые хотят принимать участие в Неделе, поставили в известность, что у них есть три года для выполнения новых жестких требований к «устойчивости».

Например, бренды будут дисквалифицированы, если они уничтожат непроданную одежду или не смогут доказать, что как минимум 50% вещей сделано из «устойчивых» материалов.

«Это амбициозная задача для Недели моды, потому что мы превращаемся из традиционного мероприятия в платформу для пропаганды», — сказала Сесили Торсмарк — исполнительный директор Copenhagen Fashion Week журналистам.

Неделя моды в Копенгагене — не первая, кто ставит условия относительно экологичности. Так, например, Хельсинкская неделя моды с самого основания в 2016 году представляет только тех дизайнеров, которые уделяют внимание устойчивому развитию.

Если раньше заботу о сокращении влияния производства на состояние природы проявляли в основном только маленькие бренды, то сейчас проблемой озабочены и крупные международные компании.

Например, концерн Kering, владеющий Gucci, Balenciaga, Saint Laurent и рядом других брендов, недавно выпустил sustainability-план и выступил со стандартами гуманного производства товаров. Среди их целей к 2025 году — сокращение выбросов углерода, уменьшение объемов воды и минимизация отходов. А LVMH заключил договор с ЮНЕСКО и собирается сделать упаковку товаров более экологичной.

Люксовые бренды утверждают: покупать их одежду — значит наносить меньший вред экологии, потому что их вещи более долговечны, чем продукция массовых брендов, и одежда, соответственно, покупается реже.

«Если у вас есть платье Dior, вы не отправите его в мусорное ведро. Вы отдадите его кому-то или перепродадите...» - объясняет изданию BoF Сильви Бенар, глава отдела охраны окружающей среды LVMH.

Стоит заметить, что не только люксовые бренды проявляют заботу об окружающей среде. От тренда не отстает и масс-маркет. Поскольку главными виновникам нанесения вреда экологии называют именно марки, производящие недорогую одежду, живущую один сезон, крупные бренды стремятся исправить имидж и производят устойчивые коллекции. Например, H&M и Zara имеют линии, в которых используются переработанные материалы.

Так же они запускают целые кампании, посвященные осознанному потреблению и ответственному отношению к вещам: собирают одежду на переработку и используют экологичные материалы.

Эффект от инициатив производителей одежды — пока под вопросом. Так, например, экологический след от Kering увеличился на 12% в 2018 году, несмотря на уже принимаемые концерном меры. Это произошло из-за быстрого роста компании.

Самый горячий модный тренд подхватывают и модели.

Например, супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в 2019 году для июльского выпуска Elle, который был посвящен вопросам бережного отношения к ресурсам и экологическим проблемам. Фонд Наоми уделяет много внимания помощи детям в Африке, а также поддерживает юную шведскую активистку Грету Тунберг.

В этом же выпуске снялась и Аня Рубик. Модель поделилась своим беспокойством связанным с загрязнением мирового океана пластиком. Аня заявила, что модная индустрия должна принимать активное участие в защите окружающей среды.

«Мы умеем задавать тренды быстрее, чем любая другая индустрия в мире. И мы должны использовать эту силу, чтобы сделать бережное отношение к природе не просто красивым лозунгом, но единственным путем развития нашего общества», — заявляет Рубик.