На своих условиях: как принц Эндрю будет говорить с ФБР

Принц Эндрю готов сотрудничать с ФБР и способствовать расследованию дела обвиненного в педофилии и работорговле финансиста Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюрьме в прошлом году. Несмотря на то, что накануне американский прокурор обвинил герцога Йоркского в «нулевом сотрудничестве» со следствием, источник из окружения герцога заявил, что нападки на принца из-за его бездействия беспочвенны. Второй сын Елизаветы II якобы был «более чем счастлив поговорить», но, по словам инсайдера, у него не было такой возможности, потому что «к нему еще не обращались», сообщает Daily Mail.

Аргумент в защиту принца Эндрю появился спустя сутки с тех пор, как заметно ослабевшие чередой неприятностей Виндзоры подверглись критике со стороны юриста из Нью-Йорка Джеффри Бермана.

Не кадрах, распространенных американскими СМИ, Берман, стоя около нью-йорского дома финансиста, обвинял сына королевы в том, что он игнорирует просьбы ФБР и полицейских об интервью на тему его дружбы с Эпштейном.

Реклама

Представители Букингемского дворца, к которым журналисты обратились за комментариями, отказались что-либо говорить. Сотрудники даже сказали, что они никогда не будут обсуждать эту тему и подчеркнули, что решением вопроса должны заниматься адвокаты принца, называть имена которых они посчитали излишним.

Если верить источнику, принц не отказывался от своего обещания двухмесячной давности «помогать любому соответствующему правоохранительному органу» в расследовании деятельности Джеффри Эпштейна, который, по официальным данным, совершил суицид в своей тюремной камере летом 2019-го. В тот период многие, кто был знаком с подробностями его дела, были полностью убеждены, что Эпштейна убили влиятельные знакомые, опасавшиеся показаний, которые он мог бы дать в суде.

Принц Эндрю, отрицающий собственную связь с несовершеннолетней девушкой, пришел в ярость после того, как узнал, что его репутацию, уничтоженную дружбой с финансистом, пытаются очернить еще больше. Собеседник СМИ отметил: «Он недоволен тем, как его изображают, и недоумевает, почему это было сказано в Нью-Йорке. Кажется, что определенные люди действуют необдуманно».

После того, как адвокат выступил со своим заявлением и прямым текстом приписал члену королевской семьи Великобритании препятствование следствию, юристы и женщины, утверждающие, что они стали жертвами работорговли Эпштейна в несовершеннолетнем возрасте, бурно выразили негодование в адрес Эндрю.

В их числе была и адвокат Вирджинии Робертс, свидетельницы, которая несколько месяцев назад дала полноценное интервью телеканалу «Би-би-си» — она рассказала, что когда ей было 17, ее три раза принудили к сексу с принцем. Юрист подчеркнула, что Виндзоры обязаны «очень серьезно воспринимать глубокое убеждение британцев в том, что никто не должен стоять выше закона».

Интересы пяти других женщин, подавших коллективный иск против педофила, представляет адвокат Лиза Блум. Она, в свою очередь, сказала, что «пришло время перестать играть в игры» и начать «отвечать на вопросы». Еще один правозащитник пригрозил 59-летнему принцу повесткой в суд, когда он в следующий раз появится на территории США.

В собственном интервью каналу «Би-би-си» принц Эндрю категорически отрицал, что знал о действиях своего приятеля Джеффри Эпштейна в отношении малолетних девушек. Однако ему не удалось убедить в этом публику — беседа с журналисткой привела к скандалу.

Принца Эндрю обвинили в том, что он не выразил никакого сожаления по поводу действий Эпштейна и проявил полное отсутствие эмпатии по отношению к жертвам преступника.

В результате общественное порицание вынудило его родственников «уволить» принца с его должности и прекратить выплаты со стороны налогоплательщиков.

В скандальном интервью герцог Йоркский заявил, что «при правильных обстоятельствах» даст показания под присягой. Однако официально он не обязан вести переговоры с частными адвокатами, представляющими жертв Эпштейна. По словам инсайдера из его окружения, принц готов говорить с полицией и ФБР и готовится к подобным встречам во время «продолжительных совещаний со своими адвокатами в Роял Лодж и Букингемским дворцом».