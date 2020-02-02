«Прям звезда»: Поклонская предстала в новом образе

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская выложила в интернете свои снимки, сделанные во время фотосессии в «голливудском» стиле. На фотографиях политик предстала в новом образе.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш». Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», — написала Поклонская на Facebook.

Вместе с тем парламентарий отметила, что открыла комментарии для оценок и реакции на ее новый образ. «Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой», — обратила внимание Поклонская.

К посту депутат прикрепила несколько фотографий, отметив, что не будет выкладываться все снимки — «по чуть-чуть».

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Ответы на выложенную фотосессию не заставили себя долго ждать. Так, буквально сразу фотографии Поклонской прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она написала: «Поклонская в игривом настроении». Вместе с тем Собчак прикрепила к посту скриншот Instagram-профиля депутата.

Поклонская не стала игнорировать это высказывание. «Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться?», — ответила депутат телеведущей на своей странице в Instagram.

Выражение «няш-мяш», о котором говорила парламентарий в записи, выложенной в Facebook, появилось еще весной 2014 года. Тогда, после проведенного в регионе референдума, Наталья Поклонская стала и. о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ о том, что в республике Крым и городе Севастополе появляются российские прокуратуры, подписал тогдашний генпрокурор Юрий Чайка.

Интернет-мем «няш-мяш» появился после пресс-конференции Поклонской. Тогда на нее в новом качестве обратили внимание пользователи сети, особенно из Японии.

Японцев впечатлил образ девушки в строгой форме. В скором времени нынешнему депутату Госдумы посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений. Пользователи, в частности, выкладывали картинки в аниме-стиле, в котором слово «няш» достаточно популярно.

Помимо изображений, поклонники внешности тогдашнего и.о. крымского генпрокурора создавали и видео. Так, самым популярным стал ролик, выложенный на YouTube пользователем под ником Enjoykin. В видеозаписи были собраны фрагменты интервью Поклонской, наложенные на музыку группы Daft Punk. Мотив песни стал вирусным, а фраза припева «Няш-Мяш» стала для многих пользователей ассоциацией с Поклонской, передает НСН.

Однако самой Наталье Поклонской такая известность не понравилась. Позднее в ходе одной из пресс-конференций она напомнила, что является прокурором. Поклонская добавила, что не допустит «никаких няш-мяш и тому подобное». Тем не менее эта фраза закрепилась именно за ней.

В марте прошлого года теперь уже парламентарий пересмотрела свое мнение относительно этого мема. В одном из комментариев РИА «Новости» она рассказала, что долгое время не принимала этот мем, но он все-таки «нашел, догнал» ее.

В конце марта она рассказала агентству, как думает над тем, чтобы зарегистрировать интернет-мем «Няш-мяш — Крым наш» в качестве бренда для продвижения крымских продуктов.

«Это ассоциация, конечно же, со мной. Так он ко мне пристал, что мы сейчас действительно задумываемся с мужем, чтобы зарегистрировать право на «Няш-мяш — Крым наш», и затем уже посмотрим, как дальше пойдет», — пояснила она в разговоре с РИА «Новости».

Она отметила, что несмотря на то, что никакого коммерческого интереса в использовании интернет-мема нет, он может помочь продвинуть крымского производителя и его товары. «Ассоциация «Няш-мяш — Крым наш» — это опять Крым, опять патриотизм, опять крымская весна», — подчеркнула политик.