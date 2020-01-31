Макияж и краска: как лондонцы обманывают камеры

Лондонские активисты борются с ущемлением права на неприкосновенность частной жизни, которое нарушают многочисленные камеры видеонаблюдения, расставленные по всему городу. Группа художников решила привлечь внимание к проблеме своим проектом, в рамках которого каждый третий четверг месяца активисты совершают протестные шествия.
Группа активистов называет себя Dazzle Club. Они придумали специальный грим для лица, который не позволяет камере распознать определенного человека. Раз в месяц участники клуба тестируют разные варианты макияжа и отправляются в таком виде на прогулку по городу.
Dazzle Club — новый проект, вызывающий большой интерес у общественности благодаря тому, что находится на пересечении искусства, политики и активистской деятельности. Его основали четверо художников — Эмили Родерик, Джорджина Роулэндс, Анна Харт и Эви Прайс. У Эмили и Джорджины есть своя кибер-феминистская теория, в рамках которой они ставят под сомнение политику наблюдения за людьми. Анна и Эви, в свою очередь, являются представителями сообщества художников, которые вдохновляются повседневной жизнью людей и исследуют концепцию «публичности».
Идея создать такой макияж пришла в голову художнику Адаму Харви еще в 2010 году. Главное правило маскировочного грима — скрыть естественные блики и тени на лице.
«Камеры уменьшают вас до пикселей. Они распознают переносицу, лоб, скулы, рот и подбородок», — рассказала одна из основателей проекта Джорджина Роулэндс порталу i-D. Она объяснила, что краской нужно попытаться визуально «расправить» лицо и скрыть эти части. Наиболее эффективный способ сделать это — «сломать» основные линии лица — области лба, рта и носа. Это поможет нарушить симметрию лица, лишив систему распознавания лиц возможности объединять фрагменты лица в единую картину.
Обманывать камеры в Dazzle Club научились также с помощью причесок. Длинные разноцветные пряди, ассиметричные локоны и дреды используются по аналогичному принципу — как и краска, они меняют рисунок светотени на лице, из-за чего чего компьютеру становится сложно его распознать. Этот способ можно также комбинировать с макияжем, однако краска практичнее.
Впрочем, маскировочный макияж не всегда срабатывает. Как рассказывает Роулэндс, перед прогулкой они всегда проводят экспресс-тестирование своего грима с помощью масок из Instagram, которые периодически все же распознают лица, и накладывают на них фильтры. Однако главная цель Dazzle Club — не обмануть технику наблюдения, а поставить под сомнение концепцию непрерывной слежки за людьми в общественных и не только местах как нормального явления.
«Лондон — второй по количеству камер видеонаблюдения город в мире, уступающий только Пекину. Согласно оценкам экспертов, 420 тыс. камер наблюдают за повседневной жизнью около 8 миллионов жителей города. И каким-то образом это нормализуется в обществе», — заявляет Джорджина.
Совсем недавно вспыхнул новый скандал из-за того, что государство и частные компании стремились усовершенствовать технологии, которые уже используются для наблюдения за городом. На прошлой неделе лондонская полиция объявила, что собирается внедрить распознавание лиц в режиме реального времени, чтобы эффективнее бороться с преступностью. Однако Евросоюз уже обсуждает запрет на использование этой системы в обозримом будущем. Правозащитные организации также выразили свое недовольство, ссылаясь на несовершенство технологий, которое может привести к серьезным проблемам. К примеру, одним из багов системы распознавания лиц является расовая предвзятость, которая приводит к высокой частоте ошибок распознавания «не белых» лиц. Согласно исследованию MIT, программное обеспечение анализа лиц в тестировании продемонстрировало до 34% неверных результатов в идентификации темнокожих женщин по сравнению с 0,8% в распознавании светлокожих мужчин. Эти проблемы идут вкупе с опасением, что широкое распространение системы распознавания лиц является нарушением прав человека на неприкосновенность частной жизни и создаст «цифровой паноптикум», где люди будут постоянно находиться под наблюдением.