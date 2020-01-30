«Мы не вирус»: китайцы жалуются на расизм

В мире нарастает страх перед коронавирусом нового типа: пока Россия принимает меры по ограничению транспортного сообщения с Китаем, а авиакомпании — среди них Lufthansa, Air Canada, British Airways, Air France, Iberia и другие — приостанавливают или отменяют рейсы в китайские города, выходцы из этой страны и другие люди азиатского происхождения жалуются на проявления расизма. Их начинают воспринимать как угрозу и обходить стороной, не стесняясь высказывать опасения прямо в их присутствии.

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Во Франции, где, по последним данным, подтверждено четыре случая заражения коронавирусом нового типа, люди азиатского происхождения накануне уже запустили флешмоб #JeNeSuisPasUnVirus — #Яне вирус: они пытаются донести до обывателей, что их разрез глаз не несет для них опасности. Акция стартовала в соцсетях после того, как французские выходцы из Китая и других азиатских стран начали сталкиваться с откровенной ксенофобией.

Оскорбленными французские азиаты почувствовали себя, прежде всего, после того, как в газетах начали появляться ксенофобские заголовки. «Желтая тревога», — было, например, написано на первой полосе издания Courrier Picard от 26 января.

Другой заголовок той же газеты гласил: «Желтая угроза». После того как издание раскритиковали за ксенофобию, оно было вынуждено извиниться.

Je suis Chinois

Mais je ne suis pas un virus!!

Je sais que tout le monde a peur au virus, mais pas de prйjugй, svp.#JeNeSuisPasUnVirus pic.twitter.com/38bUTNWj3t — Lou Chengwang (@ChengwangL) January 28, 2020

Под хэштегом #JeNeSuisPasUnVirus люди рассказывают о том, как успели столкнуться с ксенофобией на фоне нарастающей тревоги из-за распространения коронавируса нового типа. Так, девушка по имени Кэти Тран призналась, что по дороге на работу в городе Кольмар услышала на улице, как один мужчина говорит другому: «Осторожно, там китаянка». Позже в беседе с «Би-би-си» она вспомнила и о другом случае — когда проезжавший мимо нее на скутере француз велел ей надеть маску.

Другой пользователь под тем же хэштегом обратился к французам с увещеваниями. «Перестаньте спрашивать, не опасны ли мы, когда мы кашляем, потому что все вокруг это делают», — попросил он.

С ксенофобией сталкиваются не только французские китайцы — выходцы из стран Юго-Восточной Азии тоже видят, как их начинают считать потенциально заразными. Так, Шана Ченг, 17-летняя парижанка камбоджийско-вьетнамского происхождения, пожаловалась «Би-би-си», что успела услышать ксенофобские реплики в автобусе. «Вон китаянка, она нас заразит, пусть едет домой», — сказали девушке. Она призналась, что люди смотрели на нее «с отвращением»: «Как будто я вирус», — отметила Ченг. Юная парижанка призналась, что не упустила случая подразнить испуганных пассажиров: сделав вид, будто она слушает музыку, француженка индокитайского происхождения принялась кашлять и шмыгать носом.

В Канаде между тем приняли превентивные меры по предотвращению проявлений расизма по отношению к жителям азиатского происхождения: как сообщает The Guardian, в среду здесь прошла пресс-конференция, в которой участвовали представители китайской общины — они призвали канадцев не обвинять соотечественников из Азии в распространении нового типа коронавируса. Здесь помнят, как эпидемия атипичной пневмонии конца 2002 и начала 2003 годов навредила экономике из-за строгих ограничительных мер — и как проявлялась ксенофобия в отношении китайцев. Тогда люди китайского происхождения, занимавшиеся бизнесом, столкнулись с падением доходов на 40%, а в некоторых случаях даже на 80%.

Премьер-министр Канады того времени, Жан Кретьен, на фоне страха перед выходцами из Китая тогда публично пообедал в Чайна-тауне в Торонто, чтобы показать соотечественникам, что опасаться нечего.

С дискриминацией китайцы сталкиваются и в странах Азии. Так, по информации South China Morning Post, в одном из горных городков Японии офис по туризму заставил публично извиниться магазин, вывесивший объявление: «Китайцам вход воспрещен. Я не хочу распространить вирус». В соцсетях Малайзии распространяется мнение, что коронавирус нового типа — это «божественная кара» за то, как в Китае дискриминируют уйгуров. В Сингапуре подшучивают над пищевыми привычками жителей Китая, утверждая, что они едят «все, у чего есть четыре ноги, кроме столов, и все, что летает, кроме самолетов». Петиция за запрет въезда китайских туристов в этой стране сопровождается комментариями вроде «Мы тут не едим крыс и летучих мышей и не должны нести наказание за их глупости».