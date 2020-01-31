Пошлость и черные бриллианты: De Grisogono обанкротилась

Культовый ювелирный дом De Grisogono заявил о своем банкротстве.

У всех, кто следил за светской жизнью в России и в мире с начала нулевых, имя Фаваза Груози ассоциируется с богатыми украшениями на самых знаменитых и в классическом понимании «роскошных» женщинах. Когда в России супруги депутатов еще не боялись демонстрировать свою состоятельность, обивали самолеты страусиной кожей и будто специально для заголовков глянца опустошали салоны Bentley, итальянский ювелир продавал им готовые мечты.

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Карьера Груози началась из необходимости, а не от непреодолимого желания заниматься ювелирным делом. Молодой человек родился в Бейруте, но в возрасте десяти лет переехал во Флоренцию, в 17 он уже был женат, а в 18 стал отцом. Он сам не раз отмечал, что пошел работать продавцом в соседний магазин ювелирных изделий случайно, но через два года его профессиональные заслуги позволили ему быстро получить повышение и переехать в Лондон. После нескольких лет жизни в Великобритании Фаваз принял предложение американцев Harry Winston, которые хотели, чтобы он стал официальным представителем бренда в Саудовской Аравии. В конце 70-х обеспеченные граждане Ближнего Востока, только начавшие разрабатывать месторождения нефти, были невероятно богаты по меркам всего остального мира. Это, в свою очередь, означало, что

как таковой работы у Груози было немного — уговаривать на покупку не было необходимости, было достаточно просто показать каталог и ждать момента, когда клиенты укажут на понравившиеся модели.

Затем ему досталось место VIP-менеджера в Bulgari, где он семь лет находился на особых правах — у Фаваза была уникальная привилегия самому выбирать тех, с кем он хочет работать. Легендарный бренд он покидал с планом по созданию собственного ювелирного предприятия. В середине 90-х De Grisogono удалось выделиться из общего потока благодаря убежденности Груози в том, что популярный в то время минимализм и любовь к жизни не сочетаются.

Главным прорывом марки до сих пор считается коллекция с черными бриллиантами, раньше считавшимися практически вторсырьем (продавали их за соответствующую сумму). С легкой руки Фаваза Груози и его массивных украшений стоимость этого камня выросла в 20 раз,

а тех, кто называл это больше маркетинговое, чем креативное решение безвкусицей, попросту отправили к другим ювелирам. Но если вам хотелось узнать, что такое настоящий, не обремененный совестью и здравым смыслом гламур, наручные часы с черными бриллиантами в форме черепа ждали вас в многочисленных бутиках за совсем не символическую цену.

До своих последних лет в созданной с помощью скорее безукоризненной репутации владельца, чем инвесторов De Grisogono было принято устраивать громкие вечеринки в мировых столицах праздника вроде Канн, Монако и, разумеется, в Москве. Например, каждый год во время Каннского кинофестиваля марка устраивала вечеринку с самыми известными моделями, актрисами и певицами в пятизвездочном Hotel du Cap-Eden-Roc. Для бренда, чей основной мотив призван отражать саму суть эпикурейства, большие праздники с коктейлями и блестящими платьями были обязательным условием. В 2017 году в интервью с одним из новостных порталов Фаваз сказал: «Вечеринки — это ДНК нашей компании. Мы стараемся изо всех сил, чтобы устроить нашим лучшим клиентам потрясающий вечер. Люди буквально летают на наши мероприятия со всего мира».

Эксперты связывают прекращение работы фирмы со скандалом с держателями контрольного пакета акций De Grisogno — государственной алмазной компанией Анголы и Синдика Доколо, мужем дочери бывшего президента страны. Недавно в общем доступе появились документы, подтверждающие, что государственный займ, взятый на покупку ювелирного бренда, обойдется стране в несколько миллионов долларов. Все это развернулось на почве обвинений Исабель Дос Сантос, известной как самая богатая женщина Африки, в личном обогащении путем участия в коррупционных схемах, когда ее отец был президентом Анголы. За год до своего ухода с должности, которую он занимал на протяжении 38 лет, Хосе Эдуардо Дос Сантос сделал Исабель главой государственной нефтяной корпорации Sonangol. Сейчас прокуроры собираются изъять у 46-летней миллиардерши и ее партнеров сумму ее предполагаемого долга государству в размере $1 млрд. Договор о покупке компании был заключен еще в 2012 году.