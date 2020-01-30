Тихий выстрел: россиянам разрешили охоту с луком

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.

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В начале августа прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает гражданам России использовать луки и арбалеты на охоте. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации 2 августа. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Оружие необходимо будет поставить на учет в Росгвардии.

Перед тем как получить вышеупомянутые разрешения, сначала нужно обзавестись лицензией на покупку охотничьего оружия, приобрести его и только после этого подавать заявку. Для получения лицензии нужно предоставить перечень документов — медицинские заключения об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ и других противопоказаний к владению оружием, а также свидетельство о прохождении соответствующей подготовки и проверки знаний основ безопасного обращения с оружием.

Такой лицензией не получится обзавестись гражданам без постоянного места жительства; имеющим неснятую или непогашенную судимость или повторно привлеченным в течение года к административной ответственности за определенные нарушения, связанные с общественной безопасностью, правилами охоты и оборотом наркотиков.

Тем, кто состоит на учете из-за психических заболеваний, алкоголизма или наркомании, в лицензии также откажут.

Новые поправки к закону распространяются на луки, сила дуги которых составляет более 27 кгс (килограмм-сил), и арбалеты, сила дуги которых превышает 43 кгс.

К выдаче лицензий будут относиться весьма серьезно, поскольку лук и арбалет — достаточно мощные виды оружия, силу которых многие недооценивают. Даже из слабого китайского арбалета с расстояния в 5–10 м можно убить человека.

В последние годы в России значительно возросла популярность этого вида оружия. Луки и арбалеты в основном используются для отдыха, развлечения и спорта в специально отведенных для этого местах. Есть и россияне, которые регулярно охотятся с таким оружием, выезжая для этого в страны, где это разрешено. Сейчас охотиться с луком или арбалетом можно более чем в 20 странах Европы, США, Канаде, Австралии и Белоруссии, куда чаще всего и отправляются наши соотечественники.

В Белоруссии есть множество охотничьих хозяйств, проводящих специальные туры, в которых опытные егери помогают любителям разыскать зверей и поохотиться. Как правило, в них входит транспорт, проживание и питание, сопровождение, оформление лицензии и разрешения на ввоз своего оружия, а также сами трофеи и их замер. Трехдневный тур с тремя охотами может обойтись в 30-50 тыс. рублей с человека.

Такие туры часто устраивают в огромных вольерах размером в несколько десятков квадратных километров. Там высокая плотность животных, однако охотникам это не всегда на руку: охотясь на одного зверя, можно слишком близко подобраться к другому, который спугнет цель.

С луком или арбалетом можно охотиться на множество животных — от мелких птиц до волков, лосей и медведей. Любители подобных видов развлечений ценят арбалеты и луки за то, что они бесшумные. У выстрелов из арбалета и лука есть свой характерный звук, который трудно услышать на расстоянии, поэтому вероятность спугнуть зверя меньше. Однако мощный арбалет, который понадобится в охоте на крупное животное, все равно будет достаточно хорошо слышно.

Из минусов, которые отмечают охотники, — всего один шанс на выстрел. Для этого сначала нужно дать подойти зверю или подкрасться самому на необходимое расстояние — как правило, это 40 м и ближе — и прицелиться. При промахе охотник, скорее всего, не успеет перезарядить оружие и прицелиться снова, и зверь сбежит.