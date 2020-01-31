Макияж и краска: как лондонцы обманывают камеры

Лондонские активисты борются с ущемлением права на неприкосновенность частной жизни, которое нарушают многочисленные камеры видеонаблюдения, расставленные по всему городу. Группа художников решила привлечь внимание к проблеме своим проектом, в рамках которого каждый третий четверг месяца активисты совершают протестные шествия.

Реклама

Группа активистов называет себя Dazzle Club. Они придумали специальный грим для лица, который не позволяет камере распознать определенного человека. Раз в месяц участники клуба тестируют разные варианты макияжа и отправляются в таком виде на прогулку по городу.

Dazzle Club — новый проект, вызывающий большой интерес у общественности благодаря тому, что находится на пересечении искусства, политики и активистской деятельности. Его основали четверо художников — Эмили Родерик, Джорджина Роулэндс, Анна Харт и Эви Прайс. У Эмили и Джорджины есть своя кибер-феминистская теория, в рамках которой они ставят под сомнение политику наблюдения за людьми. Анна и Эви, в свою очередь, являются представителями сообщества художников, которые вдохновляются повседневной жизнью людей и исследуют концепцию «публичности».

Идея создать такой макияж пришла в голову художнику Адаму Харви еще в 2010 году. Главное правило маскировочного грима — скрыть естественные блики и тени на лице.

«Камеры уменьшают вас до пикселей. Они распознают переносицу, лоб, скулы, рот и подбородок», — рассказала одна из основателей проекта Джорджина Роулэндс порталу i-D. Она объяснила, что краской нужно попытаться визуально «расправить» лицо и скрыть эти части. Наиболее эффективный способ сделать это — «сломать» основные линии лица — области лба, рта и носа. Это поможет нарушить симметрию лица, лишив систему распознавания лиц возможности объединять фрагменты лица в единую картину.

Обманывать камеры в Dazzle Club научились также с помощью причесок. Длинные разноцветные пряди, ассиметричные локоны и дреды используются по аналогичному принципу — как и краска, они меняют рисунок светотени на лице, из-за чего чего компьютеру становится сложно его распознать. Этот способ можно также комбинировать с макияжем, однако краска практичнее.

Впрочем, маскировочный макияж не всегда срабатывает. Как рассказывает Роулэндс, перед прогулкой они всегда проводят экспресс-тестирование своего грима с помощью масок из Instagram, которые периодически все же распознают лица, и накладывают на них фильтры. Однако главная цель Dazzle Club — не обмануть технику наблюдения, а поставить под сомнение концепцию непрерывной слежки за людьми в общественных и не только местах как нормального явления.

«Лондон — второй по количеству камер видеонаблюдения город в мире, уступающий только Пекину. Согласно оценкам экспертов, 420 тыс. камер наблюдают за повседневной жизнью около 8 миллионов жителей города. И каким-то образом это нормализуется в обществе», — заявляет Джорджина.

Совсем недавно вспыхнул новый скандал из-за того, что государство и частные компании стремились усовершенствовать технологии, которые уже используются для наблюдения за городом. На прошлой неделе лондонская полиция объявила, что собирается внедрить распознавание лиц в режиме реального времени, чтобы эффективнее бороться с преступностью. Однако Евросоюз уже обсуждает запрет на использование этой системы в обозримом будущем. Правозащитные организации также выразили свое недовольство, ссылаясь на несовершенство технологий, которое может привести к серьезным проблемам. К примеру, одним из багов системы распознавания лиц является расовая предвзятость, которая приводит к высокой частоте ошибок распознавания «не белых» лиц. Согласно исследованию MIT, программное обеспечение анализа лиц в тестировании продемонстрировало до 34% неверных результатов в идентификации темнокожих женщин по сравнению с 0,8% в распознавании светлокожих мужчин. Эти проблемы идут вкупе с опасением, что широкое распространение системы распознавания лиц является нарушением прав человека на неприкосновенность частной жизни и создаст «цифровой паноптикум», где люди будут постоянно находиться под наблюдением.