«Физический барьер»: защитит ли маска от коронавируса

С распространением эпидемии коронавируса нового типа в Китае защитные маски стали предметом первой необходимости в стране. Интересуются ими и за ее пределами — так, накануне стало известно, что в США маски стали предметом дефицита, а в России они исчезли из нескольких аптек Благовещенска в Амурской области, граничащей с КНР, сообщило РИА «Новости». Спрос растет по всему миру, и интернет-магазины уже перестали отпускать этот товар поштучно, однако эффективность хирургической маски в качестве защиты от вирусов до сих пор ставится по сомнение — к тому же люди часто заблуждаются по поводу того, как ее правильно носить.

Есть два типа защитных масок, которые люди по примеру медиков носят в надежде избежать заражения инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем.

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Лучшей преградой для вирусов считается респиратор №95: такая маска хуже всего подходит для защиты дыхательных путей от аэрозолей или вредных газов, но хорошо предохраняет от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе от туберкулеза и атипичной пневмонии. Именно в таких масках медики работают с людьми с подобными диагнозами. Сейчас американский Центр по контролю и предупреждению заболеваний рекомендует использовать их при лечении заболевших коронавирусом нового типа.

Такие маски оснащены вшитыми фиксаторами для носа и фильтрами, не позволяющими даже крошечным частицам влаги попадать в нос или рот, и надежно крепятся на лице, не оставляя возможности каплям залетать под маску. Однако для того, чтобы ими пользоваться, нужен определенный навык, которым не обладает обыватель. «Нам нужно демонстрировать, как их надевать и носить, — заявил недавно в эфире американского радио NPR профессор университета Вандербильта Уильям Шаффнер. — А носить их сложно. Это защита, которая действительно работает».

Большинство тех, кто стремится защититься от инфекции, однако, надевают простые дешевые хирургические маски, состоящие из двух слоев и крепящиеся на голове при помощи резинок или завязок. Однако распространено мнение, что защититься от инфекции они не слишком помогают.

«Маска защитит вас от видимых брызг или капель. Это просто физический барьер», — рассказала недавно радио NPR Рэйна Макинтайр, исследователь инфекционных болезней из австралийского Университета Нового Южного Уэльса. По ее мнению, хирургические маски неплотно прилегают к лицу, из-за чего вирус может попасть в дыхательные пути с крошечными, не видимыми невооруженным глазом каплями жидкости. Такая защита будет полезна, если вы находитесь в закрытом помещении вместе с человеком, страдающим респираторным заболеванием. Но только в случае, если она будет правильно использоваться: снимая маску, ни в коем случае нельзя касаться руками ее поверхности, иначе вы заразите себя собственными руками.

С тем, что хирургические маски не так эффективны в борьбе с инфекциями, как респираторы №95, сейчас согласны уже не все.

Дело в том, что в сентябре 2019 года в Journal of the American Medical Association были опубликованы результаты исследования, проведенного в Юго-Западном медицинском центре Университета Техаса, которое показало: эти два вида защиты предохраняют организм от попадания вируса примерно одинаково.

В исследовании принимали участие сотрудники различных медицинских учреждений, часть из которых носила респираторы, а часть — хирургические маски: работа велась в течение четырех лет в 137 амбулаториях семи медицинских центров. В результате выяснилось, что, например, гриппом заболели 193 медика, носивших обычную маску, и 207 человек, пользовавшихся респираторами №95.

Впрочем, и хирургическую маску нужно уметь правильно носить. С началом распространения коронавируса в соцсетях распространился миф: тем, кто болен респираторным заболеванием, следует надевать ее цветной стороной наружу, а тем, кто не хочет заразиться, следует переворачивать ее — якобы белая сторона, где расположен фильтр, будет отражать заразу. Однако это неверно — не стоит следовать таким советам.

Прежде чем надеть маску, стоит вымыть руки, затем извлечь ее из упаковки и повернуть жестким, но сгибающимся краем вверх и надеть, держа за завязки или петли, цветной стороной наружу. После этого стоит закрепить ее на носу, выгнув жесткий край по его форме. Снимать же маску нужно, тоже предварительно вымыв руки и держа ее строго за завязки, не касаясь поверхности. Снова ее использовать будет нельзя — она должна отправиться в урну, а руки снова придется вымыть.

Специалисты сходятся во мнении: мытье рук водой с мылом вообще необходимо для предупреждения распространения респираторных заболеваний — и нового коронавируса в том числе. Очищать руки как можно чаще и усерднее и не трогать лицо грязными пальцами — это главный совет, который они дают всем, кто не хочет подхватить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем.