«Ненавидит обниматься»: худшая кошка в мире нашла хозяев

«Худшая кошка в мире», ставшая по этой причине самой знаменитой, нашла дом. В субботу, 1 февраля, обитательница приюта в Северной Каролине в США по имени Пердита, завоевавшая мировую известность из-за своего несносного характера, переехала жить в штат Теннесси к паре по имени Джоуи и Бетти из округа Монро и получила имя Ноэль.

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Как написали сотрудники приюта Mitchell County Animal Rescue на своей странице в Facebook, «они ее обожают, а она их терпит» — в первое время бывшая Пердита будет жить в отдельной комнате, а когда освоится в новом доме, сможет обследовать все домики для кошек и лесенки, по которым ей можно будет скакать. Новое имя хозяева дали ей, предположив, что старое могло ее раздражать.

Традиционный снимок в фотобудке, где фотографируются нашедшие дом обитатели приюта, «худшая кошка в мире» делать отказалась. «Она зарычала и выскочила из комнаты», — сообщает приют.

Кошка Пердита прославилась на весь мир две недели назад, когда приют, где она находилась, выложил необычное объявление о том, что она ищет дом.

22 января на странице приюта для животных Mitchell County Animal Rescue, расположенного в американской Северной Каролине, появилось объявление о «худшей кошке в мире». Сотрудники решили познакомить потенциальных хозяев с Пердитой необычным способом – честно рассказав о ее неприятном характере.

«Любит: уставиться, заглядывая прямо в душу, пока вы не почувствуете, что больше никогда не почувствуете себя счастливыми; песню «Лихорадка от кошачьих царапин» (группы Motorhead — «Газета.Ru»); фильм «Кладбище домашних животных», устрашающе прыгать, прятаться в темных углах», — описывали питомицу в приюте. В объявлении также говорилось, что Пердита любит сказаться больной, но ветеринар считает, что она совершенно здорова – и единственная проблема в том, что она «просто засранка».

«Она одинока и готова к чувству неловкости в обществе человека, который знает, что такое личное пространство», — говорилось в заключении. Сотрудники не забыли также упомянуть, что кошка ненавидит обниматься.

Необычное объявление собрало 10 тысяч лайков и $1362 в качестве пожертвования приюту. Кроме того, публикация сделала приют знаменитым – в последующие дни его сотрудники начали регулярно размещать новости из жизни презирающей человеческие объятия Пердиты, не забывая и о других обитателях приюта. Так, например, через четыре дня после публикации объявления они выложили видеоролик, подтверждающий, что кошка не слишком довольна обрушившейся на нее славой – она по-прежнему любит отлеживаться в укромном месте и хотя и дает немного почесать себя между ушами, довольно скоро начинает рычать, показывая, что с нее хватит. Тем временем, одна из фирм, производящих товары для домашних животных, предложила людям, которые возьмут кошку в свой дом, годовой запас наполнителя для кошачьих туалетов.

В комментариях к постам о Пердите люди рассказывали о своих котах, которых можно назвать засранцами — действительно, судя по описанию, характер «худшей кошки в мире» не отличает ее от других животных, позволяющих себя ласкать только тогда, когда они этого хотят. «У моего кота такой же характер, — рассказала, например, женщина по имени Кэти Стиллман. – Можно только чесать голову, и тогда, когда он этого хочет. Он как охранная собака: когда кто-то подходит к двери, несется проверять. Любовь — только на его условиях».

Некоторые пользователи интернета, впрочем, не оценили шутку, обвинив сотрудников приюта в бесчувственности.

«Вы должны быть спасателями и испытывать хоть немного сочувствия к животным, но этого нет», — возмутилась подписчица по имени Марина Уэлдер. Однако ей объяснили, что пост принес приюту около 10 тысяч лайков и больше $1000 пожертвований. «Эта кошка найдет прекрасный дом, которые ей принесут немного юмора и честности», — написал мужчина по имени Дэвид Гантер.

Уже 29 января — через неделю после публикации объявления — в приюте объявили, что из 175 претендентов на Пердиту выбрали семью, в которую она отправится, хотя это был и очень сложный выбор. Напоследок сотрудники рассказали, как «худшая кошка в мире» уселась в чужую картонную коробку в ожидании, когда ее заберут домой, а когда ей предложили кошачьей мяты, выбила ее из рук работающей в приюте девушки, полностью ее обсыпав. Сейчас фотография уже нашедшей дом кошки красуется на обложке страницы приюта в Facebook.