Выдержала 12 дней: Памела Андерсон ушла от мужа

52-летняя актриса Памела Андерсон и 74-летний кинопродюсер Джон Питерс разошлись спустя всего 12 дней после тайной свадьбы в Малибу.

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«Мы с Джоном были тронуты вашей поддержкой и надеемся на ваше понимание и теперь. Мы решили пожить раздельно, чтобы понять, чего мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Помня об этой универсальной истине, мы оба решили пока не запрашивать свидетельство о заключении брака», — рассказала Андерсон в официальном заявлении Hollywood Reporter.

Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон и кинопродюсер Джон Питерс поженились на закрытой церемонии в Малибу 20 января 2020 года. Более 30 лет назад они уже начинали жить вместе, и продюсер даже делал возлюбленной предложение, однако тогда она отказалась. Однако несколько месяцев назад пара воссоединилась, держа свой роман в строжайшем секрете.

«Повсюду красивые девушки. Я мог бы найти себе избранницу, но в течение 35 лет я хотел видеть рядом с собой только Памелу. Она делает меня диким в хорошем смысле этого слова и вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает», — признался таблоиду Питерс.

В день свадьбы Андерсон опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, сопроводив их цитатами о любви из книги дзен-буддийского монаха из Вьетнама Тита Нат Хана.

«Любить и при этом не знать, как любить, значит ранить человека, которого мы любим», «Понимание — это второе имя любви», — процитировало ее слова Associated Press.

Известно, что впервые Питерс и Андресон встретились в середине 1980-х годов в особняке журнала Playboy. Тогда Памела Андерсон была любимицей основателя издания Хью Хефнера — она появлялась на обложках четырнадцать раз, за все время существования Playboy ни одна модель не побила этот рекорд.

«Я вошел и увидел этого маленького ангела, сидящего в баре. Это была Пэмми. Ей было около 19 лет. Я знал, что она будет большой звездой. В итоге мы стали жить вместе. Конечно, Хефнер любил ее и видел ее красоту. Памела была девушкой, которая выглядела великолепно даже без макияжа.

Она была очень умна и крайне талантлива. Я пытался отговорить ее от откровенных съемок для Playboy. Я сказал ей: «Не играй в Playboy. Сосредоточься на серьезной карьере», а она ответила: «Вы с ума сошли», — рассказал Питерс.

Все это время мужчина покровительствовал звезде — в 90-е он всячески помогал ей развиваться: Питерс оплатил Андерсон уроки актерского мастерства, танцев и курсы по постановке голоса.

Позже не без его помощи она снялась в знаменитом сериале «Спасатели Малибу», который помог ей стать не только всемирно известной звездой, но и мировым секс-символом. Затем Андерсон получила роли в фильмах «Знак Дракона», «Игра в полицейских» и «Умри со мной». Всего она приняла участие в съемках 47 фильмов и сериалов.

Однако ничего кроме дружбы актриса не хотела. На протяжении нескольких десятков лет девушку смущала большая разница в возрасте. В комментарии THR продюсер вспомнил о том, как говорил ей, что «через 30 лет разница в возрасте не будет так много значить».

Позже и сама Андерсон подтвердила эти слова, посвящая своему мужу стихи в Instagram. В своих произведениях она отмечала преданность и поддержку Питерса, который помогал ей на протяжении всей жизни.

«В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно», — с нежностью отметил 74-летний избранник звезды.

Для обоих супругов этот брак стал пятым. Ранее мужем Андерсон был рокер Томми Ли, от которого у нее есть двое взрослых сыновей. Также она состояла в браке с Кидом Роком и дважды выходила замуж за Рика Саломона. Полгода назад Памела рассталась с футболистом Адилем Рами, с которым была вместе два года, обвинив его в изменах и назвав «монстром».