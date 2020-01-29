Оставь свои молитвы: Меланью Трамп затравили из-за холокоста

Первая леди США Меланья Трамп непрерывно сталкивается с травлей в соцсетях: на этой неделе она уже дважды пережила поток оскорблений в Twitter, опубликовав посты, объективно не предполагавшие возможности резкой критики. В обоих случаях поводами для того, чтобы высказаться, для супруги президента США стали трагические события, однако пользователи Twitter восприняли появление твитов первой леди как возможность в очередной раз выразить свою неприязнь по отношению к ней и ее мужу.

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В понедельник, 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста, Меланья Трамп решила написать в Twitter несколько слов в знак солидарности с жертвами нацистского геноцида. «В Международный день памяти холокоста давайте почтим жертв и выживших и поклянемся сражаться с преступлениями, с любыми злодеяниями против человечности», — написала Меланья Трамп. Пользователи ответили ей неприязненными выпадами — они потребовали отставки мужа первой леди.

«Мы работаем над этим — в том числе над тем, чтобы твой муж покинул кабинет», — написал один комментатор. «Горячие новости: дети в клетках — это преступление против человечности», — добавил другой, имея в виду политику Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов. «Как насчет злодеяний против человечности, которыми твой муж занимается прямо сейчас? Освободите детей из клеток на границе и верните их в семьи!», — потребовали в комментариях.

Некоторые пользователи выражали сомнения в том, что солидарность с жертвами холокоста выразила сама Меланья Трамп. «Будучи евреем я бы подумал, что это мило, если бы тот, кто это пишет, действительно имел это в виду, — отметил еще один обитатель Twitter. — Поскольку она из семьи Трампа, я сомневаюсь, что она это писала».

Были и те, кто напомнил Меланье Трамп об импичменте ее супруга, слушания по которому проходят в Конгрессе США. «Тааааак, это значит, что ты поддерживаешь импичмент своего мужа?» — спросили жену Дональда Трампа.

В тот же день пользователи Twitter обвинили супругу главы государства в черствости, когда она опубликовала соболезнования семье баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в воскресенье в вертолетной катастрофе вместе с 13-летней дочерью Джанной, и теми, кто летел вместе с ними. «Мои мысли и молитвы — о семье Коби Брайанта и тех, кто потерял любимых в трагичной катастрофе сегодня. Покойтесь с миром», — высказалась Меланья Трамп.

Однако пользователи не оценили ее порыва — они написали, что «устали до тошноты» от мыслей и молитв Меланьи, поскольку это выражение она систематически использует, реагируя на трагические события.

Многие комментаторы усомнились в том, что авторство текста принадлежит именно Меланье, а один из даже написал, что ее «не волнует никто и ничто, кроме собственного кошелька».

В Twitter сочли, что соболезнования Меланьи — «пустые слова». «Оставь свои мысли и молитвы маньяку в Овальном кабинете! — потребовали от первой леди. — Они не помогают».

На многочисленные выпады в соцсетях и прессе Меланья Трамп в последнее время реагирует так, как это принято в королевской семье Великобритании — она ни на что не жалуется и ничего не объясняет, не отвечая интернет-троллям и набрасывающимся на нее журналистам. Однако недавно она все же отреагировала на нападки — когда они коснулись ее сына Бэррона.

Имя 13-летнего Бэррона Трампа было упомянуто профессором Стэнфордского университета Памелой Карлан во время слушаний по импичменту — об этом сообщало издание Refinery29. Ее попросили сравнить стиль правления Дональда Трампа с тиранией. «Хотя президент может назвать сына Бэрроном, он не может сделать его бароном», — ответила она. В ответ на это Меланья Трамп выпустила официальное заявление, в котором призвала не вмешивать ребенка в политику. «Несовершеннолетний ребенок заслуживает уважения к частной жизни и должен быть подальше от политики, — заявила первая леди США. — Памела Карлан, вам должно быть стыдно за то, что вы очень злобно и, безусловно, пристрастно заигрываете с публикой, используя ребенка».